Keiko Fujimori informa que ya prepara decretos de urgencia para ser emitidos al inicio de su gestión

La presidenta electa Keiko Fujimori saluda a los periodistas al salir de su casa en Lima, Perú, el viernes 3 de julio de 2026. (AP Foto/Martín Mejía)

La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció este jueves la elaboración de decretos de urgencia para implementar al inicio de su mandato, con la finalidad de responder de forma inmediata ante desastres naturales y fortalecer la prevención en zonas vulnerables.

En declaraciones a la prensa tras una actividad oficial junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, la lideresa de Fuerza Popular explicó que ya existen contactos entre senadores y diputados electos, aunque destacó que las decisiones estratégicas recaerán en las bancadas parlamentarias.

Fujimori enfatizó la necesidad de acelerar la limpieza de cauces en el norte del país y replicar proyectos preventivos exitosos, como los aplicados en la capital. “Este fenómeno, según reportes científicos, podría alcanzar niveles catastróficos”, advirtió, y añadió que la maquinaria estatal deberá actuar en los 1.900 puntos de riesgo señalados en el país, con prioridad para la protección de la agricultura y la infraestructura.

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La mandataria electa adelantó que planea solicitar facultades legislativas al nuevo Congreso, aunque reconoció que el mecanismo bicameral podría demorar el proceso. Por este motivo, consideró la opción de decretos de urgencia para tomar medidas sin retrasos legales.

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, asiste a una rueda de prensa en Lima, Perú, el 6 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

“Vamos a pedir facultades, sí, pero entendiendo que tenemos un nuevo Congreso con sistema bicameral y que las facultades podrían tomar mucho tiempo, se evaluará también la emisión de decretos de urgencia para no esperar que nos aprueben estas normas para tomar estas medidas que son tan necesarias y urgentes en nuestro país”, señaló.

“Por eso queremos que las cosas que están funcionando bien, como por ejemplo lo que observamos aquí en la capital, puedan replicarse en otras regiones”, agregó.

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Mencionó que, ante los “reportes científicos” que “mencionan incluso la palabra catastrófica”, su próxima gestión está enfocada en “tomar todas las medidas, sobre todo también en el aspecto de la agricultura”.

“Convocaremos a los núcleos ejecutores para que los ciudadanos también nos puedan ayudar. Sabemos que hay mil novecientos puntos de riesgo en nuestro país, pues ahí se desplegará toda la maquinaria disponible en nuestro país para tomar todas estas medidas”, concluyó.