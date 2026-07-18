Perú no descarta que el fenómeno de El Niño Costero tenga una "magnitud extraordinaria"

Lima, 18 jul (EFE).- La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) en Perú informó que no descarta que el país afronte un fenómeno de El Niño Costero de una "magnitud extraordinaria" que se prolongue hasta abril de 2027, señaló un comunicado oficial.

El último reporte del Enfen mantuvo el estado de "alerta de El Niño Costero", con la probabilidad de que el evento "continúe de magnitud fuerte", aunque remarcó que "no se descarta la magnitud extraordinaria, hacia finales de 2026".

En cuanto al impacto del fenómeno de El Niño en el Pacífico ecuatorial central, el organismo peruano señaló que este podría extenderse hasta abril de 2027, con una magnitud "muy fuerte" en noviembre y diciembre de 2026.

Agregó que durante el próximo verano, entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, "es más probable que el evento alcance una magnitud fuerte".

El Niño Costero se caracteriza por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa, mientras que El Niño mantiene una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico, con ondas que llegan hasta la costa de Sudamérica y pueden intensificar el primer fenómeno.

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El Enfen indicó, al respecto, que durante el trimestre entre julio y septiembre próximo es probable que las temperaturas del aire se mantengan "muy por encima de sus valores habituales en toda la costa" del país y que en la costa norte se pueden presentar "lluvias de normales a por encima de lo normal, con episodios localizados".

Añadió que los ríos de la vertiente del Pacífico pueden mantener caudales dentro de sus rangos normales.

Alertó, sin embargo, que, de mantenerse las condiciones cálidas anómalas en el océano, se espera que la anchoveta "siga replegada hacia el litoral y más profunda que lo normal" y que continúen ingresando especies indicadoras de aguas ecuatoriales y de aguas oceánicas, como atunes y tiburones.

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En ese sentido, recomendó "a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes a fin de adoptar las medidas para la reducción del riesgo de desastres".

Además, que se realicen las acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero y el desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central.

Mientras que el Gobierno de transición de Perú, que presidirá hasta el 28 de julio José María Balcázar, aseguró que ha asignado más de 1.200 millones de dólares para la "reducción y preparación" ante el riesgo de desastres causados por El Niño, la presidenta electa Keiko Fujimori ha manifestado su preocupación por el impacto que pueda tener el fenómeno en el país.

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Este viernes, Fujimori anunció que ha propuesto al Banco Mundial (BM) una agenda de trabajo que tiene entre sus principales puntos las acciones de emergencia ante el inminente impacto de El Niño.

La presidenta electa adelantó la semana pasada que, en cuanto asuma el gobierno, emitirá decretos que contarán con "medidas urgentes y necesarias" para que su país afronte los efectos del fenómeno climático. EFE