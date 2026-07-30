Este 6 de agosto es feriado, pero podría ser eliminado luego por el gobierno de Keiko Fujimori

Aún no es una medida oficial, pero el Gobierno quiere tener la potestad para legislar para reducir el número de feriados. - Crédito AP Foto/Martín Mejía

Guardar

El siguiente jueves es feriado y podría ser la última vez que el 6 de agosto sea día libre a nivel nacional y para todos los trabajadores. Infobae Perú ya había analizado la posibilidad de que Keiko Fujimori hiciera caso a pedidos de gremios empresariales de ‘aumentar la productividad’ quitando feriados (Perú tiene 16, actualmente), y tal parece que se concretaría una medida si el Congreso le da facultades para legislar al Ejecutivo (según señala el proyecto de decreto supremo).

Si bien no habría tiempo para que esto se de para el siguiente jueves y se elimine el 6 de agosto como feriado, a futuro podría ser de los cuatro que ya no se descansarían, como sugiere el proyecto del decreto supremo que presentaría el Ejecutivo al Congreso.

PUBLICIDAD

Pero no se debe confundir las cosas. Si bien la mención textual es medio confusa (“feriados no laborables” parece equiparar feriados con días no laborables), como se recuerda, el pedido de gremios empresariales y otros actores políticos en la opinión pública han señalado a los feriados nacionales directamente. Es más, los días no laborables en los últimos años (2025 y 2026) han sido mínimos.

La eliminación de feriados es considerada una medida impopular, pero gremios y actores políticos le han pedido a Keiko Fujimori que considere eliminarlos. Esta había prometió no hacerlo, pero ahora su Gobierno quiere la potestad para legislar sobre ellos. - Crédito Andina/Melina Mejía

Lo que dice el ‘borrador’ del decreto

El ‘borrador’ del decreto supremo señala que el Gobierno buscará que el Congreso le de facultades para legislar para, entre otros temas, “modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número, con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”.

PUBLICIDAD

En la exposición de motivos del decreto se detalla más sobre esto: “el artículo 6 del D. Leg. N° 713, en su texto original de 1991, que regula el descanso vacacional y los feriados, contenía 12 feriados nacionales. Sin embargo, entre 2021 y 2023, el Congreso incorporó cuatro nuevos feriados mediante leyes específicas“, aclara.

Como ya ha informado Infobae Perú antes sobre esto, la lista de los cuatro ‘nuevos’ feriados es la siguiente:

7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera (Ley N.º 31788), incorporado en 2023

23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú, en homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales (Ley N.º 31822), incorporado en 2023

6 de agosto: Batalla de Junín (Ley N.º 31530), incorporado en 2022

9 de diciembre: Batalla de Ayacucho (Ley N.º 31381), incorporado en 2021.

A propósito de los feriados que le quedan a este año, conoce un poco más acerca de esta importante fecha que también constituye un día de descanso obligatorio para todos los peruanos. Vídeo: Andina

El siguiente feriado, el del jueves 6 de agosto está dentro de esta lista que el gobierno de Fujimori menciona textualmente. Y buscaría eliminar este y los otros tres feriados, como se sugiere- “En este sentido, es urgente racionalizar el régimen legal y el número y oportunidad de los feriados no laborables, reduciendo el número de éstos”, especifica.

PUBLICIDAD

La justificación

Esto estaría motivo en el pedido de los gremios empresariales, que el año pasado intentaron poner el tema en agenda, lograron que congresistas formularan proyectos de ley para esto, pero fracasaron dado que la medida no avanzó. El gobierno actual de Keiko Fujimori explica su justificación detrás así:

“El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha documentado con rigor los efectos macroeconómicos que cada feriado adicional reduce el crecimiento anual del PBI en 0,04 puntos porcentuales en su primer año de implementación y que cuando se trata de un feriado nacional (obligatorio para público y privado), el impacto se duplica: -0,08 puntos porcentuales”, aclara.

PUBLICIDAD

Actualmente, Perú tiene 16 feriados al año. Foto: composición Infobae Perú/Presidencia de la República

Asimismo, añade que “los feriados ‘puente’ (que generan fines de semana largos) producen el mayor impacto negativo: -0,08 puntos porcentuales en el crecimiento del PBI. En términos monetarios, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima pérdidas de hasta S/1.400 millones por día feriado cuando se paralizan sectores clave”.

Según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), los cuatro nuevos feriados incorporados entre 2022 y 2025 han generado una pérdida acumulada de S/6.000 millones. El impulso al turismo, si bien real, es insuficiente para compensar las pérdidas en los demás sectores productivos”.