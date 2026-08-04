Teleférico de Miraflores: todo lo que se sabe del proyecto que conectará Domodossola con la Costa Verde

El primer teleférico de Lima, ubicado en Miraflores, comenzará a operar a fines de agosto. Este proyecto, llamado Vaivén, representa una inversión privada de casi 12 millones de dólares y conectará el malecón con el circuito de playas de la Costa Verde. Canal N

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Después de varios años de planificación, retrasos y modificaciones en su ejecución, el Teleférico Turístico Vaivén Miraflores se encuentra en la etapa final antes de comenzar a recibir pasajeros. El proyecto, que busca conectar la parte alta de Miraflores con la Costa Verde, registra un avance de 91 % y tiene como fecha tentativa de inicio de operaciones fines de agosto de 2026, siempre que culmine satisfactoriamente las pruebas técnicas y obtenga la certificación de seguridad correspondiente.

La infraestructura será instalada entre el parque Domodossola y la playa Redondo II, y tendrá una doble finalidad: facilitar el acceso entre el malecón y el litoral y convertirse en un nuevo atractivo turístico de la capital.

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¿Dónde estará ubicado el teleférico de Miraflores?

El sistema contará con dos estaciones. La primera estará vinculada al parque Domodossola, en la parte superior del acantilado, mientras que la segunda se ubicará en la playa Redondo II, en la Costa Verde.

Una cabina del teleférico Vaivén Miraflores recorre el trayecto sobre el acantilado de la Costa Verde en Lima, conectando el parque Domodossola con la playa Redondo y el litoral del Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La documentación técnica del proyecto establece que el paradero de Domodossola se desarrolla en la franja externa del parque y contempla trabajos de fortalecimiento del acantilado. El área inicialmente prevista para esta estación era de aproximadamente 227 metros cuadrados y, con las obras de ingeniería, llegaría a unos 510 metros cuadrados. En tanto, el paradero de Playa Redondo tendrá un área aproximada de 447 metros cuadrados.

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El proyecto también contempla una nueva área de servicios en la zona de Playa Redondo II, vinculada al funcionamiento del teleférico y al desarrollo recreativo de este sector de la Costa Verde.

Tiempo de recorrido

El trayecto será de aproximadamente 315 metros, según la información más reciente difundida por el consorcio responsable. El recorrido entre ambas estaciones tomará alrededor de tres minutos.

Sin embargo, documentos técnicos anteriores del proyecto consignaban una distancia cercana a 310 metros. Esta diferencia responde a la evolución del diseño y de la ejecución de la obra; para la información actual se ha tomado como referencia la cifra más reciente de 315 metros.

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El sistema será de tipo vaivén, es decir, las dos cabinas se desplazarán en paralelo entre las estaciones, en sentidos opuestos.

¿Cuántas personas podrán viajar?

Cada cabina tendrá capacidad para 15 pasajeros, por lo que el sistema contará con dos cabinas operativas. La documentación técnica del proyecto calcula una capacidad de transporte de hasta 300 pasajeros por hora.

La certificación de seguridad, a cargo de especialistas europeos vinculados a Doppelmayr, es el último requisito antes de la apertura. (Créditos: Andina)

La proyección del consorcio es movilizar aproximadamente 3.000 usuarios por día. El horario definitivo todavía no ha sido anunciado oficialmente; actualmente se maneja una previsión de funcionamiento de entre 14 y 16 horas diarias.

En meses anteriores se había hablado de una operación de hasta 20 horas diarias, pero esta cifra corresponde a una etapa previa del proyecto y no debe tomarse como el horario definitivo.

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¿Cuánto costará viajar en el teleférico?

Este es uno de los aspectos que todavía no tiene una tarifa oficial confirmada.

La estimación más reciente del consorcio Zig Zag Teleféricos S.A.C. apunta a un precio de aproximadamente S/10 por tramo. Esto significaría que un viaje de ida y vuelta podría alcanzar los S/20.

La cifra representa un incremento respecto de la estimación inicial del proyecto, que contemplaba un circuito completo de alrededor de S/15. En marzo de 2026 también se manejaba una tarifa de S/15 por ida y vuelta y unos S/8 por tramo.

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, señaló además que se evalúa establecer una tarifa diferenciada para los residentes del distrito. Bajo el escenario de un precio general de S/20 por el recorrido completo, los vecinos de Miraflores pagarían S/15. La tarifa final será comunicada antes de la puesta en funcionamiento.

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¿Qué se podrá transportar?

El teleférico no estará destinado únicamente al traslado de personas.

Las cabinas han sido diseñadas para permitir el transporte de bicicletas y tablas de surf, además de sillas de ruedas y otros elementos autorizados. También se ha contemplado el acceso de personas con movilidad reducida y familias que utilizan coches para bebés.

El objetivo es facilitar el acceso a las zonas deportivas y recreativas ubicadas en la Costa Verde, especialmente para quienes practican actividades como ciclismo o surf.

El proyecto también contempla condiciones de accesibilidad universal, una característica incorporada desde su diseño inicial.

¿En qué etapa se encuentra actualmente?

El proyecto registra un avance de 91 % y atraviesa la etapa final antes de su apertura.

Durante las últimas semanas, las dos cabinas han sido sometidas a pruebas en vacío, es decir, evaluaciones sin pasajeros destinadas a comprobar el funcionamiento del sistema antes de que pueda transportar usuarios. Ingenieros europeos y personal del proyecto participan en estas evaluaciones.

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La Municipalidad de Miraflores informó previamente que se inició la instalación de los cables de alta resistencia. El procedimiento contempla tres elementos principales: primero se instala un cable guía, utilizado para realizar el tendido; después se coloca el cable portante, encargado de soportar el sistema; y finalmente el cable tractor, que permite desplazar las cabinas.

Una vez culminadas estas labores, el sistema debe pasar por la revisión de la empresa certificadora encargada de verificar que cumpla con los estándares técnicos y de seguridad.

¿Cuándo comenzará a funcionar?

El teleférico de Miraflores conectará el Malecón con las playas de la Costa Verde en tiempo record. - Crédito Composición Infobae/Andina/Connie Calderon

La fecha que actualmente se maneja es fines de agosto de 2026.

No obstante, esta fecha todavía depende de que el sistema termine satisfactoriamente todas las pruebas y obtenga la correspondiente certificación de seguridad. La certificación estaba prevista para la primera quincena de agosto.

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Por ello, no existe todavía un día exacto de inauguración que pueda considerarse definitivo.

¿Quién construyó el teleférico?

El proyecto está a cargo de Zig Zag Teleféricos S.A.C., consorcio integrado por Civa, Consorcio Pissano y Doppelmayr. La inversión actual se calcula en aproximadamente US$12 millones, financiados con capital privado.

La participación de Doppelmayr tiene especial importancia. La Municipalidad de Miraflores estableció su presencia como requisito para el proyecto debido a sus funciones relacionadas con la solución tecnológica, mantenimiento y certificación de seguridad.

La documentación del proyecto establece que el sistema será operado y mantenido por la sociedad administradora, con soporte técnico del Grupo Doppelmayr-Garaventa, proveedor de la solución tecnológica.

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¿Cómo funciona el sistema?

A diferencia de un teleférico convencional de circulación continua, el proyecto de Miraflores utiliza un sistema vaivén.

Las dos cabinas se desplazan entre las estaciones y permiten conectar la parte superior del acantilado con la zona de playa. El sistema ha sido planteado para transportar hasta 15 personas en cada cabina y completar el trayecto en aproximadamente tres minutos.

Además, el diseño busca reducir la intervención sobre el paisaje de la Costa Verde. Los documentos técnicos describen el sistema como una infraestructura que busca respetar la naturaleza y el paisaje de los acantilados.

¿Por qué fue necesario reforzar el acantilado?

Uno de los trabajos fundamentales antes de instalar el sistema fue el fortalecimiento de los acantilados.

La documentación técnica contempla obras de ingeniería para estabilizar los taludes asociados a las estaciones y reducir el riesgo de derrumbes.

Además, durante el desarrollo del proyecto se realizaron modificaciones y refuerzos estructurales para que la infraestructura pudiera responder ante un eventual sismo de magnitud 8, uno de los factores que contribuyó al incremento de los costos respecto de las estimaciones iniciales.

Costos del proyecto

El monto de inversión ha variado durante el desarrollo del proyecto.

Documentos iniciales estimaban una inversión cercana a US$9,8 millones, mientras que posteriormente se manejaron montos de alrededor de US$10 millones. En la actualidad, el consorcio y las autoridades hablan de una inversión de aproximadamente US$12 millones.

Entre los factores que modificaron el presupuesto se encuentran los efectos de la pandemia y los trabajos adicionales necesarios para reforzar la infraestructura.

El primer teleférico de Lima

La Municipalidad de Miraflores señala que, una vez concluido, Vaivén Miraflores será el primer teleférico de Lima y el segundo del Perú, después del teleférico de Kuélap, en Amazonas.

Su puesta en funcionamiento también ha generado propuestas para evaluar sistemas similares en otros sectores de la capital con una geografía complicada. Entre las zonas mencionadas por especialistas figuran El Agustino, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho y el cerro San Cristóbal.

¿Qué preocupaciones existen alrededor del proyecto?

Desde sus primeras etapas, la Municipalidad identificó diversas inquietudes de los vecinos relacionadas con el funcionamiento del teleférico.

Entre ellas figuran el posible impacto sobre el tráfico, congestionamiento vehicular, estacionamientos, ruido, capacidad del sistema y horario de funcionamiento.

Por ello, la puesta en funcionamiento no solo representa la culminación de una obra de infraestructura turística, sino también el inicio de una nueva dinámica en los alrededores de Domodossola y Playa Redondo.

¿Qué falta para que el teleférico abra sus puertas?

Actualmente, los principales pasos pendientes son:

Culminar las pruebas técnicas del sistema.

Completar las evaluaciones de las dos cabinas.

Finalizar el proceso de certificación de seguridad .

Obtener las autorizaciones necesarias para iniciar el servicio.

Definir y anunciar oficialmente la tarifa para los usuarios .

Precisar el horario de funcionamiento .

Establecer la fecha exacta de inauguración y eventual marcha blanca.

Si el cronograma se mantiene, el Teleférico Turístico Vaivén Miraflores comenzaría a operar a fines de agosto de 2026, conectando el parque Domodossola con la Costa Verde en aproximadamente tres minutos.