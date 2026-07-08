Alerta por alza de enfermedades bucales: advierten riesgos por postergar atención odontológica

Más del 90% de los adultos en Perú presenta problemas bucodentales no tratados, y la mayoría solo acude al dentista cuando el dolor es grave o la lesión avanzada

La postergación de la salud bucal en el país está generando una situación de alerta entre especialistas y autoridades sanitarias. Carlos Grados, de COE Dental, advirtió que el aplazamiento de las consultas odontológicas provoca un aumento sostenido de enfermedades como caries, periodontitis y otras afecciones que impactan en la calidad de vida de la población.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud, más del 90% de la población adulta en el país presenta algún tipo de problema bucodental no tratado. “La mayoría de las personas acude al dentista solo cuando el dolor es insoportable o cuando la lesión está avanzada. Eso genera complicaciones que podrían evitarse con atención oportuna”, explicó el especialista.

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Enfatizó que la salud bucal no puede relegarse, ya que está directamente vinculada con enfermedades sistémicas como la diabetes o las infecciones respiratorias.

El portafolio informó que, solo el año pasado, las atenciones odontológicas en establecimientos públicos disminuyeron cerca de un 30% respecto a años anteriores. Esta caída se atribuye a factores económicos, falta de información y temor al contagio de enfermedades infecciosas, lo que llevó a muchas familias a priorizar otras necesidades.

La reducción de atenciones odontológicas en establecimientos públicos, cercana al 30% en el último año, se debe a factores económicos, falta de información y temor a contagios

“Los problemas de encías y las caries no solo afectan la boca. Hay evidencia científica de que la inflamación crónica puede facilitar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Por eso, es fundamental la prevención y el diagnóstico temprano”, agregó Grados.

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El último reporte epidemiológico del portafolio revela que el 85% de los niños en edad escolar tiene caries dental, mientras que en adultos mayores la prevalencia de enfermedades periodontales supera el 70%.

Estos datos ubican a Perú entre los países de la región con mayor carga de patologías bucales, situación que se agrava en zonas rurales o de difícil acceso. “La brecha de atención es aún mayor fuera de Lima y de las principales ciudades. Muchas personas pasan años sin una revisión, lo que termina en extracciones y en pérdida de piezas dentarias a edades tempranas”, detalló el experto.

De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) de 2025, solo el 38% de los peruanos acudió al menos una vez al dentista en el último año, una cifra que evidencia las barreras persistentes en el acceso a los servicios odontológicos. El déficit se acentúa en la población infantil.

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Solo el 38% de los peruanos visitó al dentista en el último año, y la cifra es aún menor en zonas rurales, donde seis de cada diez niños no recibe atención preventiva

Según datos oficiales, seis de cada diez niños de zonas rurales no reciben atención preventiva, lo que incrementa el riesgo de infecciones, dolor crónico y dificultades en el aprendizaje por ausentismo escolar. Ante este panorama, expertos y autoridades coinciden en que se debe robustecer los programas de prevención, mejorar la cobertura de seguros y garantizar la disponibilidad de insumos básicos.

El impacto de la postergación en la atención odontológica se refleja en el aumento de infecciones, ausentismo escolar y baja productividad laboral. “Hoy vemos casos de adolescentes que ya han perdido varias piezas dentarias, algo que antes era excepcional. Es una alerta que no puede ignorarse”, señaló.

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Recomendó, en ese sentido, retomar los controles periódicos y fortalecer la educación sanitaria desde la infancia. “El cepillado adecuado y el uso de hilo dental, sumados a visitas regulares al odontólogo, pueden reducir drásticamente las complicaciones. Dejar para después la salud bucal solo multiplica los costos y el sufrimiento”, subrayó.