Máximo Torero, Economista Jefe de la FAO: “Perú puede beneficiarse de la menor producción de alimentos en el mundo”

Máximo Torero. La FAO señala que la costa de Perú enfrenta riesgos para los frutales y que la sierra sufrirá sobre todo por la sequía. Créditos: DIFUSIÓN

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Perú anticipa un fuerte impacto de El Niño sobre el sector agropecuario, que aporta el 7% de su PBI. El economista jefe de la FAO, el peruano Máximo Torero, advierte que el golpe será inevitable. Sostiene que el nuevo gobierno debe enfocarse en mitigar el impacto y reducirlo a un tercio de lo esperado. Para ello, recomienda priorizar la prevención, la resiliencia y la protección social focalizada. Subraya la importancia de proteger la infraestructura agrícola y emplear semillas resistentes. Además, propone que se evalúen créditos con aval estatal para apoyar a los productores más vulnerables.

- ¿Cuál es el efecto inmediato que la FAO espera con El Niño para Perú?

El costo en el pasado ha sido de alrededor de tres billones [3.000 millones] de dólares, dependiendo del evento. Al principio representaba el 19% del PBI y luego el 10%, porque el PBI ha crecido. Ese es el valor de pérdidas que tenemos como consecuencia de El Niño.

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El objetivo del gobierno debe ser reducir esas pérdidas lo más posible. Para eso, hay que actuar rápido, porque El Niño ya empezó. Se requieren acciones preventivas y de resiliencia de absorción.

Las acciones preventivas implican analizar la historia para identificar las regiones y los productos más afectados, especialmente en la costa, donde los frutales son los más sensibles a los cambios de temperatura. En la sierra, el problema será la sequía, no las inundaciones como en la costa. Por eso, hay que diseñar estrategias de prevención e información.

El Niño y las restricciones en rutas estratégicas agravan la presión sobre el comercio internacional de alimentos y elevan los precios de los insumos agrícolas.

- ¿Y en términos de absorción?

En términos de absorción, se trata de minimizar el impacto del fenómeno, ya que se va a dar. Esto implica acelerar la cosecha, usar semillas resistentes al exceso de humedad en la costa y a la escasez de agua en la sierra, y aplicar medidas de protección social inmediatas para prepararse para este shock.

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Esto incluye desde la supervisión de hospitales hasta transferencias condicionadas y no condicionadas dirigidas a las zonas más vulnerables. También hay que prepararse para enfermedades y plagas en plantas y animales.

Un plan integral que contemple prevención y capacidad de absorción ayudará a que las pérdidas no lleguen a tres billones, tal vez solo a un billón. Lo más importante es evitar la destrucción de la infraestructura agrícola, como los plantones de frutales o los campos irrigados, cuya recuperación tomaría años.

- Históricamente, a nuestros gobiernos les ha sido difícil enfrentar El Niño. ¿Cómo proyectan el escenario de inseguridad alimentaria del país?

Lo vemos en dos dimensiones. Primero, la producción mundial, sobre todo de cereales. Perú es importador y El Niño puede afectar la oferta global. Hay que monitorear a los grandes exportadores: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Australia.

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Actualmente, hay estrés en el trigo duro, el arroz y posiblemente el maíz. El Niño puede generar más o menos agua, según la zona, por lo que el efecto neto aún no es claro. Australia, India, Bangladesh y parte de Estados Unidos ya se han visto afectados.

Maquinaria pesada efectúa trabajos de descolmatación en el cauce de un río reforzado con piedras, como parte de la estrategia del gobierno peruano frente al Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

- ¿Y a nivel interno?

Esa es la segunda dimensión. A nivel interno, los riesgos están en la agroexportación, especialmente frutales como arándanos y mangos. En la sierra, puede verse afectada la producción de maíz, arroz y productos animales. Es clave prever la disponibilidad de alimentos para animales y el impacto en la pesca, ya que la anchoveta migrará a mayor profundidad por el cambio de temperatura.

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Sin embargo, la preocupación principal debe estar en los más pobres de las zonas vulnerables, quienes son los más afectados por El Niño. Hay que mejorar los registros digitales para focalizar los programas de protección social. La inseguridad alimentaria en Perú, en los últimos tres años, ronda el 5,7%. Si se considera inseguridad severa o moderada, afecta al 30% de la población, lo que incluye tanto desnutrición como sobrealimentación.

El rol del nuevo gobierno para enfrentar El Niño

- El gobierno entrante ha señalado que recibe un país debilitado. Si la contingencia climática fuera muy fuerte, ¿qué medidas debería asumir?

El país ha seguido creciendo, aunque menos de lo que podría, y tiene una institucionalidad débil. Esto hace más compleja la gestión del gobierno entrante, que debe ser más focalizado. No recomiendo subsidios generalizados; eso solo genera presión fiscal.

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Es mejor tener un sistema de monitoreo (dashboard) para identificar los focos de problemas y actuar de inmediato. Se necesita acción anticipada para minimizar el impacto, por ejemplo, posicionar maquinaria en zonas históricamente afectadas, limpiar cauces de ríos y generar reservorios en la sierra.

La acción debe ser centralizada pero ejecutada con coordinación descentralizada. El objetivo es perder mucho menos que los tres billones estimados, absorbiendo el shock con acciones anticipadas.

La inseguridad alimentaria en Perú puede agravarse por la presión sobre trigo, arroz y maíz en el mercado mundial y por la vulnerabilidad interna del agro y la pesca.

- ¿Son plausibles los subsidios al agro, dirigidos a la compra de urea?

El peor error sería que el país empiece a comprar fertilizantes y los distribuya sin un mecanismo de mercado adecuado, porque así se destruye el funcionamiento del mercado, que opera bien o mal, pero opera. No se deben implementar subsidios generalizados a fertilizantes, porque ya sabemos que eso fracasa. Ha fracasado en muchos países del mundo, como en Malawi, donde se implementaron en la crisis alimentaria de 2011. La experiencia internacional lo demuestra.

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La protección social debe estar bien focalizada, con registros digitales adecuados. Para los productores, lo esencial es el acceso a semillas resistentes a los shocks de humedad o sequía, y eso sí es una buena inversión, igual que invertir en infraestructura: caminos, puentes, sistemas de irrigación y pequeñas represas.

La compraventa de insumos solo tendría sentido para productores muy vulnerables, pero no para toda la población. Programas de transferencias productivas pueden funcionar si están bien focalizados. La experiencia en COVID-19 demostró que las transferencias mal planificadas no ayudaron al sector informal, que era el más vulnerable.

Hambre, pobreza y morosidad en el agro: ¿Qué hacer?

- Sin embargo, la inseguridad alimentaria también está asociada con el aumento de la pobreza. El nuevo gobierno ha ofrecido reducirla del 25% al 15% al 2031. ¿Será posible con El Niño?

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Además de El Niño, hay problemas como el cierre del estrecho de Ormuz, que ha elevado los precios de insumos agrícolas. Es una situación compleja, pero el objetivo sigue siendo minimizar las pérdidas, que pueden llegar al 10 u 11% del PBI.

Perú podría crecer más si usara eficientemente sus recursos públicos y focalizara mejor las inversiones. Hay margen para mejorar y eso puede ayudar a evitar un mayor impacto del Niño y a recuperar más rápido la inversión existente.

Perú debe preservar su competitividad agroexportadora y que la ventaja ante El Niño dependerá de reducir pérdidas más rápido que Chile, Ecuador y Colombia, de acuerdo con Máximo Torero.

- ¿Esto implica fortalecer o multiplicar los programas sociales actuales?

Hay que mejorarlos y modernizarlos. Perú ha tenido buenos programas sociales, pero se han deteriorado. Es necesario hacerlos más dinámicos y digitales, como en Brasil, donde durante el COVID-19 se logró reducir la pobreza gracias a una focalización y transferencias eficientes.

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En Perú, la pobreza rural ha empezado a disminuir, pero la urbana no. Hay que seguir invirtiendo en capital humano y mejorar tanto en las zonas rurales como periurbanas.

- Otro posible efecto es el aumento de la morosidad entre los agricultores que acceden a créditos. ¿Qué hacer en esos casos?

El acceso a crédito formal del pequeño agricultor es casi nulo, y el de los grandes exportadores también es limitado, porque el sistema financiero peruano considera al sector agrícola como muy riesgoso. Los sistemas de riesgo no están adaptados a la agricultura. La solución es vincular los créditos a seguros climáticos, como ha hecho México con seguros indexados.

El sector agrícola peruano es mayormente informal, por lo que se deben promover asociaciones, cooperativas y arreglos contractuales para facilitar la formalización indirecta y el acceso a financiamiento. Dada la subida de los insumos agrícolas y los márgenes bajos, se pueden establecer líneas de crédito temporales, como durante la pandemia, con periodos de gracia y tasas subsidiadas.

- ¿Y para los informales?

Para los informales, el camino es fortalecer la asociatividad, como se ha visto con la expansión de la palta en la sierra, que empezó en la costa. Se puede aprender de estas experiencias para replicarlas en otros productos.

La inseguridad alimentaria en Perú alcanza al 30% de la población en niveles moderados o severos, lo que agrava problemas como la anemia, según la FAO.

FAO: Perú puede aprovechar el desabastecimiento mundial de alimentos

- Con el objetivo de proteger la producción interna, desde el sector se ha pedido revisar los aranceles a la importación, como en el caso del arroz. ¿Qué opina la FAO?

Debemos respetar las reglas de intercambio y de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Perú tiene acuerdos comerciales con casi todo el mundo, lo que ha sido una gran ventaja y ha permitido exportar productos como paltas, arándanos y uvas a muchos mercados.

Hay que seguir trabajando para mantener la competitividad y productividad en los productos en los que somos fuertes. En arroz, la tecnología ha avanzado y puede ayudar a mejorar los retornos y reducir pérdidas, haciéndolo más competitivo.

- ¿Qué hacer, entonces? ¿Cómo mitigar la merma sobre la competitividad agroexportadora lograda por el Perú en los últimos años?

El rol del gobierno es asegurarse de que el impacto sea el menor posible y no perder oportunidades de mercado. No solo Perú se verá afectado, también Chile, Ecuador y Colombia. El país que mejor se prepare quedará mejor posicionado. Hay mucha información acumulada sobre El Niño y con la tecnología actual se puede anticipar el estrés de los cultivos y acelerar cosechas.

El impacto será inevitable, pero se puede reducir. Si Perú logra que el impacto sea menor que en Ecuador, Colombia o Chile, podrá aprovechar los precios internacionales y beneficiarse de la menor producción mundial. En cada crisis hay una oportunidad, y el gobierno debe ser lo suficientemente hábil para aprovecharla y acelerar procesos.