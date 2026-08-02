El efecto dominó de los grandes eventos: ¿qué exigen los huéspedes de alto perfil que aterrizan en Lima?

La hotelería de Lima adapta instalaciones, refuerza la seguridad y ajusta menús y servicios para recibir deportistas, artistas y ejecutivos internacionales.

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El Mundial 2026, realizado en Estados Unidos, México y Canadá, concluyó dejando lecciones valiosas para la industria hotelera de toda la región.

Aunque la competencia no llegó a Sudamérica, el movimiento de visitantes internacionales y el impacto económico generado por el evento pusieron en evidencia cómo los grandes encuentros deportivos y corporativos pueden dinamizar las economías locales.

En ciudades como Lima, el sector hotelero observa con atención estas tendencias globales y ajusta sus estrategias para capitalizar el efecto dominó que provocan los megaeventos en la demanda de servicios, el consumo y la generación de empleo.

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Megaeventos: ocupación plena, consumo récord y la mira en 2027

La experiencia reciente de Lima con finales deportivas, congresos internacionales y festivales gastronómicos anticipa el impacto económico y operativo que dejarán los grandes eventos que se avecinan.

Según Manrique Rodríguez, Cluster Manager del Hotel Real InterContinental Lima Miraflores y Hotel Indigo Lima Miraflores, la ciudad espera con especial interés los Juegos Panamericanos 2027, que traerán delegaciones de todo el continente y multiplicarán la ocupación hotelera y el consumo en la capital.

El Mundial 2026 reforzó la expectativa de la hotelería de Lima sobre el impacto de los Juegos Panamericanos 2027 en la ocupación, el consumo y el empleo.

“Ya tenemos experiencia con delegaciones en los Juegos Bolivarianos y con la final de la Copa Libertadores, donde los hoteles estuvimos todos llenos”, señala Rodríguez.

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En eventos de esa magnitud, el cheque promedio diario por huésped puede oscilar entre 300 y 800 dólares, incluyendo habitación, alimentación y servicios adicionales.

Además, el impacto se extiende a toda la cadena turística: restaurantes, transporte, centros comerciales y comercios locales experimentan aumentos de demanda cuando Lima se convierte en anfitriona regional. “Eso ayuda muchísimo a toda la industria de hotelería y turismo por el consumo que estas actividades generan”, explica el ejecutivo.

Personalización e innovación: la respuesta limeña a huéspedes de élite

El arribo de delegaciones deportivas, artistas y ejecutivos internacionales exige una respuesta operativa y de servicio que va más allá del estándar habitual. Adaptar instalaciones, reforzar la seguridad y personalizar menús o servicios se vuelve rutina para los hoteles de la capital.

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Rodríguez explica que la clave está en ofrecer flexibilidad ante cada delegación o grupo. “A veces se tiene que convertir una sala de banquetes en gimnasio o cambiado la organización de los espacios, todo para ajustarnos a lo que necesitan los huéspedes que recibimos”, dijo.

La falta de un gran centro de convenciones limita la competencia de Lima frente a Bogotá, São Paulo y Buenos Aires para captar eventos regionales.

La logística se intensifica en picos de demanda. Durante el Ironman (una competencia internacional de triatlón de larga distancia, considerada una de las pruebas deportivas más exigentes del mundo), el hotel atendió a más de 1.500 personas en un solo día.

Ello exigió contratar personal adicional y aumentar las compras de alimentos y bebidas varias veces por encima de lo habitual. “Las compras pueden duplicarse, triplicarse o hasta quintuplicarse dependiendo de la magnitud de los eventos”, comenta Rodríguez.

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El desafío de la infraestructura y la competencia latinoamericana

A pesar del potencial turístico de Lima, el sector hotelero identifica desafíos estructurales para competir con otras grandes ciudades de la región. La ausencia de un centro de convenciones de gran escala limita la posibilidad de atraer eventos que en Bogotá, São Paulo o Buenos Aires ya forman parte del calendario habitual.

“Es importante tener un buen centro de convenciones, precisamente para competir con ciudades importantes de la región”, subraya Rodríguez.

Los Juegos Panamericanos 2027 pueden ampliar la demanda hotelera en Lima y elevar el consumo en restaurantes, transporte, centros comerciales y comercios locales.

Lima cuenta con una ubicación privilegiada en Sudamérica y es la única capital latinoamericana con mar, lo que la posiciona para recibir eventos de todos los niveles. Su oferta hotelera abarca desde establecimientos de dos a cinco estrellas, y su reputación gastronómica sigue creciendo.

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“Nos coloca como una de las capitales del mundo a nivel gastronómico y eso también lo tenemos que explotar”, señala el ejecutivo, recordando que este año Lima será sede de eventos como el Fifty Best (The World’s 50 Best Restaurants).

Recuperación turística, retos y proyección de crecimiento

El turismo en Perú aún no alcanza los niveles prepandemia, a diferencia de otros países de la región. Rodríguez estima que el país recibe actualmente menos de 4 millones de turistas extranjeros al año, aunque el potencial permitiría aspirar al menos a 10 millones. La inestabilidad política y la inseguridad han dificultado la consolidación de estrategias a largo plazo para la promoción internacional.

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“La inestabilidad política nos ha pasado factura. Cuando tenemos cambios a nivel de presidencia, eso afecta mucho el desarrollo de otras áreas”, afirma Rodríguez.

Con todo, el sector hotelero confía en que la llegada de megaeventos como los Juegos Panamericanos 2027 y la colaboración entre sector público y privado ayuden a reposicionar Lima y Perú como destinos de referencia en el turismo y la organización de grandes citas globales.