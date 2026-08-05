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Mascotas marcan tendencia inmobiliaria: ¿Qué incluyen los nuevos departamentos ‘pet-friendly’?

La tendencia de los últimos años sale porque ahora hay familia peruanas más pequeñas y que prefieren tener una mascota antes que un hijo

Perro en patio de departamento
Para compradores y empresas inmobiliarias la mascota es una parte de vital para los nuevos departamentos. - Crédito Freepik
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Las prioridades de los compradores de vivienda en Perú han cambiado. De buscar departamentos amplios para tener una familia grande se ha pasado a familias pequeñas, que inclusive prefieren tener primero mascotas antes que hijos.

Para los millennials y las jóvenes familias ya no es lo mismo lo que se buscaba hace cinco años. ¿A qué se debe? “Ahora los compradores valoran cada vez más aspectos relacionados con su estilo de vida, como espacios para trabajo remoto, áreas pet-friendly y proyectos que les permitan construir un patrimonio a largo plazo”, señaló la empresa Darma.

Así, también ha crecido como prioridad viviendas que estén adaptadas a las familias con mascotas. El CEO de Darma, Fabrizio Canoci, resaltó estos cambios más notorios relacionado con la transformación de los hogares. Ahora las familias son más pequeñas y las mascotas han adquirido un papel protagónico, impulsando una mayor demanda de espacios diseñados para estas. ¿De qué se tratan estos?

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El sueño de tener una vivienda propia se aleja para cientos de miles de familias en Perú. Debido a un cambio normativo que encareció los departamentos, ahora se necesita un ingreso mensual mayor para calificar a un crédito, dejando fuera del mercado al nivel socioeconómico C.

Los espacios ‘pet-friendly’

La nueva tendencia de espacios ‘pet-friendly’ solo tiene unos años en Perú, desde 2025 en que se empezaron a promocionar

“Las áreas destinadas a las mascotas generan actualmente un mayor interés entre los compradores. Los proyectos que incorporan espacios ‘pet-friendly’ vienen despertando un mayor interés entre los compradores, evidenciando el creciente protagonismo que han adquirido las mascotas en la decisión de compra de vivienda”, afirma el CEO de Darma.

Así, según una revisión que pudo realizar Infobae Perú, no solo se trata de espacios per se dentro del edificio o del mismo departamento, sino que se considera también que la tendencia se mueve por el interés de la cercanía de los viviendas a zonas de interés para dueños de mascotas, como los parques.

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espacio pet-friendly en edificio
San Charbel Edificaciones es una inmobiliaria peruana enfocada en las familias con mascotas. - Crédito San Charbel Edificaciones

Esto solo es una muestra de lo que suponen espacios ‘pet-friendly’ que se pudo revisar:

  • Tienen cercanía a parques y espacios libres. Estos estas en distritos como Miraflores, San Isidro, Barranco y Surco, según Nexo Inmobiliario
  • Presentan normas claras y flexibles para mascotas, tienen acceso a áreas verdes dentro y espacios recreativos dentro del edificio
  • En algunos casos, tienen también espacios comunes como estaciones de limpieza para bañar mascotas
  • Aspectos dentro del mismo departamento incluye también el tipo de acabados. Según el Grupo Sol, esto puede incluir pisos resistentes en el que las mascotas no se resbalen y que además sea fácil de limpiar y resistente al agua. También paredes con pintura resistente y lavable que te permita limpiarlas más fácilmente. Muebles de melamine sin mangos para agarrar, para que tu mascota no tenga riesgo de golpearse con estos.
Primer plano de puerta de vidrio con sticker verde de huella de mascota y texto 'pet friendly'. Reflejo de correa y collar turquesa en el marco. Fondo desenfocado con plantas y mobiliario beige.
En los últimos años han crecido la demanda de espacios pet-friendly. -Crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otras consideraciones de los compradores

Asimismo, Canoci indicó que otro factor que viene impactando en el mercado inmobiliario es el trabajo híbrido. Tras la pandemia, los compradores comenzaron a demandar departamentos con espacios flexibles para home office, así como edificios con áreas de coworking y ambientes compartidos que complementen su rutina laboral.

“Si bien la ubicación continúa liderando los criterios de compra de vivienda, hoy los compradores la evalúan desde una perspectiva más integral. Factores como la conectividad, el acceso a servicios, la seguridad, la movilidad urbana y la cercanía a áreas verdes se han convertido en variables clave dentro del proceso de decisión”, añadió.

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