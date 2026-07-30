Ejecutivo busca eliminar ‘Ley antiusura’ para que bancos puedan volver a subir tasas de interés

Como se sabe, la Ley 31143, vigente (a pesar de los intentos por derogarla), se aprobó en su momento para “proteger a los consumidores de los servicios financieros contra la usura”, que pone un tope a las tasas de interés que ponen los bancos, financieras y más entidades.
Sin embargo, las críticas de cierto sector, donde está incluido el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), señalan que este ‘tope de tasas’ estaría llevando a la gente a prestarse de entidades informales y exponiéndose a criminales (dado que el banco no les prestaría por no poder ponerles una mayor tasa, es lo que argumentan).
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Ahora el gobierno de Keiko Fujimori busca derogar esta Ley, justificados en justo esto: esto haría que los bancos ya no tengan un límite en la tasa de interés que puedan aplicar a los consumidores y así, como señala el mismo Ejecutivo, puedan prestarle, a mayor costo, a más emprendedores.
Pedido de facultades para legislar
El gobierno de Keiko Fujimori ya empezó a actuar y están preparando un decreto supremo que pedirán al Congreso que valide para facultades para legislar en diferentes materias. Se pudo conocer que el borrador de la “Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar”, se revela que buscarán medida en la siguientes materias:
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- Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad
- Promoción y protección de los emprendedores y de la micro y pequeña empresa y fomento de la formalización
- Promoción del empleo y protección social
- Impulso del desarrollo productivo
- Simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas
- Reforma estructural y modernización del estado
- Materia tributaria, aduanera y de facilitación del comercio.
Dentro de esto también está incluida la medida de eliminación del tope de tasas de interés: “Derogar la ley 31143 sobre topes a las tasas de interés y establecer un marco normativo que perfeccione el acceso a información financiera y la transparencia en la contratación de productos activos por parte de los clientes con las entidades del sistema financiero”.
¿Por qué se pide derogar el ‘tope de tasas’?
“Con la finalidad de promover la inclusión financiera, es necesario derogar la Ley 31143, sobre topes a las tasas de interés, que fue publicada en marzo de 2021 con el propósito declarado de proteger a los consumidores de la usura en servicios financieros", explica en la exposición de motivos el gobierno de Keiko Fujimori.
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Así, en sustitución de esta norma, se prevé perfeccionar el marco regulatorio a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, de forma tal de garantizar la adecuada información y la transparencia en beneficio del cliente financiero", señala la exposición de motivos del proyecto.
La justificación detrás sería que “la Ley 31143 ha generado exclusión financiera y ha producido graves efectos contrarios a los que buscaba. Al imponer topes a las tasas de interés para créditos de consumo y MYPE, la norma ha generado la exclusión de aproximadamente 542 mil 900 clientes del sistema financiero: 218 mil 300 deudores que fueron expulsados del sistema al no poder acceder a nuevos créditos, y 324 mil 600 personas que nunca pudieron ingresar al proceso de bancarización”
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Pero hay un énfasis en cómo esto llevaría a los que buscan prestarse a exponerse a criminales. “Los más afectados son los sectores de menores ingresos, con deudas inferiores a S/3.000 y menos de dos años de historial crediticio, es decir, precisamente la población que la ley pretendía proteger . Como resultado, un estudio del Instituto Peruano de Economía estimó que más de 600 mil hogares urbanos (equivalentes al 9,3% del total) recurrieron a prestamistas informales, expuestos a tasas de interés altísimas y mecanismos de cobranza que pueden ser ilegales”.
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