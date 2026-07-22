Perú suma 4,38 millones de conexiones fijas, pero las empresas aún luchan por integrar la IA en sus operaciones

La transformación digital en Perú se ha acelerado debido a la adopción de inteligencia artificial (IA) en los sistemas de gestión empresarial, lo que permite a las compañías consultar datos clave en tiempo real desde dispositivos móviles o aplicaciones como WhatsApp.
Esta innovación marca un cambio respecto a procesos anteriores, donde la recopilación y el análisis de información dependían de la intervención manual de varias áreas, retrasando la toma de decisiones.
Hoy, la IA interpreta solicitudes, analiza los datos almacenados y entrega respuestas en segundos, según explicó José Luis Yarlequé, gerente general de Ramo Perú, en declaraciones recogidas por Infobae Perú.
PUBLICIDAD
Sin embargo, la implementación de estas tecnologías revela las brechas que aún enfrenta el tejido empresarial local, especialmente en integración de datos, financiamiento, capacitación, conectividad y ciberseguridad.
Integrar sistemas y capacitar equipos: el primer paso pendiente
La digitalización en Perú no solo involucra la compra de tecnología, sino también la integración de plataformas y la formación del personal.
Muchas empresas mantienen sus datos dispersos en sistemas que no se comunican entre sí, obstaculizando el potencial de la inteligencia artificial. Yarlequé afirmó que la prioridad debe ser “ordenar primero la información y definir cuáles son los datos oficiales de la compañía”, antes de invertir en soluciones avanzadas.
PUBLICIDAD
El reto es que la transformación digital va más allá de la adquisición de software. Incluye la migración de información, la configuración de permisos y la capacitación de los trabajadores.
“La digitalización influye en la productividad, el crecimiento y el acceso a nuevos mercados”, remarcó el ejecutivo. De acuerdo con datos de ProInnóvate, el 74% de los proyectos de digitalización financiados por el programa lograron un aumento en las ventas de las beneficiarias.
Financiamiento, conectividad y ciberseguridad: desafíos para consolidar la digitalización
El financiamiento sigue siendo un obstáculo. Según Yarlequé, el acompañamiento técnico y el acceso a diagnósticos de madurez digital son esenciales para que más empresas locales puedan avanzar en su digitalización.
PUBLICIDAD
La meta de las políticas públicas debe centrarse en ayudar a las compañías a identificar sus necesidades y adoptar soluciones acordes con su tamaño y sector.
Un elemento fundamental es la conectividad. Al cierre de 2025, Perú registró aproximadamente 4,38 millones de conexiones de internet fijo, con un 82,47% sobre fibra óptica. Fuera de Lima y Callao, las conexiones de fibra sumaron 1,73 millones, con un crecimiento anual superior al 26%.
El reto, entonces, es que este avance se traduzca en conectividad confiable para actividades productivas en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.
Pero la ciberseguridad se convierte también en otro eje prioritario. El acceso a información desde celulares y servicios en la nube exige controles rigurosos sobre los datos, incluyendo autenticación de usuarios, copias de seguridad y protocolos para incidentes.
PUBLICIDAD
Yarlequé advirtió que la nueva administración deberá convertir los lineamientos normativos en guías prácticas y accesibles, sobre todo para micro y pequeñas empresas.
La IA como aliada, pero no sustituto de procesos ordenados
La inteligencia artificial puede facilitar el acceso a la información, pero no resuelve los problemas estructurales de las empresas. “Primero debemos asegurar que los datos sean confiables, que los procesos estén integrados y que las personas sepan utilizar la tecnología”, puntualizó.
La regulación también deberá avanzar para definir qué datos pueden usarse, cómo protegerlos y cuándo es necesaria la intervención humana en decisiones automatizadas.
De esta manera, la transformación digital de las empresas peruanas depende tanto de la incorporación de herramientas tecnológicas como de la mejora de los procesos internos y la capacitación continua de los equipos.
PUBLICIDAD
El avance en conectividad y ciberseguridad será determinante para que el sector empresarial logre una verdadera integración digital.
Más Noticias
Temblor en Perú, hoy 22 de julio: Lima se remeció, el IGP reportó también nuevo sismo en Junín
Cuatro sismos de baja y moderada magnitud se registraron el 21 de julio en diferentes regiones de Perú, afectando principalmente a Junín, Áncash y Tacna, según reportes del Instituto Geofísico del Perú
Hansell Riojas respondió a Jean Deza por decir que ver a Sport Boys “lo aburría”: “Si quiere pelear, no hay que perder tiempo”
El capitán chalaco rompió su silencio sobre la polémica con su excompañero, recordó que fue tildado de “soplón” y respondió a las advertencias que el atacante lanzó en su contra
Cienciano vs Lanús EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026
El ‘papá’ visita la ciudad del sur de Buenos Aires y buscará salir airoso para definir su clasificación a los octavos de final en casa. Sigue las incidencias
Precio del dólar no se mueve en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 22 de julio
El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat
José María Balcázar no llegará al 28 de julio: Fernando Rospigliosi le notifica que su mandato acabará antes
Fujimorista le informa al mandatario interino que su gestión finalizará este domingo y le exige que entregue la banda presidencial al día siguiente
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD