Perú

Perú suma 4,38 millones de conexiones fijas, pero las empresas aún luchan por integrar la IA en sus operaciones

La principal barrera para incorporar inteligencia artificial en las empresas peruanas es ordenar e integrar datos dispersos en sistemas que no se comunican entre sí, según Ramo Perú

Guardar
Google icon
El especialista prevé que en los próximos años las empresas seguirán incorporando inteligencia artificial, analítica avanzada y nuevas plataformas tecnológicas.
La digitalización en Perú también depende de financiamiento, diagnósticos de madurez digital, ciberseguridad y reglas claras sobre uso y protección de datos.

La transformación digital en Perú se ha acelerado debido a la adopción de inteligencia artificial (IA) en los sistemas de gestión empresarial, lo que permite a las compañías consultar datos clave en tiempo real desde dispositivos móviles o aplicaciones como WhatsApp.

Esta innovación marca un cambio respecto a procesos anteriores, donde la recopilación y el análisis de información dependían de la intervención manual de varias áreas, retrasando la toma de decisiones.

Hoy, la IA interpreta solicitudes, analiza los datos almacenados y entrega respuestas en segundos, según explicó José Luis Yarlequé, gerente general de Ramo Perú, en declaraciones recogidas por Infobae Perú.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la implementación de estas tecnologías revela las brechas que aún enfrenta el tejido empresarial local, especialmente en integración de datos, financiamiento, capacitación, conectividad y ciberseguridad.

Caricatura de aula universitaria con estudiantes, microscopio, libros, mapas, gráficos y una figura de inteligencia artificial conectada por luces.
Ramo Perú afirmó que la inteligencia artificial interpreta solicitudes, analiza datos almacenados y entrega respuestas en segundos para acelerar decisiones empresariales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integrar sistemas y capacitar equipos: el primer paso pendiente

La digitalización en Perú no solo involucra la compra de tecnología, sino también la integración de plataformas y la formación del personal.

Muchas empresas mantienen sus datos dispersos en sistemas que no se comunican entre sí, obstaculizando el potencial de la inteligencia artificial. Yarlequé afirmó que la prioridad debe ser “ordenar primero la información y definir cuáles son los datos oficiales de la compañía”, antes de invertir en soluciones avanzadas.

PUBLICIDAD

El reto es que la transformación digital va más allá de la adquisición de software. Incluye la migración de información, la configuración de permisos y la capacitación de los trabajadores.

La digitalización influye en la productividad, el crecimiento y el acceso a nuevos mercados”, remarcó el ejecutivo. De acuerdo con datos de ProInnóvate, el 74% de los proyectos de digitalización financiados por el programa lograron un aumento en las ventas de las beneficiarias.

Mano adulta sujeta una lapicera sobre contrato impreso con palabra 'Responsabilidad', junto a smartphone que muestra las letras IA.
La inteligencia artificial en Perú aceleró la transformación digital de la gestión empresarial y permitió consultar datos en tiempo real desde celulares y WhatsApp.

Financiamiento, conectividad y ciberseguridad: desafíos para consolidar la digitalización

El financiamiento sigue siendo un obstáculo. Según Yarlequé, el acompañamiento técnico y el acceso a diagnósticos de madurez digital son esenciales para que más empresas locales puedan avanzar en su digitalización.

La meta de las políticas públicas debe centrarse en ayudar a las compañías a identificar sus necesidades y adoptar soluciones acordes con su tamaño y sector.

Un elemento fundamental es la conectividad. Al cierre de 2025, Perú registró aproximadamente 4,38 millones de conexiones de internet fijo, con un 82,47% sobre fibra óptica. Fuera de Lima y Callao, las conexiones de fibra sumaron 1,73 millones, con un crecimiento anual superior al 26%.

laptop - gato - estres laboral
Fuera de Lima y Callao, las conexiones de fibra óptica en Perú alcanzaron 1,73 millones y registraron un crecimiento anual superior al 26%.

El reto, entonces, es que este avance se traduzca en conectividad confiable para actividades productivas en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

Pero la ciberseguridad se convierte también en otro eje prioritario. El acceso a información desde celulares y servicios en la nube exige controles rigurosos sobre los datos, incluyendo autenticación de usuarios, copias de seguridad y protocolos para incidentes.

Yarlequé advirtió que la nueva administración deberá convertir los lineamientos normativos en guías prácticas y accesibles, sobre todo para micro y pequeñas empresas.

La IA como aliada, pero no sustituto de procesos ordenados

La inteligencia artificial puede facilitar el acceso a la información, pero no resuelve los problemas estructurales de las empresas. “Primero debemos asegurar que los datos sean confiables, que los procesos estén integrados y que las personas sepan utilizar la tecnología”, puntualizó.

La regulación también deberá avanzar para definir qué datos pueden usarse, cómo protegerlos y cuándo es necesaria la intervención humana en decisiones automatizadas.

De esta manera, la transformación digital de las empresas peruanas depende tanto de la incorporación de herramientas tecnológicas como de la mejora de los procesos internos y la capacitación continua de los equipos.

El avance en conectividad y ciberseguridad será determinante para que el sector empresarial logre una verdadera integración digital.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialempresasmanagementperu-economia

Más Noticias

Temblor en Perú, hoy 22 de julio: Lima se remeció, el IGP reportó también nuevo sismo en Junín

Cuatro sismos de baja y moderada magnitud se registraron el 21 de julio en diferentes regiones de Perú, afectando principalmente a Junín, Áncash y Tacna, según reportes del Instituto Geofísico del Perú

Temblor en Perú, hoy 22 de julio: Lima se remeció, el IGP reportó también nuevo sismo en Junín

Hansell Riojas respondió a Jean Deza por decir que ver a Sport Boys “lo aburría”: “Si quiere pelear, no hay que perder tiempo”

El capitán chalaco rompió su silencio sobre la polémica con su excompañero, recordó que fue tildado de “soplón” y respondió a las advertencias que el atacante lanzó en su contra

Hansell Riojas respondió a Jean Deza por decir que ver a Sport Boys “lo aburría”: “Si quiere pelear, no hay que perder tiempo”

Cienciano vs Lanús EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ visita la ciudad del sur de Buenos Aires y buscará salir airoso para definir su clasificación a los octavos de final en casa. Sigue las incidencias

Cienciano vs Lanús EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

Precio del dólar no se mueve en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 22 de julio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar no se mueve en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 22 de julio

José María Balcázar no llegará al 28 de julio: Fernando Rospigliosi le notifica que su mandato acabará antes

Fujimorista le informa al mandatario interino que su gestión finalizará este domingo y le exige que entregue la banda presidencial al día siguiente

José María Balcázar no llegará al 28 de julio: Fernando Rospigliosi le notifica que su mandato acabará antes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

José María Balcázar no llegará al 28 de julio: Fernando Rospigliosi le notifica que su mandato acabará antes

José María Balcázar no llegará al 28 de julio: Fernando Rospigliosi le notifica que su mandato acabará antes

PJ confirma prolongación de la prisión preventiva de Pedro Castillo por liderar organización criminal

Vladimir Cerrón obtiene un tercer fallo a su favor del actual TC: ¿Quiénes son los magistrados que siempre le dan la razón?

Vladimir Cerrón confirma que conversó con el presidente José María Balcázar sobre un posible indulto a Pedro Castillo

Ni Donald Trump ni Marco Rubio: quién representará a EE.UU. en la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori el 28 de julio

ENTRETENIMIENTO

Chacalón Jr. da detalles de su estado de salud y la razón por la que no está en los escenarios

Chacalón Jr. da detalles de su estado de salud y la razón por la que no está en los escenarios

Tula Rodríguez no descarta entrevista con Magaly Medina y agradece a Gisela Valcárcel por no mencionar a Javier Carmona en su libro: “Por Valentina”

El emotivo video que publicó Korina Rivadeneira luego que Mario Hart confirmara su separación

Fede Vigevani llega a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para su concierto

Roberto Martínez responde luego de que Gisela Valcárcel lo mencionara en su libro: ¿Qué dijo?

DEPORTES

Hansell Riojas respondió a Jean Deza por decir que ver a Sport Boys “lo aburría”: “Si quiere pelear, no hay que perder tiempo”

Hansell Riojas respondió a Jean Deza por decir que ver a Sport Boys “lo aburría”: “Si quiere pelear, no hay que perder tiempo”

Cienciano vs Lanús EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026

¿Dónde ver Cienciano vs Lanús HOY? Canal TV del partido por ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026

Yanlis Féliz fichará por San Martín: la dominicana se quedará en la Liga Peruana de Vóley y jugará junto a Meegan Hart

Alianza Lima hizo crucial anuncio sobre la continuidad de Pablo Guede y los Navarro tras nombramiento de nuevo gerente general