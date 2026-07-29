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Fátima Flórez estuvo en la toma de mando de Keiko Fujimori: ¿quién es la actriz argentina que inició su carrera en la televisión peruana?

La humorista y expareja del presidente argentino Javier Milei asistió a la ceremonia de investidura como invitada personal de la nueva mandataria, con quien mantiene una amistad desde 2024

La actriz y comediante argentina, Fátima Flórez, captó la atención de todos al ser vista caminando por las calles de Lima. Resultó ser una invitada especial de Keiko Fujimori para su ceremonia de juramentación, desatando comentarios por su conexión con la política peruana y su pasado con Javier Milei. Video: Latina / Latina Noticias
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Una de las presencias más comentadas en la ceremonia de transmisión de mando de este 28 de julio no fue la de ningún jefe de Estado. Fátima Flórez, actriz, imitadora y humorista argentina, apareció en las inmediaciones del Palacio Legislativo de Lima vestida de blanco y se fotografió en el lugar antes de que comenzara el acto oficial.

La imagen que publicó en sus historias de Instagram —con un escueto “Hola, Perú”— se viralizó de inmediato y desató una cadena de especulaciones que cruzaron la frontera hacia Argentina. La razón de su presencia, sin embargo, tiene poco de misterio: Keiko Fujimori la invitó personalmente.

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“Yo vine como amiga de Keiko. De hecho estaba sentada con su familia y con sus amigos. Tenemos una muy linda amistad”, afirmó Flórez al salir del recinto legislativo. La artista también adelantó que su estadía en el país incluye compromisos profesionales: shows privados y entrevistas para medios peruanos.

Sus inicios en la televisión peruana y el reencuentro con el país que la vio crecer

Fátima Flórez, cuyo nombre completo es María Eugenia Flórez, nació el 3 de febrero de 1978 en Olivos, provincia de Buenos Aires. Tiene 47 años y se formó desde joven en actuación, canto y danza. Su sello artístico son las imitaciones: un talento que desarrolló, en parte, en suelo peruano.

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Collage. Mujer sonriente en selfie con desfile militar al fondo y texto "Hola Peru" con bandera. Recuadro circular con investidura. Mujer de pelo claro camina por la calle
Fátima Flórez asistió a la toma de mando de Keiko Fujimori en Lima como invitada personal de la nueva presidenta del Perú.

A inicios de la década del 2000, aproximadamente en 2001, Flórez llegó al Perú y se integró al elenco del programa cómico ‘Risas de América’, de América Televisión, donde compartió pantalla con figuras como Carlos Vílchez, Arturo Álvarez y Martín Farfán. También participó en el espacio ‘La paisana Jacinta’, de Frecuencia Latina.

Vivió en el país cerca de un año y medio, un período que ella misma consideró determinante para desarrollar su faceta de imitadora, con personajes de figuras locales como Gisela Valcárcel y Magaly Medina, impulsada por referentes del medio como Jorge Benavides y Carlos Álvarez.

Su regreso a Argentina marcó el inicio de una carrera que la consolidó como una de las humoristas más reconocidas del país. Llegó a imitar a decenas de figuras públicas, desde políticos hasta celebridades internacionales, y se convirtió en un nombre habitual en los teatros de revista y en la televisión argentina.

La amistad con Keiko Fujimori y la invitación a Lima

El vínculo entre Flórez y la nueva presidenta peruana nació en Marbella, España, durante una gala benéfica de la Fundación Starlite, impulsada por el actor Antonio Banderas. Fue hacia 2024, y en ese encuentro también estuvo presente el conductor y periodista Ismael Cala. “Conversamos los tres, hicimos muy buena química y empezamos a seguirnos en redes sociales”, había relatado la propia artista días antes de la ceremonia, a Trome.

La actriz y comediante argentina Fátima Flórez fue invitada a la juramentación en Perú, donde habló con la prensa sobre su amistad con Keiko Fujimori y las similitudes que ve con el presidente argentino Javier Milei. Video: Latina / latina Noticias

Fue Fujimori quien tomó la iniciativa de extenderle la invitación. “Ahora voy a estar en la asunción de mando de Keiko porque ella me ha invitado. Llegaré este 27”, anticipó Flórez en esa misma entrevista. También adelantó que tenía preparada una imitación de la mandataria y que quería sorprenderla en vivo.

Durante la ceremonia, Flórez estuvo ubicada en el palco reservado para familiares y amigos cercanos de Fujimori, no en el sector protocolar destinado a las delegaciones extranjeras. Tras el discurso de la presidenta, la artista publicó en sus historias de Instagram un fragmento del mensaje de Fujimori a la nación, tomado desde ese mismo palco.

Más tarde, en declaraciones a Latina, expresó su emoción por el momento: “Para mí es un honor como argentina también volver aquí a Perú, que quiero mucho, que he tenido unos inicios hace muchos años aquí”.

La coincidencia con Milei y los rumores que cruzaron el Río de la Plata

La presencia de Flórez en Lima adquirió otra dimensión cuando se confirmó que el presidente argentino Javier Milei también asistía a la ceremonia en su carácter oficial. Ambos son expareja, y desde principios de julio circulaban en Argentina rumores de una posible reconciliación, avivados por el periodista de espectáculos Ángel de Brito, quien aseguró en su programa ‘LAM’ que “aunque una de las partes me lo va a negar, están reconciliados”.

Un resumen de la visita de la actriz y comediante argentina Fátima Flórez a Perú, donde asistió a la juramentación presidencial de Keiko Fujimori en el Congreso de la República y celebró las Fiestas Patrias junto a la prensa y el pueblo peruano. Video: Instagram Fátima Flórez

La coincidencia en Lima fue suficiente para que los medios argentinos intensificaran las versiones. Desde la Casa Rosada salieron a aclarar la situación: “La actriz Fátima Flórez fue invitada por Keiko Fujimori a su acto de asunción. No fue parte de la delegación argentina ni fue en el avión presidencial”, señalaron fuentes oficiales. Junto a Milei viajaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

La propia Flórez reafirmó esa versión en múltiples entrevistas. “De verdad, fue pura coincidencia porque vine como invitada por Keiko y él, como otros presidentes, estuvo invitado por cuestiones protocolares. Nada tiene que ver mi invitación con él”, declaró. Sobre el encuentro físico entre ambos, fue puntual: “Nos vimos casi de lejos. Cada uno tenía su lugar: él en el sector protocolar y yo con la familia y los amigos de Keiko”, sostuvo.

Ante la insistencia de los periodistas sobre una posible reconciliación, Flórez no confirmó ni desmintió. “A veces es lindo preservar la intimidad, sobre todo cuando uno está abocado de lleno a la carrera”, respondió.

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