TUUA de transferencia: gremios aeronáuticos desconocen argumentos para reducción del 37% y exigen eliminación total

Las aerolíneas insisten en que la tarifa de transferencia internacional afecta la conectividad, la competitividad y el tráfico internacional de Perú.

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La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) rechazó la propuesta de Lima Airport Partners (LAP) para reducir en 37% la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez y exigió la eliminación total de este cobro.

El gremio, que representa a la mayoría de las aerolíneas que operan en el país, entre ellas LATAM, afirmó que no ha recibido ninguna comunicación formal sobre la medida y desconoce los argumentos técnicos que la sustentan.

Aeropuerto Jorge Chávez: ¿Sin transparencia ni diálogo técnico?

Según Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, la propuesta de LAP —que plantea bajar la tarifa de USD 10,05 a USD 6,40 más IGV— fue conocida únicamente a través de los medios de comunicación.

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“No hemos recibido documentación ni sustento técnico sobre la medida, por lo cual el gremio no puede pronunciarse sobre sus méritos”, señaló Gutiérrez.

El gremio sostuvo que LAP puede reducir o dejar de cobrar de forma unilateral la tarifa máxima y propuso alternativas como extender la concesión para compensar esos ingresos.

Para AETAI, el anuncio constituye un reconocimiento público del impacto negativo que la TUUA viene generando en la conectividad y competitividad del Perú.

El gremio de aerolíneas sostiene que la reducción parcial no resuelve el problema de fondo y que la única solución válida es la eliminación total de la TUUA de transferencia.

Argumenta que otros hubs regionales, como Bogotá y Panamá, no cobran este tipo de tarifa a los pasajeros en conexión internacional, dejando a Lima en desventaja competitiva.

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TUUA de transferencia: AETAI y LATAM van por la eliminación al 100%

Un reciente informe de la consultora RONIN advierte que la TUUA de transferencia pone en riesgo más de USD 1.200 millones de producción anual en Perú.

Además, la permanencia de la tarifa podría significar la pérdida de 580.000 turistas internacionales al año, con un impacto negativo estimado en USD 955 millones en divisas y USD 80 millones en ingresos fiscales cada año.

AETAI vinculó la TUUA de transferencia con la cancelación de ocho rutas internacionales y con una caída de 0,5% del tráfico internacional en 2026 en el Jorge Chávez.

AETAI alertó que estas cifras ya se reflejan en la realidad: desde el Jorge Chávez se han cancelado ocho rutas internacionales y, en 2026, el tráfico internacional cayó por primera vez en cuatro años (-0,5%).

El tráfico de pasajeros en conexión acumuló dos meses consecutivos con cifras negativas (abril -3,48%, mayo -2,04%).

Tarifas en la mira: millones en riesgo y rutas canceladas

Durante las conversaciones mantenidas desde 2025, la industria ha presentado alternativas distintas al cobro pleno de la TUUA, como la extensión del plazo de la concesión para compensar a LAP por los ingresos que dejaría de percibir.

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Sin embargo, según AETAI, el concesionario se ha opuesto a cualquier acuerdo que no implique el pago total de la tarifa, ya sea por los pasajeros o mediante una compensación estatal.

El estudio citado por AETAI señaló que la tarifa en el Jorge Chávez podría restar 580.000 turistas internacionales por año y reducir divisas e ingresos fiscales.

En esta línea, recordó que la TUUA de transferencia es una tarifa máxima, por lo que LAP tiene la potestad de reducirla o incluso dejar de cobrarla de manera unilateral.

Gutiérrez advirtió que, aunque el cobro pueda generar ganancias de corto plazo, en el mediano y largo plazo la tarifa perjudica tanto al concesionario como al país.

Para el gremio aeroáutico, mantener la TUUA de transferencia limita el potencial de crecimiento del tráfico internacional y afecta la conectividad global del Perú, sentencia el comunicado.

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