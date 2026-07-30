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Tip de la RAE: cúters y cúteres, plurales de cúter

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

La palabra cúter , que alude a un instrumento con el que cortar, cuenta con los plurales cúteres y cúters , ambos con tilde y no es adecuado dejarla invariable ( los cúter ).

En los medios de comunicación pueden verse opciones diversas: «Fin a los cúter en las farmacias», «Este set de cúteres es la alternativa a las tijeras de toda la vida» o «Se prohíben en cabina objetos como hojas de afeitar o cúters».

A partir del inglés cutter , se ha adaptado la forma cúter , con tilde por ser voz llana acabada en -⁠r . Como indica el Diccionario panhispánico de dudas , a la hora de establecer el plural, este puede hacerse como cúteres , con tilde por ser esdrújula, o como cúters , con tilde por ser llana acabada en grupo consonántico . No es apropiado, en cambio, dejar invariable en número este sustantivo ( los cúter ).

La misma obra añade que está asentado su uso como nombre masculino, no femenino , por lo que en «No precisó si pudo haberse realizado con una cúter» lo indicado sería decir «… con un cúter».

Con este sentido, se emplea también , según el Diccionario de la lengua española , el término trincheta en Argentina y Uruguay .

Por tanto, en los ejemplos del principio, las dos frases finales son adecuadas, pero no lo es la primera, donde se podría haber escrito «Fin a los cúters/cúteres en las farmacias».

Las mismas consideraciones con respecto al género y al número se aplican cuando cúter alude a una embarcación: «El permiso está dado para los cúteres/cúters de seguridad marítima».

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

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