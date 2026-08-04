Naldy Saldaña denuncia tocamientos indebidos en La Bella Luz: MIMP ofrece apoyo, mientras orquesta guarda silencio

Ministerio de la Mujer brinda apoyo tras denuncia de acoso en La Bella Luz, la orquesta no emite comunicado| Foto: La Bella Luz/Andina

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La cantante de cumbia Naldy Saldaña denunció a César Sánchez Chavesta, director musical de la conocida orquesta La Bella Luz, por tocamientos indebidos ocurridos durante su permanencia en la agrupación. La artista hizo público que presentó pruebas que respaldan sus acusaciones y comunicó que decidió dejar la agrupación debido a la falta de respaldo de los propietarios frente a la situación.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un pronunciamiento en el que rechazó cualquier manifestación de violencia sexual contra las mujeres en todos los espacios, incluidos los laborales. De acuerdo con el comunicado, la cartera puso a disposición de la joven cantante los servicios gratuitos del Programa Nacional Warmi Ñan, que incluyen atención psicológica, social y legal.

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La cantante Naldy Saldaña, voz principal de la orquesta La Bella Luz, denuncia públicamente a César Sánchez Chavesta, director musical del grupo, por acoso y tocamientos indebidos. El informe presenta la denuncia policial y un video de cámara de seguridad que captó el momento de la agresión. ATV/ Magaly TV La Firme.

“Ante la denuncia presentada por una cantante contra un integrante de una agrupación musical donde trabaja, ponemos a disposición de la cantante, los servicios gratuitos del Programa Nacional Warmi Ñan: atención psicológica, social y legal”, se lee en la misiva.

El Ministerio instó a las autoridades judiciales a actuar con celeridad en este caso que se evidencia las pruebas correspondientes.

El silencio de la Bella Luz

La cantante relató que los episodios de acoso sexual y tocamientos indebidos se repitieron en varias ocasiones durante los viajes en bus de la orquesta. Detalló que, al dirigirse a los servicios higiénicos, el director musical le tocaba los glúteos, situación que la obligaba a apresurarse para evitar nuevas agresiones.

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comunicado del MIMP

Frente a estos hechos, la artista informó a los propietarios de La Bella Luz sobre lo ocurrido. Según su testimonio, la respuesta de los dueños resultó insuficiente y no encontró el respaldo necesario dentro de la agrupación.

Ante la falta de apoyo, Naldy Saldaña decidió presentar una denuncia formal ante la Policía Nacional del Perú. Hasta el momento, la orquesta no ha emitido ningún comunicado oficial respecto al caso.

Canales de emergencia

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) cuenta con programas y servicios especializados para personas afectadas por la violencia de género. Ofrece orientación, atención psicológica, legal y social, así como acompañamiento en los procesos de denuncia y acceso a la justicia a través de diversas plataformas y centros de atención.

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La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial que brinda el MIMP para la atención de casos de violencia familiar y sexual. Opera las 24 horas del día y permite recibir asesoría, contención emocional y derivación a servicios especializados según la necesidad de la persona afectada.

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) funcionan como espacios de atención integral donde las víctimas pueden acceder a apoyo psicológico, asesoría legal y orientación social. Estos centros están distribuidos en todo el país y trabajan en coordinación con otras instituciones para facilitar la protección y recuperación de las personas afectadas por la violencia. Está ubicado en las comisarías.

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