Salud bucal: consejos clave para mantener una boca sana

Acudir al dentista al menos dos veces al año permite realizar limpiezas profesionales y controles de salud bucal (Freepik)

La salud bucal es una parte esencial del bienestar general, aunque muchas veces se subestima. Una sonrisa saludable no solo refleja higiene, sino también confianza, tranquilidad y buena salud. Por eso es importante recordar que nuestra sonrisa es nuestra carta de presentación. Para conservarla radiante y saludable, es fundamental mantener hábitos de higiene bucal que ayuden a prevenir problemas dentales a futuro.

“La sonrisa es un reflejo de cómo cuidamos nuestra salud. Mantener una buena higiene bucal no solo previene caries y enfermedades de las encías, sino que también contribuye a nuestro bienestar general”, afirma la Dra. Karen Romero, cirujano dentista. Sonreír tiene un impacto directo en el bienestar: reduce los niveles de estrés, libera endorfinas y favorece la confianza en las interacciones sociales. Sin embargo, detrás de cada sonrisa saludable existe un cuidado que va más allá de lo estético.

En el Perú, casi el 85% de la población adulta presenta algún tipo de enfermedad periodontal, según datos del Ministerio de Salud (Minsa), y más del 90% ha tenido caries en algún momento de su vida. Estos problemas, si no se atienden a tiempo, no solo afectan la sonrisa, sino que también pueden incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas, diabetes y complicaciones durante el embarazo.

Consejos clave para mantener una boca sana

Es fundamental cepillarse los dientes después de cada comida con pasta dental con flúor, ya que fortalece el esmalte y ayuda a prevenir caries (Freepik)

El cuidado dental va más allá del simple cepillado. Involucra un conjunto de hábitos y cuidados constantes que garantizan la salud de dientes y encías, y previenen diversas enfermedades bucales. Estos son algunos consejos fundamentales:

Evita el consumo de sustancias nocivas: disminuir el consumo de productos azucarados, tabaco y alcohol es crucial. Estas sustancias pueden provocar manchas, desgaste del esmalte dental, caries y mal aliento . Además, el exceso de azúcar alimenta a las bacterias de la boca, generando placa y aumentando el riesgo de enfermedades como la caries y la periodontitis .

Mantén buenos hábitos de higiene bucal: es fundamental cepillarse los dientes después de cada comida con pasta dental con flúor , ya que fortalece el esmalte y ayuda a prevenir caries. Complementa la limpieza con cepillos interproximales para las zonas de difícil acceso y con enjuagues bucales que contengan CPC (cloruro de cetilpiridinio) , un agente antibacteriano que reduce la placa y previene enfermedades de las encías.

Visitas periódicas al odontólogo: acudir al dentista al menos dos veces al año permite realizar limpiezas profesionales y controles de salud bucal. Estas visitas también ayudan a detectar de manera temprana problemas como caries, gingivitis o periodontitis , evitando complicaciones mayores y tratamientos más invasivos en el futuro.

Uso de protector bucal en casos específicos: en personas que sufren bruxismo o rechinan los dientes, se recomienda el uso de férulas para proteger las piezas dentales de fracturas o desgastes. Además, estas férulas reducen la tensión en los músculos faciales y en la articulación temporomandibular, aliviando molestias como dolor de mandíbula, cabeza o cuello.

Disminuir el consumo de tabaco es crucial porque puede provocar manchas, desgaste del esmalte dental, caries y mal aliento (Clínica Dental Linares)

“Una sonrisa fuerte y sana no es casualidad; es el resultado de buenos hábitos diarios y chequeos odontológicos periódicos”, concluye la Dra. Romero.

Enfermedades más comunes que afectan la salud bucal

Caries dental : es la enfermedad bucal más común y afecta a más del 90% de los peruanos en algún momento de su vida. Se produce por la acumulación de placa bacteriana y el consumo de azúcares.

Gingivitis : inflamación de las encías, generalmente causada por higiene inadecuada. Sus síntomas incluyen sangrado al cepillarse y enrojecimiento de las encías.

Periodontitis : es una fase avanzada de la gingivitis que, si no se trata, puede dañar los tejidos y huesos que sostienen los dientes, incluso provocando su pérdida.

Halitosis o mal aliento : suele estar relacionado con la acumulación de bacterias en la lengua, encías o dientes. También puede ser signo de enfermedades gástricas.

Bruxismo : rechinar o apretar los dientes, generalmente de noche, lo que provoca desgaste, fracturas y dolor mandibular.

Cáncer oral: aunque menos frecuente, puede estar asociado al consumo de tabaco y alcohol. La detección temprana es clave para un mejor pronóstico.