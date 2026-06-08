Perú: la mitad de los trabajadores se considera líder y el 45% prioriza crecer profesionalmente

La investigación, que empleó una comparación con las posiciones del fútbol para clasificar estilos laborales, reveló que el 50% de los encuestados en el país se identifica con el perfil de director técnico. Foto: Bumeran

Según un estudio de Bumeran, entregado en exclusiva a Infobae Perú, realizado entre trabajadores de Perú y otros países de la región, el perfil de liderazgo tiene una presencia predominante en los centros laborales peruanos. La investigación, que utiliza una analogía con las distintas posiciones del fútbol para identificar estilos de trabajo, encontró que el 50% de los participantes en el país se identifica con el arquetipo de director técnico, una figura asociada a la organización de equipos, la gestión de crisis y la planificación estratégica.

Los resultados también muestran cuáles son las principales motivaciones de los trabajadores peruanos. La posibilidad de crecimiento profesional encabeza la lista de aspectos más valorados dentro de un empleo, seguida por la estabilidad laboral y el ambiente de trabajo. Al mismo tiempo, factores como la falta de compromiso y el desorden organizacional aparecen entre los elementos que generan mayor descontento.

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Predomina el perfil de liderazgo

El estudio señala que la mitad de los trabajadores peruanos se considera un “director técnico” dentro de su entorno laboral. Este perfil se caracteriza por coordinar equipos, transmitir objetivos, proponer procesos y actuar frente a situaciones complejas para mantener el rumbo de las actividades.

En segundo lugar aparece el perfil de mediocampista, con el 30% de las respuestas. Este arquetipo representa a quienes facilitan la comunicación entre áreas, promueven el trabajo colaborativo y contribuyen a mantener un clima laboral adecuado. Por su parte, el 20% se identifica como delantero, mientras que ningún participante se reconoció como defensor o arquero.

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“Que el 50% de los trabajadores peruanos se identifique como director técnico cobra sentido al analizar sus principales preocupaciones. El talento en Perú menciona que no le gusta la falta de compromiso y el caos en su trabajo. Cuando la incertidumbre amenaza la estabilidad, las personas buscan ponerse en el rol de líderes y así ordenar el juego para que los equipos puedan alcanzar esa meta compartida”, afirma Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

En segundo lugar se ubicó el perfil de mediocampista, con el 30% de las respuestas. Este arquetipo reúne a quienes fomentan la coordinación entre equipos y el trabajo colaborativo. Foto: ESAN

El crecimiento profesional encabeza las prioridades

Entre los aspectos más valorados por los trabajadores peruanos, el 45% destaca las oportunidades de crecimiento profesional. Este resultado coloca al desarrollo de carrera por encima de otros factores tradicionalmente importantes dentro del mercado laboral.

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La estabilidad ocupa el segundo lugar con el 23% de las preferencias, seguida por el buen ambiente laboral con 17%. Más atrás aparecen la posibilidad de ser creativos, con 9%, y el orden dentro de la organización, con 6%. Estos datos reflejan que los empleados no solo buscan seguridad, sino también espacios que les permitan avanzar y asumir nuevos desafíos.

La falta de compromiso es la principal molestia

El estudio también identificó los factores que generan mayor insatisfacción en el trabajo. La falta de compromiso lidera la lista con el 31% de las respuestas, convirtiéndose en la principal preocupación de los participantes peruanos.

A ello se suman el caos y la ausencia de reglas claras, mencionados por el 23% de los encuestados. Además, el 18% considera problemático el individualismo, mientras que el exceso de procesos burocráticos y la improvisación registran cada uno el 14% de las respuestas.

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Trabajo en equipo y mediación de conflictos

La colaboración aparece como una de las características más presentes entre los trabajadores peruanos. Cuando surge un error en el trabajo, el 58% afirma que ayudaría a sus compañeros a resolverlo, mientras que el 31% optaría por analizar las causas del problema para evitar que vuelva a ocurrir.

La capacidad para trabajar en equipo figura entre los rasgos más comunes de los trabajadores peruanos. Foto: Coworkingfy

La misma tendencia se observa en la gestión de conflictos. El 72% asegura que suele asumir un rol de mediador cuando se presenta una disputa dentro del equipo. En contraste, el 21% se identifica como la persona que toma la iniciativa para resolver el problema, el 5% prefiere mantenerse al margen y apenas el 1% señala que suele defender a quienes no tienen apoyo dentro del grupo.

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Resultados y liderazgo estratégico

Al consultar qué genera mayor satisfacción en el trabajo cotidiano, el 33% de los participantes indicó que lo más importante es observar resultados concretos. Asimismo, el 29% destacó el buen funcionamiento del equipo como una fuente de satisfacción laboral.

La inclinación hacia el liderazgo también se refleja en la forma en que los trabajadores imaginan su papel al frente de un equipo. El 41% afirmó que le gustaría ejercer un liderazgo estratégico, mientras que el 37% optaría por liderar mediante el ejemplo y la generación de confianza. En menor medida, algunos prefieren enfocarse en la unión del grupo, asumir mayores responsabilidades o imponer orden dentro de la organización.

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