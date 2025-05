El compadre y ahijada del Papa León XIV cuentan cómo Robert Prevost aceptó ser padrino de su hija

Compadre del Papa León XIV cuenta cómo aceptó ser padrino de su hija en Chulucanas | América TV

El papa León XIV se ha convertido en la persona más famosa desde que fue elegido como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Sin embargo, esto no impidió que recordará a su “querida diócesis de Chiclayo, En Perú”, como él mismo lo dijo durante su presentación, ayer, jueves 8 de mayo, ante miles de personas, en la plaza de San Pedro.

Es en esta aventura que tuvo por el país andino, dejó buenos recuerdos con muchas personas con las que se encontró, como Mildred Camacho, cuando ella nació en Piura hace 29 años.

El Papa León XIV fue padrino de una niña en Piura hace casi 30 años. (Foto: Canal N)

¿Cómo aceptó ser padrino?

Ella contó a América TV que sus padres le pusieron su nombre para honrar la memoria de la madre del nuevo papa, quien había fallecido por ese entonces. Su padre, Héctor, confirma esta versión y cuenta que no tuvo que hacer mucha insistencia para que acepte ser el padrino.

“Solamente le comuniqué que mi señora estaba en estado, estaba por dar a luz, y él por sus múltiples ocupaciones no podía, por ese tiempo vivía en Trujillo. De acá se fue a Estados Unidos, de ahí como director del Seminario de San Marcelo de San Carlos de Trujillo“, mencionó.

Cuando él se fue a estudiar a la ciudad norteña, se volvió a encontrar con Prevost, haciendo que su amistad se vuelva cada vez más fuerte. "En ese tiempo, cuando estaba mi señora en Estado, le comenté al padre Roberto, me da una pena porque fue en la noche, y estamos ahí en la casa de los seminaristas, me dice mi madre ha fallecido... me dio una pena tremenda. Por ese tiempo estaba a punto de dar a luz mi señora, le dije padre Roberto, puede ponerle el nombre de su madre. El padre aceptó gustosamente", dice.

Héctor Camacho también agregó que conoció al excadernal por los años 85 u 86, cuando era sacerdote, cuando era su monaguillo. "Hasta la actualidad tenemos contacto con los amigos, con ese grupo de monaguillos cristo rey, él estuvo a cargo de dirigirnos espiritualmente”, asegura. “Aquí estamos con la inmensa y alegre noticia de que su santidad es actualmente el reverendo padre Roberto Prevost”, añade.

El papa León XIV siempre ha compartido y ha sido muy cercano a las personas que trabajaban o eran cercanas a la diócesis de Chiclayo

Un padrino presente

Por su parte, Mildred recuerda que la noticia de su elección la escuchó por parte de su madrina, quien le avisó que había humo blanco. “Yo ya sabía que podían anunciar al papa, dije a ver, voy a ver, busqué la primera transmisión en vivo (...) y estuve al pendiente, escuché que mencionaban mucho a un tal candidato de nacionalidad italiano de nombre Petro”, cuenta.

Menciona, además, de que en ese momento pensaba que ya era un mérito que su padrino esté siendo considerado como el próximo sumo pontífice. “Entre tantas personas que lo hayan considerado me parecía algo admirable, yo dije, bueno, que sea lo que dios quiera”, acotó.

“Cuando sale al palco a decir, habemus papam, Robert Prevost, lo primero que hice fue llamar a mi papá: ‘Papá, sí quedó mi padrino, como papa’. Mi papá empezó a gritar. Se sentía como si hubiéramos clasificado al mundial”, añadió.

El recién elegido papa León XIV, el cardenal estadounidense y peruano Robert Prevost, aparece en el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. 8 de mayo de 2025. REUTERS/Stoyan Nenov

Luego, relata que sus familiares empezaron a llamar a su padre porque saben que él le tiene mucho aprecio, ya que es como “una segunda figura paterna para él”. “Me comenta que de chiquillo lo llevaba a misas, lo llevaba a Chiclayo, a Trujillo con él. Tiene buenos recuerdos, mi papá con él”, asegura.

“Recién estoy cayendo en cuenta de esto. Siempre he dicho que tengo la bendición de mi padrino, siempre he dicho eso, porque desde que era niña entendía que ha trabajado en esto, ha ascendido en diferentes cargos. Yo ya sentía una admiración por él desde chiquita”, añade.

Luego, asevera que él siempre ha estado presente con correos, mensajes y que cuando llegaba a Chulucanas, en Piura, se daba tiempo antes de cada misa para saludar. “El hecho de que ahora sea papa, se siente bonito saber que ya cuento con esa bendición de él desde chiquita”, dijo.