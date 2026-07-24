Estos son los cinco factores para elegir un departamento que conserve su valor

Al momento de comprar un departamento, el precio y el metraje no son los únicos aspectos que influyen en la decisión. Foto: cortesía

La estabilidad de la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que se mantiene en 4,25% desde hace casi un año, ha favorecido un entorno propicio para quienes buscan adquirir una vivienda mediante un crédito hipotecario. Este contexto ha impulsado que más personas analicen la compra de un inmueble con una visión patrimonial y de largo plazo.

En este escenario, la elección de un departamento va más allá del precio de venta o del tamaño de la propiedad. Aspectos como la ubicación, el diseño, el entorno y la trayectoria de la empresa desarrolladora pueden influir en la capacidad del inmueble para conservar su valor y seguir siendo atractivo con el paso de los años, especialmente en zonas de alta demanda como Miraflores, San Isidro y Barranco.

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La ubicación específica puede marcar la diferencia

El distrito donde se ubica un proyecto inmobiliario es un factor importante, pero no el único que debe evaluarse. Dentro de una misma jurisdicción existen sectores con mayor demanda debido a su cercanía a parques, áreas verdes, servicios y vías de acceso que facilitan la movilidad.

A partir de este análisis, la ubicación se convierte en uno de los principales elementos para preservar el valor de una propiedad. Los proyectos cercanos al malecón o rodeados de espacios públicos de calidad suelen despertar un mayor interés entre los compradores, ya que ofrecen mejores condiciones de habitabilidad y mayores perspectivas de valorización.

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La ubicación del proyecto inmobiliario es un aspecto clave al momento de elegir una vivienda, aunque no es el único criterio que conviene considerar. Foto: cortesía

Revisar el historial de la inmobiliaria reduce riesgos

Antes de tomar una decisión de compra, también resulta recomendable investigar a la empresa responsable del proyecto. La experiencia de otros propietarios, el cumplimiento de los plazos de entrega y los niveles de satisfacción de los clientes pueden brindar señales sobre la confiabilidad del desarrollador.

Asimismo, la inmobiliaria puede contar con certificaciones independientes, como Best Place to Live, que evalúan la experiencia de quienes ya recibieron sus viviendas. En ese sentido, Patricio Barrón de Olarte, gerente general adjunto de Aurora Grupo Inmobiliario, señala: “Más allá del proyecto, el respaldo de la empresa desarrolladora genera confianza. Una inmobiliaria con trayectoria y clientes satisfechos ofrece mayores garantías para una inversión de largo plazo”.

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Un diseño funcional puede ser más valioso que el metraje

El tamaño del departamento no siempre determina su atractivo. Una distribución eficiente, que aproveche adecuadamente cada ambiente, suele responder mejor a las necesidades de distintos perfiles de compradores y facilita que la propiedad mantenga su demanda con el tiempo.

Por ello, la distribución del departamento cobra especial importancia. Espacios integrados, iluminación y ventilación natural, balcones aprovechables y dormitorios funcionales son características que incrementan la comodidad de los ocupantes y fortalecen el atractivo del inmueble frente a futuros interesados.

La distribución del departamento también resulta clave. Ambientes bien diseñados, con iluminación y ventilación natural, aumentan el confort y hacen más atractivo el inmueble a futuro. Foto: Nexo Inmobiliario

El entorno también influye en la valorización

La calidad del barrio donde se encuentra el inmueble constituye otro aspecto relevante para quienes buscan una inversión de largo plazo. La presencia de parques, comercios, restaurantes, ciclovías y diversos servicios puede mejorar la experiencia de quienes viven en la zona.

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Además, el entorno urbano contribuye a mantener el interés por la propiedad. Cada vez más compradores prefieren ubicaciones caminables, donde sea posible realizar actividades cotidianas sin depender del automóvil, una característica que también favorece la valorización del inmueble.

Pensar en una futura venta ayuda a proteger la inversión

Aunque la intención inicial sea habitar el departamento durante muchos años, conviene evaluar si la propiedad seguirá siendo atractiva para un futuro comprador o inquilino. Esta visión permite tomar decisiones con un enfoque más estratégico.

En ese sentido, el valor del inmueble depende de una combinación de factores como una buena ubicación, un diseño funcional, un entorno consolidado y el respaldo de una desarrolladora reconocida. Sobre ello, Barrón de Olarte concluye: “Las propiedades que mejor mantienen su valor son aquellas que reúnen atributos permanentes. La ubicación correcta, un entorno consolidado y un proyecto bien desarrollado continúan siendo los principales factores que el mercado valora al momento de comprar”.

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