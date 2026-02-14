Perú

Hoteles de Perú lideran el reconocimiento de Forbes Travel Guide 2026 en Sudamérica

Los establecimientos de Marriott International destacan en la prestigiosa guía internacional, con Perú a la cabeza del ranking regional

Hoteles de Perú lideran el reconocimiento de Forbes Travel Guide 2026 en Sudamérica

Los hoteles de Marriott International han sido reconocidos en la Forbes Travel Guide Recommended Rating 2026, reafirmando su liderazgo en la hospitalidad de lujo en Centroamérica y Sudamérica. Este galardón, otorgado por el sistema de calificación global más influyente de la industria, evalúa hoteles, restaurantes, spas y cruceros bajo los más altos estándares internacionales, posicionando a los establecimientos distinguidos como referentes de excelencia y sofisticación.

La Forbes Travel Guide, reconocida mundialmente por su rigor y credibilidad en la evaluación de experiencias de lujo, distingue a hoteles que ofrecen hospitalidad sobresaliente, atención personalizada y una calidad de servicio que responde a criterios internacionales. Este año, los hoteles del portafolio Marriott International en la región han consolidado su estatus de líderes, impulsando la reputación de América Latina como destino premium para viajeros exigentes.

Según Marriott International, este reconocimiento refleja no solo la dedicación por mantener un servicio de alto nivel y detalles excepcionales, sino también el esfuerzo constante por innovar en confort y experiencia del huésped.

Hoteles de Perú lideran el reconocimiento de Forbes Travel Guide 2026 en Sudamérica

Martín Castaño, Vicepresidente de Ventas y Distribución para Marriott International en el Caribe y Latinoamérica, subrayó: “Es un orgullo ser reconocidos por Forbes Travel Guide, un logro que reafirma nuestro compromiso con la excelencia y contribuye a posicionar a América Latina como un destino de lujo para todo el mundo. Este reconocimiento no solo destaca el nivel de nuestros servicios, sino que también pone en valor el talento y la dedicación de los asociados de cada uno de hoteles para ofrecer a los huéspedes experiencias memorables”.

En Panamá, The Santa Maria Luxury Collection obtiene por primera vez este galardón, con el valor añadido de la certificación Responsible Hospitality Verified, que acredita sus prácticas de sostenibilidad. En Costa Rica, los hoteles de playa en Guanacaste han sido protagonistas: El Mangroove Autograph Collection en Playa Panamá fue distinguido con estrellas, mientras que en Península Papagayo, la nueva joya de ultra lujo, Nekajui, A Ritz-Carlton Reserve, se sumó a la lista de recomendados. En Ecuador, JW Marriott Quito recibió el reconocimiento como mejor opción urbana para escapadas.

Hoteles de Perú lideran el reconocimiento de Forbes Travel Guide 2026 en Sudamérica

Perú, el nuevo epicentro del lujo hotelero regional

En Brasil, el JW Marriott Sao Paulo fue calificado como un verdadero “oasis de lujo”; en Chile, The Ritz-Carlton Santiago mantuvo su prestigio, y en Argentina, el Park Tower Luxury Collection destacó por su elegancia atemporal. Sin embargo, Perú se consolidó como el país con mayor cantidad de hoteles laureados en Sudamérica, abarcando múltiples destinos de su geografía.

El listado peruano incluye al JW Marriott Lima, referente en la capital; el JW Marriott El Convento Cusco, el Tambo del Inka Luxury Collection y el Palacio del Inka Luxury Collection en la región de Cusco, así como el Hotel Paracas, Luxury Collection en la costa del Pacífico. Esta diversidad geográfica y de estilos refleja la capacidad de la marca para adaptarse a distintas experiencias de viaje, desde retiros urbanos hasta escapadas en la naturaleza.

Hotel Paracas
Hotel Paracas

Forbes Travel Guide: el estándar global del lujo

Las calificaciones de la Forbes Travel Guide se basan en auditorías realizadas por inspectores especializados, quienes evalúan cada propiedad bajo criterios estrictos centrados en la excelencia del servicio, la atención al detalle y la satisfacción integral del huésped. Solo los hoteles, restaurantes y spas que demuestran un desempeño superior logran ingresar a esta selecta lista internacional, que año tras año define las tendencias y el prestigio en la hospitalidad de lujo.

