Keiko Fujimori mostró “muy buena disposición” a crear una Guardia Municipal propuesta por Renzo Reggiardo

Alcalde Renzo Reggiardo anuncia que respetará fallo judicial adverso. Foto: MML

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que la presidenta Keiko Fujimori recibió con apertura su propuesta para crear una Guardia Municipal o Policía Municipal como parte de una estrategia para enfrentar la inseguridad ciudadana. Según indicó, la iniciativa fue conversada directamente con la mandataria y forma parte de un paquete de medidas que busca presentar al nuevo Gobierno.

Durante una entrevista con RPP Noticias por la toma de mando presidencial, Reggiardo señaló que la seguridad será uno de los principales retos de la nueva gestión y afirmó que espera anuncios importantes en esta materia. En ese contexto, explicó que entregará al Ejecutivo una serie de planteamientos para combatir la criminalidad en el corto, mediano y largo plazo.

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“Le he dado a conocer nuestras propuestas, básicamente referido a la creación de una guardia municipal o una policía municipal, y también la de crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana”, declaró el alcalde de Lima.

Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú participan en un operativo nocturno contra discotecas infractoras en el Jirón de la Unión, Cercado de Lima. (Foto: Municipalidad de Lima)

Al ser consultado sobre la reacción de Keiko Fujimori frente a estas iniciativas, Reggiardo afirmó que la presidenta mostró una actitud favorable. “Muy buena disposición. Me lo dijo directamente”, sostuvo durante la entrevista.

Reggiardo señala que Keiko Fujimori evaluará propuestas contra la inseguridad

El burgomaestre explicó que las medidas planteadas aún no corresponden a un proyecto de ley, sino a una hoja de ruta con propuestas específicas que, desde su perspectiva, podrían ser implementadas por el nuevo Gobierno para enfrentar el avance del crimen.

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“No es un proyecto, son propuestas puntuales referidas a cuál sería, por lo menos desde mi modesto entender, la hoja de ruta para hacer un trabajo ejemplar desde el primer día de gestión”, señaló.

Reggiardo indicó que enviará estas propuestas al próximo presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta, con la finalidad de que sean revisadas y debatidas durante las primeras reuniones del Ejecutivo.

Peru's President Keiko Fujimori waves after taking the presidential oath of office at Congress in Lima, Peru, July 28, 2026. Guadalupe Pardo/Pool via REUTERS

“Las que he hablado son dos, pero es una propuesta mucho más amplia que tiene que ver con el corto plazo, el mediano y el largo”, agregó.

Entre sus principales planteamientos figura la creación de una Guardia Municipal, una iniciativa que, según explicó, permitiría reforzar las funciones que actualmente cumplen los gobiernos locales y liberar recursos humanos de la Policía Nacional.

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Fotografía de archivo, tomada el pasado 8 de mayo, en la que se captó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante una entrevista con EFE, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Alcalde explica el rol que tendría la Guardia Municipal

Reggiardo explicó que la propuesta busca que esta nueva unidad municipal tenga participación en labores como la supervisión del tránsito y otras funciones vinculadas a la administración de servicios ciudadanos. Aseguró que su implementación permitiría que la Policía Nacional del Perú (PNP) concentre sus esfuerzos en delitos de mayor gravedad.

“Si tenemos una policía municipal que cumpla esas funciones, debidamente preparada, debidamente capacitada, complementamos la labor de la Policía Nacional”, afirmó.

El alcalde de Lima rechazó que la iniciativa implique crear una fuerza paralela a la PNP y sostuvo que el objetivo es establecer un trabajo coordinado.

Inseguridad ciudadana - G4S

“A veces algunos defensores de la no creación de esto dicen: ‘vamos a hacer una policía paralela, nos van a quitar funciones’. Y no es eso, es complementar la labor de la Policía Nacional”, manifestó.

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Además, indicó que la Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con recursos económicos para iniciar la implementación de esta propuesta, aunque se necesitarían modificaciones normativas para concretarla.

“Tenemos recursos para financiar precisamente toda la parte operativa, logística e implementar con los recursos del caso a una primera promoción de la guardia municipal o de la policía municipal”, afirmó.

Reggiardo plantea una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana

Además de la Guardia Municipal, Reggiardo explicó que su segunda propuesta consiste en crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana que permita articular a las diferentes instituciones involucradas en la lucha contra el delito.

Según el alcalde, la inseguridad requiere una respuesta conjunta del Estado debido a que involucra a entidades como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y organismos vinculados al seguimiento financiero.

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FOTO DE ARCHIVO: Policías montan guardia en una escuela que será utilizada como colegio electoral, antes de las elecciones, en Lima, Perú, 11 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

“La inseguridad es multisectorial y es multicausal, y tiene una serie de aristas en las que hay que trabajar de forma articulada y simultánea”, sostuvo.

Reggiardo consideró que esta instancia debería contar con respaldo directo de la Presidencia de la República para establecer objetivos y exigir resultados a las instituciones involucradas.

“Necesitas una persona que permita que todos articulen y que exija resultados con indicadores a cumplir, con metas a cumplir”, afirmó.

Finalmente, el alcalde pidió dar un margen de confianza al nuevo Gobierno y sostuvo que espera que las propuestas sobre seguridad ciudadana puedan ser tomadas en cuenta dentro de la agenda inicial de la administración de Keiko Fujimori.

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