¿Quién es Yirko Sivirich, el diseñador peruano que vistió a Keiko Fujimori en actos oficiales de julio?

La trayectoria de Yirko Sivirich incluye pasarelas como New York Fashion Week, Miami Fashion Week y la Semana de la Moda de París, además de premios en el LIFWeek.

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Cuando la presidenta Keiko Fujimori llegó el 15 de julio al Gran Teatro Nacional con un sastre blanco de dos piezas para recibir sus credenciales como presidenta electa, el nombre que circuló de inmediato fue el de su autor: Yirko Sivirich. No fue el único encargo: el diseñador iqueño también confeccionó el traje azul marino de corte militar con el que Fujimori recibió a los mandatarios extranjeros en los días previos a la toma de mando, y tiene previsto un tercer atuendo, probablemente para la Gran Parada Militar del 29 de julio.

Tres looks en el arranque de un gobierno convirtieron a Sivirich en el diseñador del momento. Pero su historia empieza mucho antes. Sivirich nació en Ica, en el sur del país, y llegó a Lima a los 17 años sin recursos para pagar una carrera. Trabajó como mesero, cajero, vendedor de muebles, empaquetador de supermercado y limpiador de baños.

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No estudió moda en ninguna institución. Su formación fue autodidacta: primero en las tiendas de la firma italiana Ermenegildo Zegna, donde descubrió que disfrutaba asesorar a los clientes y diseñar vitrinas, y luego durante un viaje de mochilero por el mundo con el que nutrió su imaginación antes de lanzar su propia marca.

Durante la pandemia de COVID-19, Yirko Sivirich reconvirtió su producción para fabricar mascarillas y protectores faciales, y mantuvo su negocio con repartos en Lima.

De las pasarelas de Nueva York a los actos oficiales de Fiestas Patrias

Sivirich lleva sus colecciones a las pasarelas internacionales desde hace años, con presencia en el New York Fashion Week, el Miami Fashion Week y la Semana de la Moda de París, además de escenarios en Latinoamérica y Asia. En el circuito local, ganó el premio a la mejor colección en el LIFWeek en múltiples ediciones, con propuestas como ‘Sierra’ y ‘Jatun Runa’. El Estado peruano lo designó embajador de la Marca Perú.

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Sus clientes internacionales incluyen a figuras como Antonio Banderas, J Balvin, Luis Fonsi y el futbolista Paolo Guerrero, entre otros artistas y deportistas. Esa trayectoria en el mundo del espectáculo es lo que define su perfil público: un diseñador de celebridades que, en este cambio de mando, dio el salto al vestuario presidencial.

El contacto con el equipo de Keiko Fujimori llegó de forma directa. “El contacto surgió de manera directa a través de su equipo. Se comunicaron conmigo, conversamos sobre el proyecto y posteriormente realizamos la toma de medidas y la primera prueba del traje”, relató Sivirich a Ojo. El diseñador aclaró que no es el único a cargo de los looks de la presidenta. “No soy su diseñador exclusivo; así como yo, hay varios diseñadores que están trabajando sus looks”, precisó.

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El diseñador Yirko Sivirich se formó de manera autodidacta tras su paso por tiendas de Ermenegildo Zegna y un viaje por el mundo previo al lanzamiento de su marca.

Para la ceremonia de entrega de credenciales del 15 de julio, Sivirich confeccionó un sastre blanco de dos piezas con detalles bordados con la palabra “Perú” en los bolsillos y un guiño al color verde. Según relató el propio diseñador a Trome, el pedido del color vino desde el entorno de la presidenta: “Me llamó una persona de su equipo y quedamos de hacerle el traje. Le habían sugerido que tenga un color en especial, que era el verde, y me dijo: ‘Mira, sería bueno que tenga un poquito de verde’”.

El traje azul marino que Fujimori lució en la recepción a los mandatarios que venían a la toma de mando fue el segundo encargo. Los filos del blazer incorporan la iconografía Koshi Kené, uno de los lenguajes visuales del pueblo Shipibo-Konibo, con trazos geométricos en el cuello, la pechera, la cintura, los bolsillos y los puños. “Es un homenaje a la identidad amazónica, reinterpretada con elegancia y respeto por nuestras raíces para proyectar al mundo el legado ancestral y la diversidad cultural del Perú”, escribió Sivirich en sus redes sociales al presentar la pieza.

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Un estilo que nació del Perú

La marca Sivirich tiene una línea clara: cada colección parte de la peruanidad. Sus propuestas han rendido homenaje a la fauna del país, a sus regiones, a festividades locales y a vivencias personales. Una de sus colecciones más recordadas, ‘Allqu-Misi’, presentada en Nueva York, se inspiró en sus mascotas. Otra, ‘Wankayuq’, tuvo como eje a Huancayo. Sus materiales incluyen textiles tradicionales, tejido de alpaca y elementos artesanales producidos con artesanos locales.

El aclamado diseñador Yirko Sivirich presentó su colección "Allqu-Misi" para la temporada Otoño/Invierno 2025. Una propuesta audaz con abrigos de piel sintética, estampados gráficos y siluetas modernas que capturaron todas las miradas en la pasarela. Video: Instagram Yirko Sivirich

“Me inspiro en el Perú, en su historia, su cultura, su biodiversidad y en las historias de las personas. Creo que la moda debe contar una historia y generar orgullo”, afirmó el diseñador. Esa misma línea es la que trasladó al vestuario presidencial: “Más que un estilo específico, buscamos transmitir elegancia, sobriedad y una identidad muy peruana. La idea es que cada prenda represente al país con mucho respeto y buen gusto”, indicó.

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La decisión de vestir a Keiko Fujimori, una figura política con un historial judicial y una trayectoria que genera posiciones encontradas en la opinión pública peruana, generó reacciones en redes sociales, pero Sivirich ha dejado clara su postura sobre el encargo: “Para mí representa una enorme responsabilidad como diseñador peruano y estoy muy agradecido por la confianza depositada en mi trabajo”, sostuvo.

Un camino que también pasó por la paternidad y la pandemia

Fuera de las pasarelas, Sivirich atravesó en los últimos años dos momentos que marcaron su trayectoria personal. Durante la pandemia de COVID-19, reconvirtió parte de su producción para fabricar mascarillas, protectores faciales y ropa de estar en casa, y organizó repartos en toda Lima con una minivan propia para mantener el negocio y sostener a su equipo.

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“Si nos ponemos a esperar, cómo comemos, cómo le pago a los chicos que trabajan conmigo. Yo soy el que da la cara, pero hay mucha gente que está trabajando detrás”, declaró en aquella época.

Yirko Sivirich nació en Ica, llegó a Lima a los 17 años y trabajó como mesero, cajero, empaquetador y limpiador antes de consolidarse en la moda.

Por otro lado, en mayo de 2023 nació su hija Victoria Camila, a quien dedica una de sus colecciones más personales. El diseñador la cría bajo un modelo de familia monoparental, junto a su madre y familiares cercanos. El nombre de la niña combina los segundos nombres de su abuela y su madre. Para presentar la colección inspirada en ella, convocó a los cantantes Amy Gutiérrez y Álvaro Rod, quienes compusieron e interpretaron el tema ‘Victoria Camila’ en un desfile realizado en la Casa Fernandini y luego en el Teatro Municipal de Lima.

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“Al Yirko de ese tiempo le diría que no se rinda, porque todo ese esfuerzo algún día tendrá sentido. Y al Yirko de hoy le recordaría que nunca olvide de dónde viene, porque justamente ese camino es el que le da valor a cada logro”, reflexionó el diseñador sobre su trayectoria.