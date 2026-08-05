Proponen que medio pasaje universitario aplique en sábado, domingo y feriados, y con mayor vigencia

El pasaje universitario podría aplicarse para todos los días de la semana, si se aprueba este proyecto de ley. - Crédito Andina

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Ya ha empezado el nuevo Congreso de la República, uno bicameral ahora, a proponer proyectos de ley, y una de las primeras medidas iría a impactar en el costo de vida de los peruanos.

Se trata de una cambio a la Ley 26271, la que da el derecho a a pases libres y pasajes diferenciados (medio pasaje) en el servicio de transporte público urbano e interurbano de pasajeros para estudiantes universitarios, escolares y miembros de la Policía Nacional.

Pero el cambio planteado, a propuesta de Marleny Arminta Valencia, de Ahora Nación, es que justamente el pasaje universitario, del 50% sea válido inclusive en sábado, domingo y feriados. También especifica que aplica a estudiantes de posgrado y sube la vigencia del carné universitario a dos años.

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La medida se sustenta en las leyes 26271 y 30220, que obligan a aplicar el medio pasaje sin necesidad de disposiciones adicionales a nivel local. (Crédito: FB/Municipalidad Provincial de Arequipa)

Ampliar la cobertura del pasaje universitario

La propuesta presentada por la diputada tiene por objeto “fortalecer el derecho a la educación superior mediante la modernización del régimen jurídico del carné universitario, estableciendo su vigencia por dos años”, también se aclara en el texto.

Asimismo, propone que se reconozca “expresamente el derecho de los estudiantes de posgrado y pregrado a obtener dicho documento y garantizando el acceso al beneficio del pasaje universitario durante todos los días de la semana, en concordancia con los principios de igualdad, eficiencia administrativa, simplificación de procedimientos y promoción de la educación superior”.

Como se sabe, los estudiantes universitarios de pregrado recibe su carné universitario y con este pueden pagar pasaje medio en el transporte público. Esto también aplica a los estudiantes de posgrado (maestrías, diplomados y más), pero con esta modificación quedaría especificado.

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“Todo estudiante matriculado en programas de pregrado o posgrado de las universidades públicas y privadas tiene derecho a la emisión del carné universitario como documento oficial de identificación estudiantil y a gozar del pasaje universitario, consistente en el pago del cincuenta por ciento (50%) del precio regular del servicio de transporte público ofrecido al público en general”, añadiría como modificación al artículo 127 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria.

Con esto también se cambiaría la vigencia del carné universitario, que ahora sería de dos años “contados desde la fecha de su emisión, siempre que el estudiante mantenga su matrícula vigente durante dicho período”.

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Medio pasaje todos los días

Los cambios también se harían para la Ley 26271, del pasaje diferenciado en el transporte público, especificando el derecho de los estudiantes de posgrado y añadiendo también que el pasaje universitario es aplicable para todos los días de la semana. Pero se mantendría el horario ya establecido en que se puede gozar de este descuento en el transporte público.

Así quedarían estas modificaciones:

Artículo 3. El precio del pasaje universitario, aplicable a los estudiantes de pregrado y posgrado de universidades públicas y privadas, no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del precio del pasaje ordinario cobrado al público usuario en el servicio de transporte urbano e interurbano

Artículo 4. El beneficio del pasaje universitario será aplicable entre las cinco (05:00) y las veinticuatro (24:00) horas durante todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos y feriados.