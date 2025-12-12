Enfermedades bucales: ¿cuál es la diferencia entre gingivitis y periodontitis?

La gingivitis afecta únicamente a las encías y se manifiesta con inflamación y sangrado, pero sin daño al hueso ni a los tejidos de soporte del diente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud bucal es un componente esencial de la salud general, ya que las afecciones de la boca pueden afectar la nutrición, la autoestima y hasta agravar enfermedades sistémicas como la diabetes y problemas cardiovasculares. En el Perú, las enfermedades bucales como la gingivitis y la periodontitis son altamente prevalentes y constituyen un problema de salud pública.

El Ministerio de Salud (Minsa) reporta que la gingivitis y la periodontitis son enfermedades frecuentes en escolares, con tasas elevadas entre menores de 3 a 15 años, y estima que hasta el 90 % de la población peruana sufre alguna enfermedad bucal a lo largo de su vida, lo que destaca la importancia de la prevención mediante higiene y controles odontológicos regulares.

Además, el Seguro Social de Salud (EsSalud) promueve la atención odontológica como parte de sus servicios para contribuir a la detección y tratamiento oportuno de estas afecciones. Comprender cuál es la diferencia entre gingivitis y periodontitis permite tomar medidas preventivas y acudir al odontólogo antes de que los problemas evolucionen hacia etapas más graves.

¿Qué es la gingivitis?

En el caso de la periodontitis, las encías pueden retraerse y los dientes volverse flojos o desplazarse, lo que puede llevar finalmente a la pérdida dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gingivitis es la forma más temprana y leve de enfermedad periodontal. Se caracteriza por la inflamación de las encías debido a la acumulación de placa bacteriana alrededor de los dientes. Los signos clínicos más comunes incluyen encías rojas, hinchadas y que sangran fácilmente al cepillarse o usar hilo dental. En esta etapa, no hay daño al hueso ni a los tejidos de soporte del diente, por lo que la condición es reversible si se implementan hábitos de higiene bucal adecuados y se recibe atención profesional. Esto incluye cepillado frecuente, uso de hilo dental y limpiezas dentales periódicas.

¿Qué es la periodontitis?

La periodontitis es una forma más avanzada y grave de enfermedad periodontal que se desarrolla cuando la gingivitis no ha sido tratada a tiempo. En este caso, la inflamación y la infección no solo afectan a las encías, sino también a los tejidos de soporte, incluyendo los ligamentos y el hueso que sostienen los dientes. Como consecuencia, pueden formarse bolsas periodontales entre los dientes y las encías, las encías pueden retraerse y los dientes volverse flojos o desplazarse, lo que puede llevar finalmente a la pérdida dental.

La periodontitis también se asocia con mayores complicaciones sistémicas, ya que la inflamación crónica puede influir en el control de la glucosa en personas con diabetes o aumentar el riesgo de complicaciones durante el embarazo, como partos prematuros.

¿Cuál es la diferencia entre gingivitis y periodontitis?

La gingivitis se caracteriza por la inflamación de las encías debido a la acumulación de placa bacteriana alrededor de los dientes (Freepik)

Aunque tanto la gingivitis como la periodontitis son enfermedades periodontales relacionadas con la acumulación de placa bacteriana, existen diferencias fundamentales entre ellas:

Severidad y afectación de tejidos: Gingivitis: afecta únicamente a las encías y se manifiesta con inflamación y sangrado, pero sin daño al hueso ni a los tejidos de soporte del diente. Periodontitis: la infección progresa e involucra también los tejidos profundos y el hueso, provocando pérdida de soporte dental. Reversibilidad: Gingivitis: es reversible si se detecta y trata a tiempo con limpieza profesional y mejora de la higiene oral. Periodontitis: el daño al hueso y a los tejidos de soporte no es completamente reversible; aunque con tratamiento se puede controlar y detener el avance, la recuperación total de estructuras perdidas no siempre es posible. Síntomas: En la gingivitis predominan encías inflamadas y sangrado fácil, mientras que en la periodontitis pueden aparecer movilidad dental, retracción gingival, mal aliento persistente y formación de bolsas entre dientes y encías. Tratamiento: El manejo de la gingivitis se centra en eliminación de la placa y educación sobre higiene bucal, mientras que la periodontitis requiere intervenciones más complejas, como raspado y alisado radicular, manejos quirúrgicos y monitoreo continuo de la salud periodontal.

Prevenir estas enfermedades pasa por mantener una higiene oral rigurosa, visitar al odontólogo regularmente, no fumar, controlar enfermedades sistémicas como la diabetes y adoptar una alimentación saludable. Un abordaje temprano y sostenido permite reducir la prevalencia de estas afecciones y preservar la salud bucal de la población peruana y mundial.