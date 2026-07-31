Perú
Agregar Infobae enGoogle

Clima: las temperaturas que predominarán este 31 de julio en Lima

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Antes de salir de tu casa, lee la predicción del clima en Lima para las siguientes horas en este viernes 31 de julio.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 25 grados, la probabilidad de lluvia será del 1%, con una nubosidad del 56%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 43 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que alcancen un nivel de hasta 7.

Para la noche, la temperatura llegará a los 22 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 46%, mientras que las ráfagas de viento serán de 33 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se reportan 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor del 50% del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

PUBLICIDAD

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en LimaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Mónica Cabrejos revela que Manolo Rojas le compró el vestuario con el que debutó como vedette: “No tenía ni para las pantis”

La psicóloga y escritora compartió una anécdota muy íntima sobre sus inicios en la pantalla, cuando no tenía recursos y el fallecido humorista apareció con un gesto que nunca logró olvidar

Mónica Cabrejos revela que Manolo Rojas le compró el vestuario con el que debutó como vedette: “No tenía ni para las pantis”

Vacaciones, CTS, gratificaciones y despidos: gobierno de Keiko Fujimori busca flexibilizar los beneficios laborales mediante decretos

El proyecto enviado al Congreso solicita facultades por 120 días para implementar una profunda reforma estructural. La iniciativa trasciende el ámbito del empleo y plantea cambios sustanciales en el sistema tributario, la reducción de trámites ambientales y un fuerte impulso a la inversión privada

Vacaciones, CTS, gratificaciones y despidos: gobierno de Keiko Fujimori busca flexibilizar los beneficios laborales mediante decretos

Mónica Cabrejos conmueve al recordar la muerte de su madre: “Tenía ocho soles como único capital y me quedé con uno”

La comunicadora revivió en televisión uno de los capítulos más duros de su juventud: la enfermedad de su mamá, la soledad que sintió a los 18 años y la precariedad extrema con la que enfrentó esa pérdida

Mónica Cabrejos conmueve al recordar la muerte de su madre: “Tenía ocho soles como único capital y me quedé con uno”

Keiko Fujimori y su gobierno quieren eliminar feriados “con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”

La propuesta para modificar el régimen de los días no laborables forma parte de la iniciativa que busca delegar facultades al Poder Ejecutivo y contrasta con las recientes declaraciones de la presidenta, quien aseguró que no eliminaría los feriados

Keiko Fujimori y su gobierno quieren eliminar feriados “con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”

La Kábala del 30 de julio ya tiene ganadores: revisa los números del último sorteo

Como cada jueves, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

La Kábala del 30 de julio ya tiene ganadores: revisa los números del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

TC anula todo el proceso penal contra Ollanta Humala y abre paso a su liberación

TC anula todo el proceso penal contra Ollanta Humala y abre paso a su liberación

Captan a Vladimir Cerrón bailando en fiesta de Huancayo mientras sigue sin ejecutarse el fallo que anuló su prisión

Ministro del Interior César Astudillo detalla las medidas que tomará para enfrentar la criminalidad

Diputado Julián Pérez detenido: qué revela la nota policial sobre su arresto por agresión a abogada

Ejecutivo alista pedido de facultades legislativas para enfrentar crísis en el país: Miguel Torres espera unidad del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Mónica Cabrejos revela que Manolo Rojas le compró el vestuario con el que debutó como vedette: “No tenía ni para las pantis”

Mónica Cabrejos revela que Manolo Rojas le compró el vestuario con el que debutó como vedette: “No tenía ni para las pantis”

Mónica Cabrejos conmueve al recordar la muerte de su madre: “Tenía ocho soles como único capital y me quedé con uno”

Jaime Bayly responde por primera vez sobre la supuesta infidelidad de su esposa Silvia Núñez: “Muchas cosas me las invento”

Leslie Echevarría aclara por qué asistió con Mark Vito a Palacio de Gobierno y la Parada Militar

¿Quién es Erika Muñoz, la esposa de Kenji Fujimori que salió a defenderlo en redes y financia los viajes de la pareja con su propio negocio?

DEPORTES

Fernando Cabada profundiza acerca de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima y asegura que el vestuario respaldó la continuidad de Paolo Guerrero

Fernando Cabada profundiza acerca de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima y asegura que el vestuario respaldó la continuidad de Paolo Guerrero

¿Cuándo arranca el Masters 1000 de Montreal? El primer gran desafío de Ignacio Buse en su gira rumbo al US Open 2026

El contundente mensaje de Rodrigo Ureña a Piero Quispe tras su retorno a Universitario que emocionó a los hinchas ‘cremas’

Florencia Giglio recordó su paso por la Liga Peruana de Vóley y elogió la pasión de los aficionados: “Es una locura”

Perú se quedó sin final: perdió 3-1 ante Chile en las semifinales del vóley de los Panamericanos Universitarios 2026