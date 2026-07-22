Perú suma 4,38 millones de conexiones fijas, pero las empresas aún luchan por integrar la IA en sus operaciones

La digitalización en Perú también depende de financiamiento, diagnósticos de madurez digital, ciberseguridad y reglas claras sobre uso y protección de datos.

La transformación digital en Perú se ha acelerado debido a la adopción de inteligencia artificial (IA) en los sistemas de gestión empresarial, lo que permite a las compañías consultar datos clave en tiempo real desde dispositivos móviles o aplicaciones como WhatsApp.

Esta innovación marca un cambio respecto a procesos anteriores, donde la recopilación y el análisis de información dependían de la intervención manual de varias áreas, retrasando la toma de decisiones.

Hoy, la IA interpreta solicitudes, analiza los datos almacenados y entrega respuestas en segundos, según explicó José Luis Yarlequé, gerente general de Ramo Perú, en declaraciones recogidas por Infobae Perú.

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Sin embargo, la implementación de estas tecnologías revela las brechas que aún enfrenta el tejido empresarial local, especialmente en integración de datos, financiamiento, capacitación, conectividad y ciberseguridad.

Ramo Perú afirmó que la inteligencia artificial interpreta solicitudes, analiza datos almacenados y entrega respuestas en segundos para acelerar decisiones empresariales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integrar sistemas y capacitar equipos: el primer paso pendiente

La digitalización en Perú no solo involucra la compra de tecnología, sino también la integración de plataformas y la formación del personal.

Muchas empresas mantienen sus datos dispersos en sistemas que no se comunican entre sí, obstaculizando el potencial de la inteligencia artificial. Yarlequé afirmó que la prioridad debe ser “ordenar primero la información y definir cuáles son los datos oficiales de la compañía”, antes de invertir en soluciones avanzadas.

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El reto es que la transformación digital va más allá de la adquisición de software. Incluye la migración de información, la configuración de permisos y la capacitación de los trabajadores.

“La digitalización influye en la productividad, el crecimiento y el acceso a nuevos mercados”, remarcó el ejecutivo. De acuerdo con datos de ProInnóvate, el 74% de los proyectos de digitalización financiados por el programa lograron un aumento en las ventas de las beneficiarias.

La inteligencia artificial en Perú aceleró la transformación digital de la gestión empresarial y permitió consultar datos en tiempo real desde celulares y WhatsApp.

Financiamiento, conectividad y ciberseguridad: desafíos para consolidar la digitalización

El financiamiento sigue siendo un obstáculo. Según Yarlequé, el acompañamiento técnico y el acceso a diagnósticos de madurez digital son esenciales para que más empresas locales puedan avanzar en su digitalización.

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La meta de las políticas públicas debe centrarse en ayudar a las compañías a identificar sus necesidades y adoptar soluciones acordes con su tamaño y sector.

Un elemento fundamental es la conectividad. Al cierre de 2025, Perú registró aproximadamente 4,38 millones de conexiones de internet fijo, con un 82,47% sobre fibra óptica. Fuera de Lima y Callao, las conexiones de fibra sumaron 1,73 millones, con un crecimiento anual superior al 26%.

Fuera de Lima y Callao, las conexiones de fibra óptica en Perú alcanzaron 1,73 millones y registraron un crecimiento anual superior al 26%.

El reto, entonces, es que este avance se traduzca en conectividad confiable para actividades productivas en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

Pero la ciberseguridad se convierte también en otro eje prioritario. El acceso a información desde celulares y servicios en la nube exige controles rigurosos sobre los datos, incluyendo autenticación de usuarios, copias de seguridad y protocolos para incidentes.

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Yarlequé advirtió que la nueva administración deberá convertir los lineamientos normativos en guías prácticas y accesibles, sobre todo para micro y pequeñas empresas.

La IA como aliada, pero no sustituto de procesos ordenados

La inteligencia artificial puede facilitar el acceso a la información, pero no resuelve los problemas estructurales de las empresas. “Primero debemos asegurar que los datos sean confiables, que los procesos estén integrados y que las personas sepan utilizar la tecnología”, puntualizó.

La regulación también deberá avanzar para definir qué datos pueden usarse, cómo protegerlos y cuándo es necesaria la intervención humana en decisiones automatizadas.

De esta manera, la transformación digital de las empresas peruanas depende tanto de la incorporación de herramientas tecnológicas como de la mejora de los procesos internos y la capacitación continua de los equipos.

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El avance en conectividad y ciberseguridad será determinante para que el sector empresarial logre una verdadera integración digital.