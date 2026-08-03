Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 3 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,91 soles, manteniendo el mismo precio que la jornada anterior, lo que representa una variación de -0,01% respecto al cierre previo. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,88%, aunque su variación interanual muestra una disminución del -1,31%.

La tendencia del tipo de cambio euro a sol peruano ha registrado una caída en el último día, lo que indica un contexto negativo en su desempeño. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 3,62%, considerablemente menor que la volatilidad de referencia del 7,13%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado en comparación con su comportamiento histórico.

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