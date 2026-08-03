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La IA toma el control de las expectativas del mercado: 45% de los gestores espera un retorno sobre la inversión en doce meses

El 91% de los gestores de Natixis IM prevé que la inteligencia artificial marcará el mercado en el segundo semestre de 2026, de acuerdo con un reciente análisis

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El 88% de los gestores espera que la inteligencia artificial mejore la productividad y eleve los beneficios corporativos más allá de las empresas tecnológicas.
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La inteligencia artificial se consolida como el principal motor del mercado global de inversiones para lo que resta de 2026, según la última Encuesta de Gestores de Inversión de Natixis Investment Managers (Natixis IM).

El 91% de los estrategas anticipa que la inteligencia artificial será el factor clave en el rendimiento del mercado durante el segundo semestre, pese a la incertidumbre geopolítica y la volatilidad energética. El 88% de los expertos espera que las mejoras en productividad derivadas de la IA eleven los beneficios corporativos.

Gestores globales apuestan por la IA pese a la volatilidad y los riesgos

Los estrategas de Natixis IM mantienen optimismo sobre la inteligencia artificial, aunque identifican riesgos de concentración y volatilidad. El 85% observa un riesgo medio o alto de concentración, ya que pocas empresas dominan el sector. El 79% prevé que la volatilidad vinculada a la IA persistirá y afectará a diversas industrias.

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El análisis detalla que el 97% de los gestores de Natixis IM proyecta beneficios de la inteligencia artificial más allá de las empresas tecnológicas. Solo el 45% espera retornos inmediatos sobre el capital invertido en IA, pero el 52% asocia el auge de las OPVs con mayor liquidez en capital privado.

En Latinoamérica, la cautela predomina. Mientras en Estados Unidos y Asia el sector tecnológico lidera, en Latinoamérica destacan los sectores de materiales (33%), energía (27%) e industria (12%). El 45% estima que los activos alternativos, especialmente energía y materias primas, tendrán mejor desempeño en el semestre.

Cerebro digital azul brillante con la sigla IA conectado a pantallas flotantes que muestran perfiles de candidatos en una oficina moderna con escritorios y sillas.
La inteligencia artificial se consolida como el principal motor del mercado global de inversiones para el segundo semestre de 2026.

Latam diversifica: activos alternativos y cautela ante el auge tecnológico

La inflación y los riesgos geopolíticos, como el conflicto entre Estados Unidos e Irán, siguen marcando el escenario. El 97% identifica la inflación como un riesgo clave y el 70% apunta a una posible escalada en Irán.

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El 67% ve este conflicto como parte de un realineamiento global. El 79% prevé una posible crisis energética si la ruta marítima se ve afectada, mientras el 67% cree que la situación impulsará la inversión en energías renovables. El 82% considera que los precios del petróleo alcanzaron su máximo.

La primera mitad de 2026 ha presentado un entorno desafiante para los inversores mientras enfrentan disrupción geopolítica, inflación y choques energéticos”, dijo Jack Janasiewicz, gestor de carteras de Natixis IM Solutions.

La crisis entre Estados Unidos e Irán es vista por el 67% de los estrategas como parte de un realineamiento global y como un impulso para las energías renovables. REUTERS/Rick Wilking/File Photo
La crisis entre Estados Unidos e Irán es vista por el 67% de los estrategas como parte de un realineamiento global y como un impulso para las energías renovables. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

¿Asesorarse financieramente con la IA? El 71% dice “no”

Un segundo reporte de Natixis Investment Managers muestra que el 71% de los asesores financieros en Perú considera que el uso de inteligencia artificial como consejero de inversiones implica riesgos innecesarios.

No obstante, el 59% ya utiliza herramientas de IA para comunicarse con clientes, investigar, gestionar operaciones y analizar carteras, según datos de Reuters.

El informe señala que cuatro de cada diez asesores peruanos prevén que las herramientas de inversión DIY potenciadas por IA serán su mayor competencia en cinco años, mientras que solo el 17% ve a otros asesores como rivales.

El 39% utiliza IA para atraer a clientes jóvenes. Los usos más frecuentes de la IA incluyen comunicación con clientes (64%), investigación (54%), operaciones (42%), análisis de carteras (39%), herramientas para clientes (41%) y pronóstico (17%).

Siete robots humanoides blancos sentados en una mesa redonda futurista con un documento holográfico central y emojis flotantes. Pantallas digitales muestran cerebros y datos moleculares.
Natixis IM advierte que la inteligencia artificial también concentra riesgos, ya que el 85% de los gestores observa concentración en pocas compañías y el 79% prevé volatilidad sectorial.

Dudas, oportunidades y desafíos: el futuro inmediato de la inversión

A pesar del avance de la inteligencia artificial, el 79% de los asesores cree que el sector aún tiene mucho por desarrollar. El informe destaca que el 49% de los millennials y el 40% de la Generación X prefieren asesoría digital, y el 47% de los millennials junto con el 41% de la Generación X confían más en algoritmos para el asesoramiento financiero.

Solo el 28% de los asesores teme quedar desplazado por la IA, mientras que el 77% considera que la tecnología les permite dedicar más tiempo a los clientes, y el 82% estima que quienes adopten IA eficientemente tendrán ventajas competitivas. El 81% enfatiza el valor de las relaciones personales y la responsabilidad fiduciaria.

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Los asesores financieros en Perú usan inteligencia artificial para comunicación con clientes, investigación, operaciones y análisis de carteras, pero mantienen el valor de la relación personal.

Si bien los algoritmos procesan datos rápidamente, carecen de la inteligencia emocional necesaria para guiar a los clientes en momentos de volatilidad”, señaló José Luis León, Country Manager para Perú y Colombia de Natixis IM.

El estudio concluye que el 90% de los asesores peruanos percibe mayor preferencia por la liquidez ante la incertidumbre, mientras atraer jóvenes inversionistas sigue siendo un reto, ya que los menores de 45 años son solo un tercio de la base de clientes.

Finalmente, el 32% de los asesores recurre a redes sociales para captar nuevos clientes, mientras que a nivel global el 43% incorpora herramientas digitales y el 44% ofrece servicios especializados.

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