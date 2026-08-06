PNP evitó el retiro de S/734 mil obtenidos por presunto fraude informático y desarticuló banda que operaba con cheques de gerencia

La Policía Nacional del Perú, Región Policial Lima, informa sobre tres exitosas operaciones. Se evitó un enfrentamiento armado entre barristas en Lurín, se frustró un intento de estafa por S/ 750,000 con cheques falsos y se capturó a una banda de 'raqueteros' que operaba en Barranco. PNP

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La Policía Nacional del Perú reforzó una serie de operativos contra distintas modalidades delictivas que se registraron en Lima. Entre las acciones recientes figura una intervención vinculada con un caso de fraude informático que permitió impedir el retiro de una importante suma de dinero presuntamente obtenida mediante transferencias ilícitas desde una empresa privada.

Las diligencias también incluyeron procedimientos contra la tenencia ilegal de armas de fuego y un caso de robo agravado. Los resultados fueron presentados durante una conferencia de prensa ofrecida por el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Manuel Arriola Delgado, quien informó sobre las investigaciones y los bienes incautados en cada operativo.

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Uno de los casos se desarrolló en el distrito de Miraflores, donde una alerta bancaria permitió detectar movimientos financieros considerados sospechosos. La intervención movilizó a personal especializado del Departamento de Seguridad de Bancos Águila Negra de la Región Policial Lima Centro, que actuó en dos agencias bancarias para evitar la salida del dinero.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la Policía Nacional, mientras continúan las diligencias para determinar la dimensión de la presunta organización criminal y ubicar a otros involucrados.

Intervención evitó retiro de más de S/ 734 mil en agencias bancarias

La PNP evitó el retiro de S/734 800 presuntamente obtenidos mediante fraude informático. Difusión

Según informó la Policía Nacional del Perú, la intervención comenzó tras la activación de una alerta bancaria relacionada con operaciones efectuadas desde una empresa que posteriormente desconoció las transferencias realizadas desde sus cuentas.

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En una primera agencia bancaria de Miraflores, tres personas intentaron retirar S/492 400 mediante cuatro cheques de gerencia. Dos fueron detenidas durante la operación, mientras una tercera consiguió escapar del lugar.

Poco después, los agentes acudieron a una segunda entidad financiera del mismo distrito, donde capturaron a una mujer que buscaba retirar S/242 400 mediante otros dos cheques de gerencia.

Como resultado del operativo fueron detenidos J.A.P.S. (37), L.A.S.S. (62) y N.S.M. (57), quienes, según la Policía Nacional, integrarían la presunta organización denominada “Los Fraudulentos de Miraflores”. El caso quedó a cargo de la unidad especializada para las investigaciones correspondientes.

Investigación apunta a una estructura dedicada al fraude informático

La investigación señala que la red utilizaba cheques de gerencia y prestanombres para retirar el dinero. Difusión

De acuerdo con las primeras indagaciones, los detenidos formarían parte de una red de cuentas receptoras utilizada para recibir dinero obtenido mediante transferencias ilícitas después de vulnerar los sistemas de seguridad de una empresa.

La información policial precisa que el dinero era retirado mediante cheques de gerencia emitidos a nombre de terceros o prestanombres, mecanismo que buscaba dificultar el seguimiento del destino final de los recursos.

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La empresa agraviada comunicó que las operaciones fraudulentas se registraron desde el 31 de julio y que el perjuicio económico alcanzaría aproximadamente S/4 millones. La rápida respuesta policial permitió impedir el retiro de S/734 800 comprometidos en las operaciones detectadas, mientras las autoridades continúan con la búsqueda del resto del dinero.

El jefe del Departamento de Seguridad de Bancos Águila Negra, comandante PNP Carlos Zegarra, indicó que las investigaciones permiten establecer la existencia de una organización con funciones definidas. Además, precisó que existe otro detenido fuera de Lima y que las diligencias continuarán conforme avance el caso.

Comandante general presentó balance de tres operativos

La empresa afectada estima pérdidas cercanas a S/4 millones por las transferencias ilícitas. Difusión

Durante la conferencia de prensa, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, explicó que los casos presentados corresponden a intervenciones desarrolladas frente a distintas modalidades delictivas.

“Los hemos convocado para dar cuenta de tres eventos, criminales en los cuales se ha evitado en uno de ellos el derramamiento de sangre”, señaló el alto mando policial al iniciar la presentación.

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Respecto al caso de fraude informático, Arriola indicó: “La unidad de bancos, las Águilas Negras, comunica de dos operaciones sospechosas en las cual pretendían retirar setecientos cincuenta mil en cinco cheques de ciento cincuenta mil soles cada uno. Plazan las unidades y logran intervenir en una agencia bancaria a dos sujetos y en la otra agencia, otra persona”.

Otros casos incluyeron armas de fuego y robo agravado

La Policía Nacional también informó sobre la captura de A.L.J. (38), J.C.L. (24) y J.O.H. (23), presuntos integrantes de “Los Ilegales del Sur”, intervenidos en San Juan de Miraflores por la presunta tenencia ilegal de un arma de fuego. El armamento incautado será sometido a pericias para determinar una posible relación con delitos como extorsión o sicariato.

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En Barranco, efectivos policiales capturaron en flagrancia a R.S.P.C. (26) y D.K.M.L. (22), investigados por presunto robo agravado. Durante la intervención recuperaron el teléfono celular sustraído a la víctima, además de incautar otros dos equipos móviles y una motocicleta que, según la Policía, habría sido utilizada para cometer los robos.

El balance oficial presentado por la institución policial registra ocho personas detenidas, tres presuntas bandas criminales intervenidas, un arma de fuego y 25 municiones incautadas, además de cinco teléfonos móviles, un vehículo, una motocicleta y la recuperación de un equipo celular. Estas acciones forman parte de la estrategia del Ministerio del Interior para fortalecer la respuesta policial frente al fraude informático, el crimen organizado y los delitos contra el patrimonio.

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