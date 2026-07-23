BBVA aumenta cobro en tasa de interés y seguro de desgravamen tarjetas de crédito Visa

¿Tienes tarjeta de crédito BBVA? Desde septiembre tus cobros subirán. - Crédito BBVA

El BBVA ha mandado un correo a sus clientes informando de cambios en su producto de tarjeta de crédito. Según el correo al que pudo acceder Infobae Perú, tanto por la parte de la tasa de interés y el porcentaje del seguro de desgravamen que se cobrarán en las tarjetas Visa subirá.

“A partir del 10 de septiembre de 2026, la TEA Compensatoria fija para las compras que decidas financiar bajo el sistema revolvente o cuotas con tu Tarjeta de Crédito Visa Signature BBVA se actualizarán”, señala el BBVA. La TEA en soles (S/) será de 79,99% y la TEA en dólares ($) de 79,99%.

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Asimismo, desde el 9 de octubre, el seguro de desgravamen, al menos en 17 productos de tarjeta de crédito del BBVA, según ha podido comprobar este medio, subirá de 0,34 % a 0,.39 %. Como se sabe esto se cobra sobre el promedio de los saldos deudores diarios del periodo de facturación, y tiene un máximo de S/20 al mes y US$ 5,50, según sea el caso.

BBVA aplicará cambios en septiembre a su tarjeta de crédito. - Crédito Difusión

Mayor tasa de interés

Según pudo revisar Infobae Perú, la tasa compensatoria fija para compras en sistema revolvente o cuotas para las Visa Signature era de 69,99% a 79,99%; sin embargo, desde el 10 de septiembre este año esto pasará a solo este valor máximo, de 79,99%

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Esto aplicará para la Visa Signature, pero también la Visa y Mastercard Platinum cambiarán en tasas:

La tasa compensatoria fija para compras en sistema revolvente o cuotas en soles pasará de 79,99% - 89,99% a solo 89,99%

La tasa compensatoria fija para compras en sistema revolvente o cuotas en dólares pasará de 79,99% - 83,99%, a solo 83,99%.

“Puedes evitar el pago de intereses realizando el pago total del saldo del mes que figura en tu Estado de Cuenta antes de tu fecha de vencimiento”, recuerda el BBVA.

Los clientes del BBVA con tarjeta Visa pueden entrar a The Club Lima en el aeropuerto Jorge Chávez gratis, si han consumido S/1.000 en promedio, cada mes. Ahora tendrán que consumir más. - Crédito Priority Pass

Mayor seguro de desgravamen

“A partir del 09 de octubre de 2026, la tasa mensual de tu seguro de desgravamen será de 0,39% sobre el saldo deudor promedio diario de tu tarjeta de crédito”, revela el banco. Este sí aplicará a todas la tarjetas (en siete casos pudo comprobar Infobae Perú).

Este porcentaje es de 0,34% actualmente. De igual manera, el BBVA señala que mantendrá vigentes y sin cambios “los topes máximos en S/20 o US$ 5,50 (según la moneda de tu deuda), por lo que tu cobro mensual nunca superará este límite, sin importar el monto de tu deuda.

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Estas son las tarjetas afectadas por esto:

Visa Signature Visa y Mastercard Bfree Visa y Mastercard Platinum Mastercard Black Cero BBVA Visa Special Edition Visa Infinite.

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que entra en funcionamiento este 1 de junio, estrena la primera sala VIP de su tipo en Latinoamérica. | TikTok / @unacitaconelmundo

Otros cambios

BBVA también aplicará desde el 10 de septiembre otros dos cambios:

Para ingresar gratis a Salas Vip: Tanto el tarjetahabiente titular como el adicional necesitan un consumo mínimo mensual de S/3.000 con Tarjeta de Crédito Visa Signature BBVA durante los 6 meses consecutivos previos al uso de la sala (o todos los meses anteriores si tu tarjeta tiene menos tiempo de contratación)

Si tu tarjeta presenta un retraso de pago (mora) de 30 días o más o no registra ningún consumo durante más de 90 días consecutivos, el total de tus Puntos BBVA acumulados serán cancelados.