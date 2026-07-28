Ernesto Zunini señala que abandonó el Congreso con su bancada porque Keiko Fujimori leyó “hojas llenas de mentiras y cinismo”

Ernesto Zunini, diputado y vocero de la bancada de Juntos por el Perú, explicó este martes la decisión del grupo parlamentario de retirarse del Congreso durante el mensaje a la Nación de la flamante presidenta Keiko Fujimori.
El legislador señaló, en diálogo con la prensa, que optaron por no permanecer en el hemiciclo debido a que consideraron que el discurso contenía afirmaciones que, a su juicio, eran falsas y omitían a las víctimas de las protestas antigubernamentales ocurridas entre 2022 y 2023.
“No nos quedaremos a ver cómo una presidenta lee hojas llenas de mentiras y cinismo”, expresó en un mensaje publicado en X tras abandonar el recinto junto a sus compañeros de bancada.
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Los parlamentarios vestían de negro en recuerdo de las víctimas de la represión durante las protestas antigubernamentales de los últimos años y del régimen del padre de la nueva jefa de Estado, el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).
De igual modo, portaban un lazo negro en su banda parlamentaria y algunos exhibieron imágenes de fallecidos en protestas y masacres ocurridas durante el régimen del exdictador, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción.
Luego de que la lideresa de Fuerza Popular y sus vicepresidentes juraran sus cargos, y antes de que la mandataria iniciara su primer discurso ante el Congreso, los legisladores abandonaron la Cámara Baja.
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“Yo entiendo que no todos estén de acuerdo con nuestro gesto político, pero nosotros tenemos una representación. Las víctimas de las familias que han sido asesinadas por el aparato represor del Estado peruano están en las calles y nosotros estamos yéndolos a acompañar en este momento”, señaló Zunini al respecto.
El diputado afirmó que respetan la decisión de los congresistas que permanecieron en el Parlamento para escuchar el mensaje presidencial, pero sostuvo que su bancada debía mantener una posición coherente con quienes, según indicó, les permitieron llegar al Legislativo.
“Respetamos a aquellos parlamentarios que se han quedado en el hemiciclo, pero esta es nuestra postura política de solidaridad, porque gracias a estas personas de los lugares más alejados del país, de las víctimas, justamente de las violaciones de los derechos humanos, es que nosotros estamos aquí en el Parlamento y tenemos que ser coherentes con eso”, agregó.
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Zunini también negó que existieran discrepancias al interior de su agrupación y confirmó que todos los integrantes de Juntos por el Perú respaldaron la decisión de retirarse, tras alcanzar un acuerdo que fue comunicado a sus “aliados” de la oposición.
“Ellos han entendido nuestra decisión y nosotros también respetamos de que la mayoría de ellos permanezca en el Parlamento a escuchar el mensaje de la nación. Este ha sido un acuerdo interno y les hemos comunicado a través de los voceros”, sostuvo.
Fujimori juró como presidenta para el periodo 2026-2031 y asumió oficialmente el cargo que obtuvo en las urnas tras una ajustada segunda vuelta, en la que venció por menos de 50.000 votos a Roberto Sánchez, candidato de la agrupación política a la que pertenecen los congresistas que abandonaron el hemiciclo.
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