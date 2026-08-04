“Estaba enchuquizado”, así rompió su silencio Jean Deza tras protagonizar pelea callejera

Jean Deza rompió su silencio tras pelea callejera.

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Jean Deza rompió el silencio luego de verse involucrado en un altercado en la vía pública que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios digitales. El exjugador de Alianza Lima y del Montpellier de Francia reconoció su error, al admitir que su reacción durante el incidente no fue la adecuada.

En sus declaraciones, el futbolista buscó explicar su comportamiento y expresó su molestia por la difusión masiva de imágenes negativas sobre su persona.

“Como te digo, no tuve que reaccionar de esa manera, hay que ser realista, pero me agarró en un momento, creo que estaba enchuquiizado, como se dice. Y bueno, pasó lo que tuvo que pasar y nada, ya qué pedirle disculpas, ya sé lo que he cometido, lo que he hecho, pero como te digo, estas cosas son las que más se hacen virales”, apuntó el popular ‘Ratón’ en conversación con el programa ‘Desvelados’.

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El popular 'Ratón' apareció luego de ser duramente criticado por su accionar en vía pública. (Desvelados)

“Que me disfruten, yo soy así”

Jean Deza reveló su sentir sobre las polémicas que lo ponen en el ojo de la tormenta. Reconoció sus errores, pero dejó en claro que no le importa las opiniones de los demás.

“He hecho más cosas mal que bien, pero eso lo sé yo. Pero a la gente le importa más lo malo que lo bueno. Yo después siento la opinión de casi la mayoría, lo escucho y lo respeto, pero no estoy pendiente de lo que opinen o lo que me escriban o lo que me digan. Yo siempre lo he dicho, yo vivo a mi manera”, declaró el exjugador de Alianza Lima.

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Además, dio detalles del video que se volvió viral donde se le ve en una fiesta lanzando polémicas declaraciones. Ese hecho se dio cuando estaba voceado en Sport Boys, y ahora se encuentra sin equipo.

“Fue parte de mi cumpleaños, fueron treinta y tres años, la edad de Cristo; no se vayan a equivocar. Estaba un poco libado; como dice mi tío Vargas, estaba un poco libado. Entonces estaba todo bonito, dijo unas palabras que me salían del corazón, pero como siempre, hasta que no la cag* no soy feliz. Que me disfruten. Yo soy así”, añadió.

Jean Deza protagonizó pelea callejera por insólito motivo.

¿Cómo fue la pelea callejera de Jean Deza?

El episodio protagonizado por Jean Deza tuvo lugar en las calles de San Miguel y no en el Callao, a pesar de que el video fue difundido inicialmente por el medio local Prensa Chalaca. El motivo del altercado sorprendió por su carácter inesperado: según la información publicada, la situación se desató cuando un grupo de personas intentó saludar al futbolista y, en respuesta, recibió insultos de su parte.

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La reacción de Deza encendió los ánimos y terminó en una discusión que rápidamente escaló a una pelea física. En los videos circulados en redes sociales, se observa al jugador en el suelo, siendo sujetado por el cuello por un hombre, mientras varias personas observan la escena y dudan en intervenir. Tras algunos intentos, logran separarlos, pero la agresión se reanuda cuando el joven vuelve a golpear al futbolista, quien intenta protegerse de los ataques.

El futbolista peruano Jean Deza se ve envuelto en una violenta pelea callejera, tal como se aprecia en este video. En las imágenes se observa al jugador forcejeando en el suelo con otro sujeto en medio de gritos e insultos. | Callao Noticias

Finalmente, más de tres personas intervienen y consiguen separar a los involucrados, poniendo fin al enfrentamiento. Tanto Deza como su agresor abandonaron el lugar, aunque, según testigos citados por Prensa Chalaca, el exseleccionado nacional habría regresado minutos después acompañado de otras personas, con la intención de continuar el enfrentamiento. Hasta ahora, Deza no ha realizado declaraciones en sus redes oficiales sobre el incidente.

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