Keiko Fujimori anuncia el relanzamiento del PRONAA, el programa alimentario creado durante el gobierno de Alberto Fujimori

Keiko Fujimori, vestida de azul y con una banda con los colores peruanos, preside el relanzamiento del programa Pronaa frente a beneficiarios en un recinto con cajas de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Keiko Fujimori presentó una de las principales medidas de su política social durante su primer mensaje a la Nación ante el Congreso. La propuesta forma parte del conjunto de anuncios para el periodo 2026-2031 y busca reorganizar la atención dirigida a la niñez y otros sectores considerados prioritarios.

El anuncio se produjo durante la sesión solemne de investidura presidencial, en la que la mandataria expuso los lineamientos de su administración en materia de educación, nutrición, lucha contra la pobreza y fortalecimiento de los servicios públicos. Dentro de ese bloque, uno de los puntos centrales fue la recuperación de un programa alimentario que funcionó durante dos décadas.

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La iniciativa representa el cumplimiento de una promesa que Fujimori sostuvo durante la campaña electoral. En distintos recorridos por el país, la entonces candidata señaló que impulsaría nuevamente el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) como parte de una estrategia para reforzar la alimentación escolar y el apoyo a las poblaciones vulnerables.

El mensaje presidencial también incluyó metas relacionadas con la reducción de la desnutrición crónica infantil, la anemia, la pobreza infantil y las brechas educativas, además de nuevas acciones dirigidas a la adolescencia y la mejora de la infraestructura educativa.

Gobierno anuncia el relanzamiento del PRONAA

Keiko Fujimori anunció el relanzamiento del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA). Difusión

Durante su discurso ante el Congreso, Keiko Fujimori confirmó que su administración pondrá nuevamente en funcionamiento el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), dentro de un proceso de reorganización de los programas sociales del Estado.

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La mandataria explicó que su gestión aprobará una Política de Protección Integral de la Primera Infancia, la Niñez, la Adolescencia y la Familia. Según precisó, esta iniciativa buscará reorganizar los servicios públicos y programas sociales para conformar un sistema de atención con cobertura universal durante las diferentes etapas de la vida.

En ese contexto, anunció la recuperación del programa alimentario escolar. “Para la etapa escolar, relanzaremos el PRONAA para garantizar que los estudiantes de los colegios públicos reciban una alimentación nutritiva, segura y de calidad. Ningún niño puede aprender adecuadamente con hambre”, señaló durante su mensaje.

La presidenta también indicó que la estrategia contempla una intervención prioritaria en las poblaciones con mayores niveles de vulnerabilidad. Según expresó, el objetivo consiste en reducir a la mitad la desnutrición crónica y la anemia infantil, además de disminuir la pobreza entre los niños de 0 a 11 años mediante acciones focalizadas en las zonas rurales, la Amazonía y las comunidades indígenas.

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El programa formó parte de las propuestas de campaña

La reactivación del PRONAA figuró entre los compromisos que Keiko Fujimori presentó durante la campaña presidencial. En diversas actividades públicas, la entonces candidata sostuvo reuniones con comedores populares y ollas comunes, espacios donde reiteró su intención de recuperar este mecanismo de asistencia alimentaria.

Uno de esos anuncios ocurrió en marzo, durante una visita a Cajamarca. En esa oportunidad, Fujimori planteó el retorno del PRONAA junto con la entrega de tractores para fortalecer la producción agrícola. Ambas propuestas permanecieron dentro de su plan de gobierno hasta su llegada a la Presidencia de la República.

Con el inicio de su mandato, el compromiso pasó a integrar la agenda oficial del Ejecutivo. El anuncio quedó incorporado dentro de las políticas orientadas a la protección de la infancia y al fortalecimiento del sistema educativo público.

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El origen y la desaparición del PRONAA

El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria nació el 3 de febrero de 1992 mediante el Decreto Supremo N.° 020-92-PCM, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Su creación respondió a la integración de la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario y el Programa de Asistencia Directa. La medida permitió concentrar en un solo pliego presupuestal las acciones estatales relacionadas con la ayuda alimentaria.

Entre sus principales beneficiarios figuraban niños, madres gestantes, adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad de zonas rurales y urbano-marginales. Los desayunos escolares y el apoyo a los comedores populares se ubicaron entre las acciones más conocidas del programa.

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Dos décadas después de su creación, el Estado dispuso el cierre del PRONAA durante el proceso de implementación de una nueva política de inclusión social. Posteriormente, el programa fue reemplazado por Qali Warma durante el gobierno de Ollanta Humala.

Educación, nutrición y protección de la infancia forman parte de las metas del Ejecutivo

El relanzamiento del PRONAA integra un conjunto de medidas orientadas a la atención de la infancia y la adolescencia. En su mensaje al Congreso, Keiko Fujimori sostuvo que el Gobierno reorganizará los programas sociales para conformar un sistema integral de protección.

La presidenta informó que el Ejecutivo buscará reducir a la mitad la desnutrición crónica infantil y la anemia, además de disminuir la pobreza entre los menores de 11 años mediante intervenciones focalizadas en los sectores con mayores necesidades.

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En el ámbito educativo, también anunció un programa de expansión y mejora de las escuelas públicas con herramientas digitales de enseñanza, distribución de kits escolares, mochilas, chompas y material educativo. Según indicó, estos bienes serán adquiridos mediante una política de compras dirigida a microempresas.

El discurso incluyó además una estrategia multisectorial para el desarrollo integral de los adolescentes con el propósito de reducir el embarazo adolescente. La mandataria afirmó que el Gobierno buscará disminuir las cifras actuales mediante acciones específicas dirigidas a este grupo de la población.