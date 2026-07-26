Perú

Humanizar la educación en tiempos de inteligencia artificial

La inteligencia artificial puede abrir muchas oportunidades, pero solo tendrá verdadero valor si ayuda a fortalecer el aprendizaje y no si reemplaza el esfuerzo de pensar, crear o cuestionar

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Diseño 3D isométrico de un estudiante sentado en un escritorio con tableta y un asistente holográfico proyectando un mapa mental, un cuestionario y un calendario.
El uso de ChatGPT o Gemini para estudiar depende del contexto, porque la herramienta mejora cuando recibe apuntes, temario y un rol específico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial dejó de ser una tecnología lejana para convertirse en parte de nuestra vida cotidiana. Hoy está presente en la forma en que trabajamos, nos comunicamos y sobre todo, en cómo aprenden los estudiantes. En el Perú, entre el 67% y 70% de escolares ya utilizan herramientas de IA para sus actividades académicas, según la UCSS. Frente a este contexto, la pregunta ya no es si debemos permitir su uso, sino cómo podemos integrarla sin perder de vista la esencia de la educación.

La educación necesita reflexión, criterio y propósito. La inteligencia artificial puede abrir muchas oportunidades, pero solo tendrá verdadero valor si ayuda a fortalecer el aprendizaje y no si reemplaza el esfuerzo de pensar, crear o cuestionar.

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Por eso, el gran reto no está únicamente en enseñar a los estudiantes a utilizar nuevas plataformas, sino en prepararlos para convivir con ellas. Saber hacer una consulta a una IA será importante, pero será mucho más valioso desarrollar la capacidad de interpretar una respuesta, identificar errores, reconocer sesgos y construir una opinión propia.

En este escenario, el papel del docente se vuelve incluso más relevante. Cuando acceder a información toma apenas segundos, el verdadero diferencial estará en la formación humana, es decir, maestros capaces de despertar curiosidad, promover pensamiento crítico y acompañar el desarrollo integral de sus estudiantes. La tecnología puede entregar respuestas, pero formar criterio sigue siendo una tarea profundamente humana.

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Todo esto también nos invita a conversar sobre la responsabilidad con la que utilizamos estas herramientas. La IA trae desafíos relacionados con la originalidad de las ideas, la honestidad académica y la forma en que entendemos la autoría. El objetivo no debería ser prohibir su uso, porque los estudiantes seguirán interactuando con ella fuera del aula, sino enseñarles a aprovecharla de manera ética y transparente.

“Pero hay algo que ninguna tecnología podrá reemplazar, el vínculo entre un maestro y un estudiante.”

Al mismo tiempo, es importante recordar que educar no ocurre únicamente frente a una pantalla. Actividades como leer, conversar, compartir en familia, practicar deporte o conectar con nuestro entorno siguen siendo fundamentales para formar personas equilibradas, creativas y empáticas. En un mundo cada vez más digital, estas experiencias humanas adquieren todavía más valor.

La inteligencia artificial seguirá evolucionando y probablemente transformará muchas dinámicas educativas en los próximos años. Pero hay algo que ninguna tecnología podrá reemplazar, el vínculo entre un maestro y un estudiante. Porque educar nunca ha sido solamente transmitir información; es formar personas capaces de pensar, decidir y aportar positivamente a la sociedad.

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