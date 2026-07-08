Alerta por alza de enfermedades bucales: advierten riesgos por postergar atención odontológica

La postergación de la salud bucal en el país está generando una situación de alerta entre especialistas y autoridades sanitarias. Carlos Grados, de COE Dental, advirtió que el aplazamiento de las consultas odontológicas provoca un aumento sostenido de enfermedades como caries, periodontitis y otras afecciones que impactan en la calidad de vida de la población.
Según datos oficiales del Ministerio de Salud, más del 90% de la población adulta en el país presenta algún tipo de problema bucodental no tratado. “La mayoría de las personas acude al dentista solo cuando el dolor es insoportable o cuando la lesión está avanzada. Eso genera complicaciones que podrían evitarse con atención oportuna”, explicó el especialista.
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Enfatizó que la salud bucal no puede relegarse, ya que está directamente vinculada con enfermedades sistémicas como la diabetes o las infecciones respiratorias.
El portafolio informó que, solo el año pasado, las atenciones odontológicas en establecimientos públicos disminuyeron cerca de un 30% respecto a años anteriores. Esta caída se atribuye a factores económicos, falta de información y temor al contagio de enfermedades infecciosas, lo que llevó a muchas familias a priorizar otras necesidades.
“Los problemas de encías y las caries no solo afectan la boca. Hay evidencia científica de que la inflamación crónica puede facilitar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Por eso, es fundamental la prevención y el diagnóstico temprano”, agregó Grados.
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El último reporte epidemiológico del portafolio revela que el 85% de los niños en edad escolar tiene caries dental, mientras que en adultos mayores la prevalencia de enfermedades periodontales supera el 70%.
Estos datos ubican a Perú entre los países de la región con mayor carga de patologías bucales, situación que se agrava en zonas rurales o de difícil acceso. “La brecha de atención es aún mayor fuera de Lima y de las principales ciudades. Muchas personas pasan años sin una revisión, lo que termina en extracciones y en pérdida de piezas dentarias a edades tempranas”, detalló el experto.
De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) de 2025, solo el 38% de los peruanos acudió al menos una vez al dentista en el último año, una cifra que evidencia las barreras persistentes en el acceso a los servicios odontológicos. El déficit se acentúa en la población infantil.
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Según datos oficiales, seis de cada diez niños de zonas rurales no reciben atención preventiva, lo que incrementa el riesgo de infecciones, dolor crónico y dificultades en el aprendizaje por ausentismo escolar. Ante este panorama, expertos y autoridades coinciden en que se debe robustecer los programas de prevención, mejorar la cobertura de seguros y garantizar la disponibilidad de insumos básicos.
El impacto de la postergación en la atención odontológica se refleja en el aumento de infecciones, ausentismo escolar y baja productividad laboral. “Hoy vemos casos de adolescentes que ya han perdido varias piezas dentarias, algo que antes era excepcional. Es una alerta que no puede ignorarse”, señaló.
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Recomendó, en ese sentido, retomar los controles periódicos y fortalecer la educación sanitaria desde la infancia. “El cepillado adecuado y el uso de hilo dental, sumados a visitas regulares al odontólogo, pueden reducir drásticamente las complicaciones. Dejar para después la salud bucal solo multiplica los costos y el sufrimiento”, subrayó.
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