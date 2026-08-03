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Keiko Fujimori descarta recortes de la CTS y confirma que el Gobierno mantendrá sin cambios los feriados nacionales

La presidenta utilizó una transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno para negar versiones sobre un posible recorte de la Compensación por Tiempo de Servicios y cambios en los feriados nacionales

Keiko Fujimori con gafas azules, sobre un fondo que muestra el calendario de feriados de Perú de 2024 y billetes de 100 y 50 soles peruanos.
Keiko Fujimori posa con un calendario de feriados en Perú para 2024 y una superposición de billetes de cien y cincuenta soles peruanos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta Keiko Fujimori utilizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para responder a versiones relacionadas con posibles cambios en los beneficios laborales. Durante su intervención, aseguró que el Gobierno no impulsará modificaciones a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) ni reducirá la cantidad de feriados vigentes.

El pronunciamiento llegó luego de que circularan comentarios sobre eventuales medidas en materia laboral. La mandataria sostuvo que esa información no corresponde a las decisiones de su gestión y afirmó que optó por aclarar el tema de forma directa mediante sus plataformas digitales.

En la transmisión, Fujimori indicó que las versiones sobre un eventual recorte de la CTS forman parte de rumores difundidos en los últimos años. Además, reiteró que el Ejecutivo mantendrá sin cambios ese beneficio, así como el calendario de feriados nacionales.

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La jefa de Estado también aprovechó el enlace para informar sobre otras actividades oficiales desarrolladas durante los primeros días de su gestión, además de anunciar medidas relacionadas con seguridad, infraestructura, programas sociales y atención a las zonas afectadas por recientes emergencias. La información fue difundida durante una transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno.

Keiko Fujimori descarta cambios en la CTS y los feriados

Sueldo mínimo a S/1.300: la Confiep exige debate tripartito y alerta sobre el impacto en las mypes. (Foto composición: Infobae Perú/Presidencia del Perú)
Sueldo mínimo a S/1.300: la Confiep exige debate tripartito y alerta sobre el impacto en las mypes. (Foto composición: Infobae Perú/Presidencia del Perú)

El principal anuncio de la mandataria estuvo relacionado con la Compensación por Tiempo de Servicios y los feriados nacionales. Durante la transmisión, rechazó que el Gobierno evalúe reducir esos beneficios y pidió a la población no dejarse llevar por versiones que, según indicó, carecen de sustento.

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“No se van a recortar feriados, tampoco se van a aumentar y no se van a tocar las CTS”, expresó Fujimori. Acto seguido, añadió que este tema responde a “parte de toda una narrativa que algunos grupos de izquierda han venido creando”.

La presidenta explicó que decidió utilizar las transmisiones en redes sociales como un espacio para responder consultas ciudadanas y aclarar información que genera dudas. Según señaló, este formato permitirá mantener una comunicación más directa con la población y ofrecer precisiones sobre distintos asuntos vinculados con la gestión gubernamental.

Proyecto de facultades legislativas originó el debate sobre la CTS y los feriados

El pronunciamiento de Keiko Fujimori se produjo pocos días después de que el Poder Ejecutivo presentara al Congreso un proyecto de ley para solicitar facultades legislativas por 120 días. Entre las propuestas incluidas en ese documento figuraban cambios en el régimen laboral, como la posibilidad de intervenir en la regulación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), las gratificaciones, las vacaciones, las utilidades, la jornada laboral y las horas extras.

La iniciativa también planteaba otorgar mayor flexibilidad a los beneficios laborales mediante acuerdos entre trabajadores y empleadores, además de evaluar una reducción del número de feriados no laborables con el argumento de impulsar la productividad. La exposición de motivos sostenía que los elevados costos laborales no salariales y la alta informalidad justificaban una reforma del marco vigente.

Tras la difusión de esa propuesta surgieron versiones sobre una eventual reducción de beneficios laborales. En ese contexto, la presidenta utilizó su transmisión en redes sociales para asegurar que su gobierno no aplicará recortes a la CTS ni modificará el número de feriados nacionales.

Ministro de Trabajo ratifica que los 16 feriados se mantienen

Antes del pronunciamiento presidencial, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, también descartó cambios en los feriados nacionales. En declaraciones a RPP explicó que la controversia surgió a partir de la difusión de un borrador preliminar de la solicitud de facultades legislativas y precisó que no existe una decisión oficial para modificar el calendario vigente.

El titular del MTPE señaló que cualquier evaluación futura deberá sustentarse en evidencia sobre su impacto en la productividad y en el turismo, además de considerar el diálogo con los sectores involucrados antes de adoptar una medida.

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