No solo a los que ganan el mínimo: sin saberlo, Keiko Fujimori también habría elevado el sueldo de estos trabajadores

El sueldo mínimo es la cantidad mínima de remuneración fijada por ley que un empleador debe pagar a sus trabajadores por una jornada laboral ordinaria. En Perú llega a S/ 1.130. Créditos: DIFUSIÓN

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Durante su primer Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori anunció que la Remuneración Mínima Vital (RMV) en el país se incrementará a S/ 1.300.

Si bien no dio la fecha exacta, sí adelantó que la medida estará acompañada de un bono dirigido a las micro y pequeñas empresas (mypes), con el objetivo de facilitar la contratación formal y ayudar a asumir el nuevo “costo laboral”.

No obstante, este nuevo ajuste salarial no solo beneficiaría a quienes actualmente perciben el mínimo de S/ 1.130, sino que también impactaría en otros segmentos de trabajadores.

¿Quiénes más se benefician con el nuevo salario mínimo?

El nuevo monto también impacta directamente sobre los trabajadores formales en part time, ya que muchos tienen un sueldo calculado en función al mínimo. En otras palabras, quienes trabajan media jornada y perciben media RMV, verán también subir sus ingresos de forma proporcional.

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Keiko Fujimori adelantó que el aumento de la RMV estará acompañado por un bono para micro y pequeñas empresas. Pero hasta en este segmento (formal) ganan más.

Además, el ajuste alcanza a aquellos trabajadores cuyo salario se ubicaba entre el antiguo y el nuevo mínimo. Por ejemplo:

Un trabajador que recibía formalmente S/ 1.250 mensuales, es decir, un monto superior al mínimo anterior pero inferior al nuevo piso salarial.

Al elevarse la RMV a S/ 1.300, su remuneración debe ajustarse automáticamente, por lo que pasará a ganar S/ 1.300, es decir, S/ 50 adicionales.

¿Son muchos? Para muestra, un botón: cuando se hablaba de subir la RMV a S/ 1.500, se calculaba un beneficio directo a 1,9 millones de trabajadores formales privados que perciben este monto o similar, según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Elevarlo a S/1.300 lo pone a un nivel muy cercano.

¿Y si no gano el mínimo, me beneficia?

Y si usted no gana el mínimo, igual cualquier aumento podría beneficiarlo, si tiene descendencia: la asignación familiar es un beneficio adicional que reciben los trabajadores privados con hijos menores de edad o mayores que cursan estudios superiores.

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Por ley, esta asignación equivale al 10% de la RMV vigente, y se incorpora mensualmente al salario del trabajador junto con su remuneración habitual. Así, el beneficio pasará de S/ 113 a S/ 130 mensuales, favoreciendo a quienes cumplen con los requisitos establecidos y ampliando el alcance del ajuste.

El nuevo sueldo mínimo también impactará en los trabajadores a tiempo parcial y elevará la asignación familiar de S/ 113 a S/ 130 mensuales.

Efecto señal para los informales y repercusión en otros segmentos

De cualquier forma, subir la RMV también puede actuar como una señal para el mercado laboral en general, ya que su impacto no se limita únicamente al sector formal, sino que puede extenderse incluso al segmento informal.

De acuerdo con el economista Fernando Cuadros Luque, los incrementos suelen traducirse en una mejora de la remuneración promedio real en todo el sector privado formal.

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“Por el contrario, cuando el sueldo mínimo permanece sin cambios, los salarios promedio tienden a estancarse o incluso a reducirse”, asegura el exviceministro de Empleo para Infobae Perú.

El aumento de la RMV alcanzará de forma directa a 1,9 millones de trabajadores formales privados, según el MTPE. Créditos: PRESIDENCIA DEL PERÚ

Además, hay que contar a los informales: alrededor del 40% de los asalariados privados “en negro” percibe un ingreso igual o superior a la RMV, por lo que el aumento puede servir como referencia para futuras mejoras en este segmento.

También están las trabajadoras del hogar. Se estima que unas 80.000 de ellas suelen recibir la RMV o una cifra cercana; si se incluye a las informales, el efecto podría alcanzar hasta 131.000. No es poca cosa.

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Y si hablamos de la capacidad de adaptación de las mypes, la RMV representa solo el 39% de la remuneración promedio en el sector privado formal, según datos del MTPE.

En las microempresas la remuneración promedio es de S/ 1.700 y en las pequeñas empresas asciende a S/ 2.800, lo que indica que existe margen suficiente para absorber el incremento dispuesto por el Gobierno, afirma Cuadros.

Perú: el salario mínimo frente al costo de vida y la región

Pero, ¿qué tan importante es el aumento para quienes gana sueldo mínimo? Según el exviceministro, entre 2018 y 2025 el poder adquisitivo de quienes perciben la RMV en Perú se redujo en 7% como consecuencia de la inflación.

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En consecuencia, explica el economista, el poder de compra del salario mínimo actual (S/ 1.130) equivale apenas a la tercera parte de lo que representaba a inicios de la década de 1970.

Entre 2018 y 2025, el poder adquisitivo de la remuneración mínima en Perú cayó 7% por efecto de la inflación. Más le vale que, en ese periodo, haya cambiado de trabajo.

A pesar de los ajustes periódicos, la RMV ni siquiera el costo de la canasta básica de consumo familiar, que se sitúa en algo más de S/ 1.800, pese a que es un mandato constitucional. Y es que, hasta en esto, Perú está en la cola.

“La situación peruana contrasta con la tendencia observada en otros países de Latinoamérica. Entre 2012 y 2024, el poder adquisitivo de la RMV en Perú disminuyó, mientras que en promedio en la región creció un 32%”, asevera.

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México encabeza la lista con un crecimiento del 140% en el poder de compra de su salario mínimo, impulsado por una política activa de actualización que ha contribuido a la reducción de la pobreza en ese país, declara Cuadros Luque.