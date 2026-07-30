Perú
Agregar Infobae enGoogle

Temperaturas en Piura: prepárate antes de salir de casa

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Guardar

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.

Para catalogar el clima se usa por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

PUBLICIDAD

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Piura este jueves.

En Piura se pronostica una temperatura máxima de 35 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 10% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 20% en el transcurso del día y del 73% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 46 kilómetros por hora en el día y los 41 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 9.

El pronóstico del clima en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se ubica al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en los límites con Ecuador. De ahí su clima predominantemente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde se presentan más diversidad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en PiuraClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Susy Díaz confiesa que sí se enamoró de Andy V y revela por qué su matrimonio terminó: “Lloré tanto”

En una charla con Magaly Medina, la exvedette repasó su breve matrimonio con el cantante, habló de las ausencias, los ampays y la ruptura que terminó golpeándola más de lo que esperaba

Susy Díaz confiesa que sí se enamoró de Andy V y revela por qué su matrimonio terminó: “Lloré tanto”

Susy Díaz sorprende al revelar que escondió a una pareja por nueve años: “Nadie lo encontró, en el 2024 terminamos”

La exvedette reveló en ‘Magaly TV, La Firme’ que puso fin a esa historia de amor tras cansarse de la convivencia y ahora apuesta por una etapa de calma y libertad

Susy Díaz sorprende al revelar que escondió a una pareja por nueve años: “Nadie lo encontró, en el 2024 terminamos”

Shirley Arica pone en aprietos a a Mario Hart al hallar el anillo de su matrimonio con Korina Rivadeneira y él responde si lo venderá

La visita al hogar del conductor cerca de Asia dejó un momento inesperado cuando apareció la joya de su matrimonio con la exmodelo venezolana

Shirley Arica pone en aprietos a a Mario Hart al hallar el anillo de su matrimonio con Korina Rivadeneira y él responde si lo venderá

Giancarlo Cossío revela estar preocupado por Angie Jibaja y hasta le ofreció pagar el pasaje de regreso a Chile, pero ella no le responde

Luego del escándalo protagonizado por Angie Jibaja en un hospedaje de Lima, Giancarlo Cossío explicó que el problema no se originó por dinero, sino por una situación relacionada con la pareja chilena de la exmodelo

Giancarlo Cossío revela estar preocupado por Angie Jibaja y hasta le ofreció pagar el pasaje de regreso a Chile, pero ella no le responde

Malú Costa reaparece e impacta con radical cambio de vida que lleva tras dejar la televisión

La exfigura del espectáculo peruano dejó atrás los sets y la exposición constante para mostrarse en redes con un perfil reservado, donde comparte escenas cotidianas y una etapa enfocada en la tranquilidad junto a sus seres queridos

Malú Costa reaparece e impacta con radical cambio de vida que lleva tras dejar la televisión
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

“Representa lo peor del Gobierno”: así hablaba Alberto Beingolea de Keiko Fujimori antes de ser su ministro de Cultura

“Representa lo peor del Gobierno”: así hablaba Alberto Beingolea de Keiko Fujimori antes de ser su ministro de Cultura

¿Para qué pide facultades legislativas el gobierno de Keiko Fujimori? Estas son las reformas que propone

Reviven tuits de ministros de Keiko Fujimori: Beingolea criticó sus “métodos despreciables” y Sheput la ligó al narco

La fotografía de un encuentro entre Alberto Fujimori y el padre del vicesecretario de Estado de Estados Unidos marcó la reunión con Keiko Fujimori

Keiko Fujimori es ‘nepobaby’: CNN la ubica en “nueva generación de viejos apellidos políticos” en América Latina

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz confiesa que sí se enamoró de Andy V y revela por qué su matrimonio terminó: “Lloré tanto”

Susy Díaz confiesa que sí se enamoró de Andy V y revela por qué su matrimonio terminó: “Lloré tanto”

Giancarlo Cossío revela estar preocupado por Angie Jibaja y hasta le ofreció pagar el pasaje de regreso a Chile, pero ella no le responde

Malú Costa reaparece e impacta con radical cambio de vida que lleva tras dejar la televisión

Rebeca Escribens aclara que no salió en defensa de Janet Barboza en la pelea con Ethel Pozo

Melissa Lobatón estrena Dolce Angela, la marca de postres con la que debuta como emprendedora a sus 23 años

DEPORTES

Santiago Ormeño se apunta un desafío inmediato: “Volver a vestir la camiseta de la selección peruana es uno de mis planes a corto plazo”

Santiago Ormeño se apunta un desafío inmediato: “Volver a vestir la camiseta de la selección peruana es uno de mis planes a corto plazo”

Gol y doblete de Alejandro Hohberg en Cienciano vs Lanús por partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Gol y doblete de Carlos Garcés en Cienciano vs Lanús por partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Alesia García se marcha del Ferencváros de Hungría luego de dos temporadas: ¿podría llegar a la Liga Femenina de Perú?

Dramático triunfo de la selección peruana de vóley por 3-1 ante Brasil para clasificar a semifinales de los Panamericanos Universitarios