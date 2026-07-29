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Gobierno ya se alista para el incremento del sueldo mínimo en Perú y buscará preparar a las MYPEs

Las primeras medidas para preparar a las MYPES al aumento de la remuneración mínima vital (RMV) vendría con el pedido de facultades ante el Congreso

Keiko Fujimori
El Gobierno pedirá facultades al Congreso para legislar: una de las materia será protección de las MYPEs. - Crédito Presidencia
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El Gobierno de Keiko Fujimori ya mueve sus fichas: lo primero que han discutido en su sesión del Consejo de Ministros inicial es la presentación de un decreto supremo ante el Congreso para pedir facultades para legislar (aprobar leyes) que parecen enfocadas en hacer cumplir los anuncios que dio la presidente en su Mensaje a la Nación.

Como se sabe, la nueva mandataria anunció que “para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a S/1.300. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”.

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Justamente una medida para preparar a las MYPEs estaría incluida en este decreto supremo, dado que menciona que se pedirá facultades para legislar en materia de “promoción y protección de los emprendedores y de la micro y pequeña empresa y fomento de la formalización”. Este sería el primer paso que daría el Ejecutivo para aumentar el sueldo mínimo, lo que sugeriría que no tomaría mayor plazo hacerlo efectivo.

orge Zapata, pidió que el alza salarial se debata en el Consejo Nacional del Trabajo y advirtió que la micro y pequeña empresa es el sector más vulnerable ante cualquier incremento de la remuneración mínima vital. (Crédito: Latina)

¿Aumento del sueldo mínimo en 2026?

Ya a un día de su gobierno, Keiko Fujimori y su Consejo de Ministros se está moviendo para presentar al Congreso un decreto supremo para legislar en diversas materias.

Así, como primer punto de la primera sesión ordinaria del Consejo de Ministros dirigida por la presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, junto al premier Luis Galarreta, “se revisó el decreto supremo que solicita facultades legislativas al Congreso de la República para dotar al Gobierno de herramientas legales inmediatas a fin de enfrentar con firmeza los retos urgentes del país, permitiendo una respuesta del Estado más ágil y efectiva frente a la delincuencia y las necesidades de la población”.

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Y este no demorará, dado que Presidencia señaló que “esta medida será aprobada en la próxima sesión del gabinete ministerial”.

Peru's new Defence Minister, Rafael Belaunde, Peru's new Economy and Finance Minister, Elmer ​Cuba, Peru's new Foreign Minister, Carlos Espa and Peru's new Prime Minister, Luis Galarreta, attend an event held by Peru's President, Keiko Fujimori, to present her new cabinet members in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peru's new Defence Minister, Rafael Belaunde, Peru's new Economy and Finance Minister, Elmer ​Cuba, Peru's new Foreign Minister, Carlos Espa and Peru's new Prime Minister, Luis Galarreta, attend an event held by Peru's President, Keiko Fujimori, to present her new cabinet members in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Todo indica que mediante esto se vería la forma de aplicar aquel ‘bono de compensación’ para que las MYPEs afronten el alza del sueldo mínimo anunciada por la presidente Keiko Fujimori.

Consejo Fiscal sobre alza de la RMV

Asimismo, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, en entrevista con Canal N, consideró que no hay nada que debería haber motivado esto en lo técnico.

“En los últimos años, el aumento de inflación y RMV han ido de la mano. O sea, no hay una urgencia por inflación, y productividad tampoco ha subido, que justifique un aumento de esta magnitud, que es como 15%, es bastante fuerte”, aclaró Segura.

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal
El Presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, no ve que hubiera "disponibilidad fiscal" para las medidas prometidas por Fujimori. - Crédito Andina/Melina Mejía

Asimismo, señaló que ya estaría en manos de los ministros pertinentes el ver cómo se aplicaría este aumento anunciado por la presidente Fujimori. Tanto Juan Sheput, el nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, como Elmer Cuba, el ministro de Economía y Finanzas, tendrán en su mano cómo será la aplicación de esta medida.

Cabe apuntar que este aumento será de S/170, en bruto. Y que supera a los montos anteriores que se aprobaron en gobiernos como el de Dina Boluarte y Pedro Castillo.

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