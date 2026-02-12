Scotiabank proyecta que las ventas minoristas rozarán los S/ 55.000 millones y crecerán 4% en 2026

La entidad financiera indicó que este resultado respondería a la continuidad de los factores que dinamizaron el consumo el año anterior. Foto: Scotiabank

Las ventas minoristas en el país mantendrían una trayectoria de crecimiento durante el 2026, según las proyecciones del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank. El sector retail se acercaría a los S/ 55.000 millones, lo que representaría un avance anual de 4% frente a los resultados del 2025.

La entidad financiera explicó que este desempeño estaría asociado a la repetición de algunos factores que impulsaron el consumo el año previo. En ese sentido, el comportamiento de la demanda seguiría una evolución similar, aunque con variaciones a lo largo del año.

Evolución prevista durante el 2026

“Para el 2026 proyectamos que las ventas minoristas crezcan alrededor de 4%, acercándose a S/ 55.000 millones. Este resultado se explicaría debido a que prevemos que algunos de los factores que impulsaron el crecimiento del 2025 se repitan durante este año”, indicó Scotiabank.

En el análisis por trimestres, el banco prevé un inicio de año favorable. “Esperamos una evolución positiva de las ventas minoristas del primer trimestre (enero-febrero-marzo) del 2026, siguiendo con la tendencia del cuarto trimestre (octubre-noviembre-diciembre) del 2025”, señaló. No obstante, durante el segundo trimestre se observaría una desaceleración vinculada al proceso electoral de abril, que suele generar mayor cautela en los consumidores.

En su evaluación trimestral, el banco anticipa un comienzo de año positivo para las ventas minoristas. Foto: difusión

Contexto económico y desempeño reciente

Tras ese periodo, el banco anticipa una recuperación del ritmo de crecimiento. “Superado ello, las ventas retail recuperarían el dinamismo para el segundo semestre del 2026”, refirió la entidad financiera.

Scotiabank también señaló que, en términos anuales, el desempeño del sector estaría respaldado por la mejora del empleo formal, el crecimiento de la inversión privada, un bajo nivel de inflación, un tipo de cambio inferior al de años previos y la expansión de la oferta retail, especialmente en formatos de menor tamaño. Además, indicó que las ventas minoristas habrían alcanzado los S/ 52.500 millones al cierre del 2025, con un crecimiento cercano al 5% frente al 2024.

“Dicho estimado toma en cuenta que las ventas se habrían acelerado en diciembre, dado que desde mediados de noviembre se tuvo acceso a ingresos extraordinarios, como el octavo retiro de fondos de AFP, impulsando el consumo en el sector retail”, precisó.

Scotiabank prevé que el dólar cerraría el 2026 alrededor de S/ 3,35

Scotiabank señaló en su Reporte Semanal del 9 al 13 de febrero de 2026 que el tipo de cambio cerraría el año en torno a S/ 3,35, bajo el supuesto de que el partido que no resulte ganador en las elecciones presidenciales no introduzca cambios en el modelo económico. “Nos encontramos próximos a las elecciones presidenciales del 12 de abril. Por ende, la dinámica del tipo de cambio durante procesos electorales anteriores difiere significativamente del comportamiento actual. En 2025, el sol registró una apreciación de 10,5% alcanzando S/ 3,36”, explicó la entidad.

Scotiabank indicó en su Reporte Semanal del 9 al 13 de febrero de 2026 que el tipo de cambio terminaría el año cerca de S/ 3,35. Foto: Videnza

El banco atribuyó este comportamiento al debilitamiento del índice DXY (-9,4%), a los altos precios del cobre (44%) y del oro (+65%), así como al mayor flujo de dólares hacia activos en soles. Añadió que el tipo de cambio se ha mantenido cerca de S/ 3,36 por la intervención del Banco Central de Reserva, que solo en enero acumuló compras spot por US$ 3.384 millones, superando lo registrado a fines del 2025, mientras que las operaciones con derivados se redujeron tanto en 2025 como en lo que va del 2026.