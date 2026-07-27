Paltas y pota chocan en puertos peruanos: El Niño concentra campañas y suma presión a cadena de frío

APM Terminals Callao opera con 1.550 tomas para contenedores refrigerados y prevé ampliar 40% esa capacidad en dos años. REUTERS/Mike Blake

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La inminente intensificación del Fenómeno El Niño durante 2026-2027 plantea un desafío severo para la cadena logística de las exportaciones peruanas, especialmente en el transporte de productos agroindustriales y pesqueros desde el norte del país hacia el Puerto del Callao.

De acuerdo con información de APM Terminals Callao, las campañas de mango, uva, arándano, espárrago y productos pesqueros coincidirían con el periodo de mayor presión climática y logística, lo que aumentaría la tensión sobre los principales corredores y terminales portuarios.

Impacto en los principales productos y rutas de exportación

Según datos de APM Terminals Callao, el mango figura entre los productos más expuestos debido a su alta concentración en el norte del Perú y a las pérdidas ya registradas en anteriores episodios climáticos.

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Las campañas de uva, arándano, espárrago y palta también podrían registrar afectaciones, con variaciones según la región y el calendario de cosecha.

La cadena de frío enfrenta mayor presión cuando la recuperación de la captura de pota y otros congelados coincide con la temporada alta de fruta.

Las lluvias intensas y los daños en carreteras y puentes han reducido cosechas y congestionado la logística en eventos previos, concentrando en pocas semanas volúmenes de carga que normalmente se distribuyen a lo largo de meses.

“Las experiencias de los FEN de 1997-1998, 2017 y 2023 muestran que lluvias intensas, daños en carreteras y puentes afectan gravemente los corredores de transporte, reducen cosechas y concentran en pocas semanas volúmenes que normalmente se movilizan en periodos más amplios”, dijo Sofía Balbi, gerenta comercial de carga contenedorizada de APM Terminals Callao.

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La ejecutiva añadió que el acceso a los puertos, los espacios de almacenamiento y la disponibilidad de contenedores refrigerados se verán sometidos a una presión sin precedentes.

Respuestas del sector portuario ante el riesgo climático

Frente a este escenario, APM Terminals Callao, operador del Terminal Norte del puerto del Callao, prepara un conjunto de medidas para mitigar los posibles impactos de El Niño.

La empresa proyecta la recepción anticipada de carga, la implementación de ventanas flexibles de ingreso y la atención prioritaria para operaciones críticas.

Las lluvias intensas y los daños en carreteras y puentes ya redujeron cosechas y congestionaron la logística en episodios anteriores de El Niño.

Además, se diseñan mecanismos para asegurar la disponibilidad de contenedores vacíos y de infraestructura refrigerada, con el fin de evitar acumulaciones desordenadas en el principal terminal portuario del país. Balbi subrayó la importancia de la coordinación entre los diferentes actores de la cadena logística.

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“El principal desafío es anticipar cómo cambiarán los flujos de carga y coordinar con tiempo una respuesta entre los distintos actores de la cadena. La prevención permitirá proteger productos sensibles, reducir demoras y mantener la continuidad del comercio exterior”, remitió.

Para esto, la compañía prevé fortalecer la comunicación y los protocolos conjuntos con líneas navieras, agroexportadores, empresas pesqueras, operadores logísticos, transportistas y depósitos de contenedores.

Infraestructura y coordinación, claves para la exportación

Uno de los puntos críticos será la demanda de infraestructura refrigerada. La recuperación de la captura de pota y otros productos congelados suele suceder justo después de la temporada alta de fruta, extendiendo los problemas sobre la cadena de frío.

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Actualmente, APM Terminals Callao cuenta con 1.550 tomas para contenedores refrigerados, estructuras que permiten el apilamiento seguro y la preservación de los productos exportados. Esta capacidad crecerá en un 40% durante los próximos dos años, según datos de la compañía.

Una respuesta coordinada será determinante para sostener la competitividad de los productos peruanos. Las proyecciones apuntan a que los problemas de infraestructura terrestre, agravados por El Niño, no deben trasladarse a los terminales portuarios ni al conjunto de la cadena logística peruana.