Keiko Fujimori advierte a la PNP en su Mensaje a la Nación: “Ningún miembro que se ponga al servicio del delito encontrará respaldo”

Keiko Fujimori se retira del Palacio Legislativo con todos los honores de rigor. TV Perú

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Keiko Sofía Fujimori Higuchi juró este martes 28 de julio como presidenta de Perú para el periodo 2026-2031, en una ceremonia solemne celebrada en el Congreso. El evento simbolizó el inicio de una nueva etapa política para un país que ha atravesado una sucesión de diversos gobiernos en la última década.

Durante su primer mensaje a la Nación, Fujimori estableció siete objetivos de gobierno y presentó anuncios en materia de seguridad ciudadana, reactivación económica e infraestructura. Entre las medidas iniciales se incluyó el incremento del salario mínimo a 1.300 soles, la duplicación de la Pensión 65 y la creación del programa “Jóvenes con Futuro” enfocado en reducir el desempleo juvenil.

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Además, la nueva mandataria propuso un plan de infraestructura vial que contempla la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima y el desarrollo de nuevas líneas, junto a la creación de una Autoridad Nacional Digital para simplificar trámites estatales mediante inteligencia artificial.

El presidente del Congreso, Miguel Torres, coloca la banda presidencial a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, tras su toma de posesión en Lima, Perú, el martes 28 de julio de 2026. Guadalupe Pardo/Pool vía REUTERS IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Acciones frente a la inseguridad ciudadana

En materia de seguridad ciudadana, Fujimori anunció una serie de medidas destinadas a enfrentar el avance del crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal en Perú. “En materia de seguridad, vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado”, señaló la presidenta ante el Congreso.

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El Ejecutivo implementará el liderazgo temporal de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad y control del orden interno durante los estados de emergencia, siempre en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Se prevé también una reforma del sistema penitenciario y el uso de sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, plataformas de inteligencia artificial para anticipar delitos y centros de comando para mejorar la respuesta ante la criminalidad.

Además, se fortalecerán y ampliarán las unidades de flagrancia y se impulsará una profunda reforma penitenciaria para que las cárceles sean lugares de reclusión y no centros de operaciones del crimen, según detalló la mandataria.

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Fujimori anunció que solicitará al Congreso facultades legislativas y emitirá decretos de urgencia para atender la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno El Niño.

Advertencia directa a la Policía Nacional

En un mensaje dirigido a la Policía Nacional del Perú, Fujimori fue enfática al marcar los límites de su respaldo institucional. “

Pero también seremos implacables con quienes traicionen el uniforme. Ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno. Quien deshonre la institución responderá ante la justicia con todo el peso de la ley”, declaró la presidenta en su discurso.

La mandataria anunció la instauración de un sistema permanente de reconocimiento al mérito para el personal policial que arriesga su vida en defensa de la ciudadanía. “Aspiramos a construir una policía donde el ejemplo sea distinguido, la honestidad sea respetada y el compromiso con la ley sea motivo de orgullo nacional”, afirmó Fujimori.

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El enfoque del nuevo gobierno en fortalecer la PNP, implementar tecnología para anticipar el delito y establecer controles estrictos busca devolver la seguridad a los barrios, las carreteras y los espacios públicos.