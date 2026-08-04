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ATU habilita plataforma para que transportistas tramiten subsidio: LINK para acceder al beneficio

La solicitud se presenta de manera virtual mediante la Plataforma Digital de Subsidio de la ATU, donde los beneficiarios deberán registrar sus datos, cuenta bancaria y comprobantes de pago electrónicos

El plazo para presentar las solicitudes vence el 30 de septiembre, mientras que, después del envío, los usuarios dispondrán de cinco días hábiles para corregir información o actualizar datos - Créditos: ATU.
El plazo para presentar las solicitudes vence el 30 de septiembre, mientras que, después del envío, los usuarios dispondrán de cinco días hábiles para corregir información o actualizar datos - Créditos: ATU.
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Las empresas y operadores dedicados al transporte de mercancías, interprovincial y urbano provincial ya pueden iniciar el trámite para acceder al subsidio extraordinario otorgado por el Gobierno ante el incremento del precio de los combustibles. El beneficio se gestiona mediante la Plataforma Digital de Subsidio (PDS), habilitada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

De acuerdo con el Decreto de Urgencia n.° 004-2026, el Estado entregará S/4 por cada galón de diésel B5 y diésel B20 con un contenido de azufre menor o igual a 50 partes por millón (ppm). El apoyo económico comprende las adquisiciones efectuadas entre el 29 de mayo y el 29 de julio de 2026.

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La recepción de solicitudes comenzó el 30 de julio y permanecerá habilitada hasta el 30 de septiembre. Los interesados deberán completar una serie de requisitos y registrar la documentación correspondiente en el sistema virtual.

1. Regístrate en la plataforma

  • Ingresa a la Plataforma Digital de Subsidio de la ATU (https://soluciones.atu.gob.pe/subsidio_transportista_du004/login).
  • Crea un usuario utilizando el RUC de la empresa y establece una contraseña.
  • Registra el Código de Cuenta Interbancaria (CCI).
  • Adjunta una captura o comprobante que permita verificar los datos bancarios.
  • Si se trata de una persona natural, también se podrá ingresar una Orden de Pago Electrónico (OPE) para efectuar el cobro en ventanilla del Banco de la Nación.
Transportistas pueden solicitar subsidio de S/4 por galón - Créditos: Captura de pantalla de ATU.
Transportistas pueden solicitar subsidio de S/4 por galón - Créditos: Captura de pantalla de ATU.

2. Verifica tu RUC, autorización y flota vehicular

  • El sistema comprobará que el RUC figure como activo y habido ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
  • La herramienta mostrará las autorizaciones vigentes otorgadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), gobiernos regionales o municipalidades provinciales.
  • También aparecerá la relación de vehículos habilitados.
  • Los datos serán proporcionados a la ATU por las entidades competentes.

3. Registra tus comprobantes de pago electrónicos

  • Ingresa los comprobantes de pago electrónicos (CPE) correspondientes a la adquisición de diésel B5 o B20 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm.
  • Los documentos deben corresponder a compras realizadas entre el 29 de mayo y el 29 de julio de 2026.
  • Registra el RUC del proveedor, serie, número y fecha de emisión.
  • En la modalidad de surtido directo, señala la placa del vehículo asociado al consumo y la ubicación del establecimiento donde se efectuó la compra.
  • Si eres consumidor directo inscrito en Osinergmin, precisa el tipo de combustible y el volumen adquirido en galones.

4. Revisa, declara y envía tu solicitud

  • Comprueba que todos los datos consignados sean correctos.
  • Acepta la declaración jurada correspondiente.
  • Selecciona la opción «Enviar solicitud».
  • Tras completar el procedimiento, recibirás un número de expediente y un correo electrónico de confirmación.
  • Luego del envío, tendrás cinco días hábiles para efectuar modificaciones, como corregir CPE o actualizar información bancaria.
  • Vencido ese periodo, el expediente quedará bloqueado y pasará a revisión de la ATU.
Transportistas ya pueden solicitar el subsidio extraordinario de S/4 por galón de diésel B5 y B20, destinado a mitigar el impacto del alza de los combustibles - Créditos: ATU.
Transportistas ya pueden solicitar el subsidio extraordinario de S/4 por galón de diésel B5 y B20, destinado a mitigar el impacto del alza de los combustibles - Créditos: ATU.

ATU realizará talleres prácticos virtuales

Para facilitar el uso de la plataforma, la ATU desarrollará talleres virtuales los días 4, 6 y 11 de agosto. Las capacitaciones comenzarán a las 10 a. m., salvo la jornada del 6 de agosto, programada para las 3 p. m.

Ante consultas o inconvenientes durante el trámite, los transportistas pueden comunicarse con la entidad mediante el correo sstr1112@atu.gob.pe o el WhatsApp +51 986 747 178.

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