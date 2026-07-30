Temperaturas en Piura: prepárate antes de salir de casa

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.
Para catalogar el clima se usa por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.
PUBLICIDAD
Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.
En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Piura este jueves.
En Piura se pronostica una temperatura máxima de 35 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados.
En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 10% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.
En el mismo sentido, la nubosidad será del 20% en el transcurso del día y del 73% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 46 kilómetros por hora en el día y los 41 kilómetros por hora en la noche.
PUBLICIDAD
Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 9.
En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.
Piura se ubica al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en los límites con Ecuador. De ahí su clima predominantemente seco.
El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.
PUBLICIDAD
La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde se presentan más diversidad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.
Perú y sus 38 climas
En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
PUBLICIDAD
En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
Más Noticias
Susy Díaz confiesa que sí se enamoró de Andy V y revela por qué su matrimonio terminó: “Lloré tanto”
En una charla con Magaly Medina, la exvedette repasó su breve matrimonio con el cantante, habló de las ausencias, los ampays y la ruptura que terminó golpeándola más de lo que esperaba
Susy Díaz sorprende al revelar que escondió a una pareja por nueve años: “Nadie lo encontró, en el 2024 terminamos”
La exvedette reveló en ‘Magaly TV, La Firme’ que puso fin a esa historia de amor tras cansarse de la convivencia y ahora apuesta por una etapa de calma y libertad
Shirley Arica pone en aprietos a a Mario Hart al hallar el anillo de su matrimonio con Korina Rivadeneira y él responde si lo venderá
La visita al hogar del conductor cerca de Asia dejó un momento inesperado cuando apareció la joya de su matrimonio con la exmodelo venezolana
Giancarlo Cossío revela estar preocupado por Angie Jibaja y hasta le ofreció pagar el pasaje de regreso a Chile, pero ella no le responde
Luego del escándalo protagonizado por Angie Jibaja en un hospedaje de Lima, Giancarlo Cossío explicó que el problema no se originó por dinero, sino por una situación relacionada con la pareja chilena de la exmodelo
Malú Costa reaparece e impacta con radical cambio de vida que lleva tras dejar la televisión
La exfigura del espectáculo peruano dejó atrás los sets y la exposición constante para mostrarse en redes con un perfil reservado, donde comparte escenas cotidianas y una etapa enfocada en la tranquilidad junto a sus seres queridos
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD