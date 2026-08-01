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Diputado Julián Pérez Mallqui sale en libertad, pero evita responder si agredió a su expareja: “Soy bastante respetuoso”

El diputado de Juntos por el Perú dejó la comisaría de San Miguel tras cumplirse el plazo de su detención. Ante la prensa, evitó confirmar o negar la presunta agresión y aseguró que el caso continúa en investigación

El congresista Julián Pérez ofrece sus primeras declaraciones a la prensa tras ser puesto en libertad luego de una denuncia por violencia familiar. El parlamentario asegura que colaborará con las investigaciones y pide objetividad a los medios.
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El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, salió en libertad este sábado 1 de agosto luego de cumplirse el plazo legal de su detención tras la denuncia por una presunta agresión física contra una mujer en San Miguel. A su salida de la comisaría del distrito, el parlamentario aseguró que continuará colaborando con las investigaciones, pero evitó responder directamente si agredió o no a la denunciante.

Pérez Mallqui sostuvo ante los periodistas que ha respetado el procedimiento desde su intervención y que continuará haciéndolo mientras avance el caso.

“Estoy saliendo en libertad porque se han cumplido los plazos establecidos que amerita este caso”, declaró el legislador, quien insistió en que la investigación todavía no ha concluido.

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El diputado también aseguró que su relación sentimental con la mujer denunciante terminó hace aproximadamente seis meses. “Mi relación con la señora terminó hace seis meses, yo nada tenía que ver con ella. Pero lamentablemente esto sucedió”, manifestó.

Diputado evita responder si hubo agresión

Imagen dividida de un hombre: a la izquierda, viste traje azul con banda bicolor y puño en alto; a la derecha, chaqueta negra y micrófono en primer plano
Julián Pérez Mallqui, representante de Together for Peru, aparece en dos planos: en el primero, con vestimenta formal y una banda rojiblanca en un interior, y en el segundo, con una chaqueta y un micrófono al aire libre.

Durante su salida de la dependencia policial, la prensa nacional le preguntó directamente por el contenido de la nota policial, en la que se consignó que habría jaloneado a la mujer. Ante la consulta sobre si ese hecho constituía violencia, Pérez Mallqui evitó confirmar o negar la acusación y pidió esperar el desarrollo de las investigaciones.

“A ver, hay un proceso. Lo has leído, todas las actas que hoy día están emitiendo. Sería mejor que ustedes como prensa tengan la objetividad de informar al país”, respondió.

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Ante una nueva pregunta sobre qué habría ocurrido realmente, el diputado reiteró que no daría mayores detalles mientras el caso permanezca en investigación.

“Esto todavía está en proceso. Voy a ser respetuoso de todo el procedimiento y, según va avanzando este proceso, ustedes van a tener toda la facilidad de tener todos los documentos paso a paso para seguir que este proceso termine y salga un fallo”, señaló.

Pérez Mallqui agregó que serán las instancias correspondientes las que determinen la veracidad de las imputaciones una vez que concluya el proceso.

Pérez Mallqui dice que el caso afecta la imagen del Congreso

Los periodistas también cuestionaron al diputado por el impacto que la denuncia tiene sobre la imagen del Congreso de la República, cuya nueva composición asumió funciones apenas días atrás.

El legislador reconoció que el caso perjudica la imagen del Parlamento y sostuvo que por esa razón ha optado por mantener una postura reservada frente a las acusaciones.

“Definitivamente. Por eso estoy siendo lo más responsable y respetuoso con todo el país, porque en estos días se ha informado de mala manera”, afirmó.

Pérez Mallqui señaló además que los actuales parlamentarios son “nuevas autoridades” y admitió que una situación como esta no contribuye a proyectar una buena imagen del nuevo Congreso.

¿Qué dijo Julián Pérez Mallqui sobre la violencia contra la mujer?

Durante sus declaraciones, el diputado aseguró que respeta las investigaciones y rechazó cualquier forma de violencia contra la mujer.

Yo soy bastante respetuoso de toda violencia que pueda existir contra la mujer. Tengo una madre, tengo una hija y seguramente que vamos a legislar a favor. Con todo lo que me ha pasado, con todo lo que está pasando esto, vamos a mejorar la defensa para ambas partes”, sostuvo.

El legislador, quien cuenta con una denuncia previa por violencia, permanece bajo investigación por la reciente acusación presentada en su contra. La Fiscalía deberá continuar con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las acciones que correspondan.

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