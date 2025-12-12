Enfermedades bucales: ¿cuál es la diferencia entre gingivitis y periodontitis?

La salud bucal es un componente esencial de la salud general, ya que las afecciones de la boca pueden afectar la nutrición, la autoestima y hasta agravar enfermedades sistémicas como la diabetes y problemas cardiovasculares. En el Perú, las enfermedades bucales como la gingivitis y la periodontitis son altamente prevalentes y constituyen un problema de salud pública.
El Ministerio de Salud (Minsa) reporta que la gingivitis y la periodontitis son enfermedades frecuentes en escolares, con tasas elevadas entre menores de 3 a 15 años, y estima que hasta el 90 % de la población peruana sufre alguna enfermedad bucal a lo largo de su vida, lo que destaca la importancia de la prevención mediante higiene y controles odontológicos regulares.
Además, el Seguro Social de Salud (EsSalud) promueve la atención odontológica como parte de sus servicios para contribuir a la detección y tratamiento oportuno de estas afecciones. Comprender cuál es la diferencia entre gingivitis y periodontitis permite tomar medidas preventivas y acudir al odontólogo antes de que los problemas evolucionen hacia etapas más graves.
¿Qué es la gingivitis?
La gingivitis es la forma más temprana y leve de enfermedad periodontal. Se caracteriza por la inflamación de las encías debido a la acumulación de placa bacteriana alrededor de los dientes. Los signos clínicos más comunes incluyen encías rojas, hinchadas y que sangran fácilmente al cepillarse o usar hilo dental. En esta etapa, no hay daño al hueso ni a los tejidos de soporte del diente, por lo que la condición es reversible si se implementan hábitos de higiene bucal adecuados y se recibe atención profesional. Esto incluye cepillado frecuente, uso de hilo dental y limpiezas dentales periódicas.
¿Qué es la periodontitis?
La periodontitis es una forma más avanzada y grave de enfermedad periodontal que se desarrolla cuando la gingivitis no ha sido tratada a tiempo. En este caso, la inflamación y la infección no solo afectan a las encías, sino también a los tejidos de soporte, incluyendo los ligamentos y el hueso que sostienen los dientes. Como consecuencia, pueden formarse bolsas periodontales entre los dientes y las encías, las encías pueden retraerse y los dientes volverse flojos o desplazarse, lo que puede llevar finalmente a la pérdida dental.
La periodontitis también se asocia con mayores complicaciones sistémicas, ya que la inflamación crónica puede influir en el control de la glucosa en personas con diabetes o aumentar el riesgo de complicaciones durante el embarazo, como partos prematuros.
¿Cuál es la diferencia entre gingivitis y periodontitis?
Aunque tanto la gingivitis como la periodontitis son enfermedades periodontales relacionadas con la acumulación de placa bacteriana, existen diferencias fundamentales entre ellas:
- Severidad y afectación de tejidos:
- Gingivitis: afecta únicamente a las encías y se manifiesta con inflamación y sangrado, pero sin daño al hueso ni a los tejidos de soporte del diente.
- Periodontitis: la infección progresa e involucra también los tejidos profundos y el hueso, provocando pérdida de soporte dental.
- Reversibilidad:
- Gingivitis: es reversible si se detecta y trata a tiempo con limpieza profesional y mejora de la higiene oral.
- Periodontitis: el daño al hueso y a los tejidos de soporte no es completamente reversible; aunque con tratamiento se puede controlar y detener el avance, la recuperación total de estructuras perdidas no siempre es posible.
- Síntomas:
- En la gingivitis predominan encías inflamadas y sangrado fácil, mientras que en la periodontitis pueden aparecer movilidad dental, retracción gingival, mal aliento persistente y formación de bolsas entre dientes y encías.
- Tratamiento:
- El manejo de la gingivitis se centra en eliminación de la placa y educación sobre higiene bucal, mientras que la periodontitis requiere intervenciones más complejas, como raspado y alisado radicular, manejos quirúrgicos y monitoreo continuo de la salud periodontal.
Prevenir estas enfermedades pasa por mantener una higiene oral rigurosa, visitar al odontólogo regularmente, no fumar, controlar enfermedades sistémicas como la diabetes y adoptar una alimentación saludable. Un abordaje temprano y sostenido permite reducir la prevalencia de estas afecciones y preservar la salud bucal de la población peruana y mundial.