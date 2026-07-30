Este 6 de agosto es feriado, pero podría ser eliminado luego por el gobierno de Keiko Fujimori

El siguiente jueves es feriado y podría ser la última vez que el 6 de agosto sea día libre a nivel nacional y para todos los trabajadores. Infobae Perú ya había analizado la posibilidad de que Keiko Fujimori hiciera caso a pedidos de gremios empresariales de ‘aumentar la productividad’ quitando feriados (Perú tiene 16, actualmente), y tal parece que se concretaría una medida si el Congreso le da facultades para legislar al Ejecutivo (según señala el proyecto de decreto supremo).
Si bien no habría tiempo para que esto se de para el siguiente jueves y se elimine el 6 de agosto como feriado, a futuro podría ser de los cuatro que ya no se descansarían, como sugiere el proyecto del decreto supremo que presentaría el Ejecutivo al Congreso.
PUBLICIDAD
Pero no se debe confundir las cosas. Si bien la mención textual es medio confusa (“feriados no laborables” parece equiparar feriados con días no laborables), como se recuerda, el pedido de gremios empresariales y otros actores políticos en la opinión pública han señalado a los feriados nacionales directamente. Es más, los días no laborables en los últimos años (2025 y 2026) han sido mínimos.
Lo que dice el ‘borrador’ del decreto
El ‘borrador’ del decreto supremo señala que el Gobierno buscará que el Congreso le de facultades para legislar para, entre otros temas, “modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número, con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”.
PUBLICIDAD
En la exposición de motivos del decreto se detalla más sobre esto: “el artículo 6 del D. Leg. N° 713, en su texto original de 1991, que regula el descanso vacacional y los feriados, contenía 12 feriados nacionales. Sin embargo, entre 2021 y 2023, el Congreso incorporó cuatro nuevos feriados mediante leyes específicas“, aclara.
Como ya ha informado Infobae Perú antes sobre esto, la lista de los cuatro ‘nuevos’ feriados es la siguiente:
- 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera (Ley N.º 31788), incorporado en 2023
- 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú, en homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales (Ley N.º 31822), incorporado en 2023
- 6 de agosto: Batalla de Junín (Ley N.º 31530), incorporado en 2022
- 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho (Ley N.º 31381), incorporado en 2021.
El siguiente feriado, el del jueves 6 de agosto está dentro de esta lista que el gobierno de Fujimori menciona textualmente. Y buscaría eliminar este y los otros tres feriados, como se sugiere- “En este sentido, es urgente racionalizar el régimen legal y el número y oportunidad de los feriados no laborables, reduciendo el número de éstos”, especifica.
PUBLICIDAD
La justificación
Esto estaría motivo en el pedido de los gremios empresariales, que el año pasado intentaron poner el tema en agenda, lograron que congresistas formularan proyectos de ley para esto, pero fracasaron dado que la medida no avanzó. El gobierno actual de Keiko Fujimori explica su justificación detrás así:
“El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha documentado con rigor los efectos macroeconómicos que cada feriado adicional reduce el crecimiento anual del PBI en 0,04 puntos porcentuales en su primer año de implementación y que cuando se trata de un feriado nacional (obligatorio para público y privado), el impacto se duplica: -0,08 puntos porcentuales”, aclara.
PUBLICIDAD
Asimismo, añade que “los feriados ‘puente’ (que generan fines de semana largos) producen el mayor impacto negativo: -0,08 puntos porcentuales en el crecimiento del PBI. En términos monetarios, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima pérdidas de hasta S/1.400 millones por día feriado cuando se paralizan sectores clave”.
Según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), los cuatro nuevos feriados incorporados entre 2022 y 2025 han generado una pérdida acumulada de S/6.000 millones. El impulso al turismo, si bien real, es insuficiente para compensar las pérdidas en los demás sectores productivos”.
Más Noticias
Keiko Fujimori y su gobierno quieren eliminar feriados “con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”
La propuesta para modificar el régimen de los días no laborables forma parte de la iniciativa que busca delegar facultades al Poder Ejecutivo y contrasta con las recientes declaraciones de la presidenta, quien aseguró que no eliminaría los feriados
Vacaciones, CTS, gratificaciones y despidos: gobierno de Keiko Fujimori busca flexibilizar los beneficios laborales mediante decretos
El proyecto enviado al Congreso solicita facultades por 120 días para implementar una profunda reforma estructural. La iniciativa trasciende el ámbito del empleo y plantea cambios sustanciales en el sistema tributario, la reducción de trámites ambientales y un fuerte impulso a la inversión privada
¿Cuándo se dará el aumento del sueldo mínimo anunciado por Keiko Fujimori?
El Ejecutivo informó que aplicará una nueva remuneración, que será acompañada por un bono único para micro y pequeñas empresas, mientras se evalúan el escenario macroeconómico y los acuerdos sociales
Ollanta Humala en ascuas: TC publicará entre hoy y mañana la sentencia que podría liberarlo
Magistrada Luz Pacheco dio a conocer que todos los miembros del Tribunal ya entregaron sus votos y solo falta que la Relatoría elabora el documento
“Muchos peruanos buscan la figura del rey perdido”: Eduardo Torres Arancivia advierte que la herencia virreinal sigue presente en la sociedad
El historiador peruano Eduardo Torres Arancivia conversó con Infobae Perú sobre “Virreinato del Perú: biografía no autorizada”, libro en el que explica cómo el pasado virreinal aún influye en la política y sociedad peruana
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD