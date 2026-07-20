Perú

¿Recibiste la gratificación y no sabes qué hacer? 7 claves para ‘sacarle el jugo’ y fortalecer las finanzas del hogar

El Plazo Fijo figura hoy entre las opciones mejor posicionadas para que la gratificación genere intereses con una meta financiera definida, según la Caja Metropolitana

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La Caja Metropolitana sugirió evitar compras impulsivas y comparar precios antes de usar la gratificación en celebraciones, viajes o consumos de julio.

La llegada de la gratificación de julio representa una oportunidad para que los peruanos impulsen su salud financiera y construyan un respaldo económico en medio de una coyuntura que exige mayor estabilidad.

Javier Savage, jefe de Productos Pasivos y Medios Electrónicos de la Caja Metropolitana, recomendó este mes patrio analizar a fondo el destino de este ingreso adicional y tomar decisiones responsables para optimizar su impacto en la economía del hogar.

Planificación y presupuesto: el primer paso

El especialista sugirió que, antes de utilizar la gratificación, las familias deben elaborar un presupuesto que contemple pagos, compras, ahorro y compromisos familiares.

Esta previsión ayuda a evitar gastos innecesarios y permite visualizar el uso más eficiente del dinero. Savage remarcó que la gratificación no debe verse únicamente como un ingreso extra para consumir, sino como “una oportunidad para fortalecer la salud financiera”.

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La Caja Metropolitana señaló que la gratificación no debe usarse solo para consumo inmediato, sino para ordenar la economía del hogar.

Uno de los consejos principales es priorizar el pago de deudas pendientes, especialmente aquellas con mayores tasas de interés. Reducir obligaciones financieras puede aliviar la carga mensual y liberar recursos para otras metas.

Además, Savage recomendó separar una parte del dinero recibido para un fondo de emergencia, que sirva como respaldo ante imprevistos en salud, educación, vivienda o emprendimientos personales.

Evitar compras impulsivas y elegir el ahorro formal

Durante el mes de julio, muchas personas destinan parte de la gratificación a gastos inmediatos, celebraciones o viajes. Sin embargo, la entidad financiera instó a evitar compras impulsivas y comparar precios antes de tomar decisiones.

Según el experto, aprovechar promociones con criterio y análisis puede marcar diferencia en la administración del presupuesto familiar.

Savage también sugirió destinar una fracción del dinero al ahorro formal, depositándolo en una entidad financiera donde cuente con respaldo y seguridad. Guardar efectivo en casa expone a mayores riesgos y limita el crecimiento de los recursos, mientras que el sistema formal ofrece protección y opciones de rentabilidad.

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Caja Metropolitana
La gratificación de julio puede destinarse al ahorro y al pago de deudas con una planificación del presupuesto familiar, según la Caja Metropolitana.

Depósito a Plazo Fijo y meta financiera

El Depósito a Plazo Fijo se presenta como una alternativa para quienes buscan que su gratificación genere intereses en un periodo determinado. Esta opción asegura una rentabilidad conocida desde el inicio, lo que facilita la planificación financiera.

Además, Savage recomendó definir una meta concreta para el ahorro, como estudios, vivienda, viajes, emprendimientos o capital de trabajo. Tener un objetivo específico ayuda a mantener la disciplina y enfoque en el manejo del dinero.

Así, la Caja Metropolitana compartió siete pautas para aprovechar al máximo la gratificación de julio:

  • Elaborar un presupuesto que contemple pagos, compras, ahorro y otros compromisos.
  • Priorizar el pago de deudas con intereses elevados.
  • Separar un fondo para emergencias ante imprevistos.
  • Evitar compras impulsivas y comparar precios.
  • Destinar parte del dinero al ahorro formal en una entidad financiera.
  • Evaluar la apertura de un Depósito a Plazo Fijo para obtener rentabilidad segura.
  • Definir una meta financiera específica para mantener la disciplina.

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