Desde flores hasta una botella de agua: Keiko Fujimori regresó caminando a Palacio de Gobierno entre muestras de respaldo ciudadano

La mandataria regresó caminando desde el Congreso hasta Palacio de Gobierno por el jirón Junín. Difusión

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La presidenta Keiko Fujimori inició oficialmente su mandato para el periodo 2026-2031 con una intensa agenda de actividades en el centro histórico de Lima, pocos minutos después de prestar juramento ante el Congreso de la República. Tras la ceremonia de transmisión de mando, la jefa de Estado se trasladó hacia Palacio de Gobierno, donde continuó con los actos protocolares previstos para la jornada.

El recorrido entre el Legislativo y la sede del Ejecutivo concentró la atención de cientos de ciudadanos que permanecieron en las calles para observar el desplazamiento presidencial. La presencia de delegaciones extranjeras, congresistas y un amplio dispositivo de seguridad marcó el desarrollo de una jornada que coincidió con las celebraciones por Fiestas Patrias.

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La actividad oficial también reunió a autoridades internacionales que llegaron al país para participar en la ceremonia de investidura. Entre los asistentes figuraron el rey de España, Felipe VI; el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau; y mandatarios de distintos países de la región, quienes posteriormente acudieron a Palacio de Gobierno para cumplir con el programa diplomático previsto.

Mientras las actividades protocolares avanzaban en el centro de Lima, distintos grupos de personas permanecieron en las inmediaciones de la Plaza Mayor. Algunos acudieron para expresar respaldo a la nueva mandataria, mientras otros realizaron manifestaciones de protesta tras el cambio de gobierno.

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Recorrido a pie reunió a simpatizantes en el centro de Lima

Flores, aplausos y una botella de agua marcaron el regreso a pie de Keiko Fujimori hacia Palacio de Gobierno tras jurar al cargo. Difusión

Luego de la ceremonia en el Congreso, Keiko Fujimori decidió regresar caminando a Palacio de Gobierno. El trayecto por el jirón Junín permitió el contacto directo con ciudadanos que esperaban su paso desde varios puntos del recorrido.

A lo largo del desplazamiento, numerosas personas saludaron a la mandataria con aplausos y vítores. Desde los balcones y ventanas de antiguas casonas del centro histórico también aparecieron muestras de respaldo. Varias familias lanzaron globos de color blanco y rojo mientras la presidenta respondía los saludos durante el recorrido.

En distintos cruces de calles, la comitiva redujo la marcha para facilitar el acercamiento de ciudadanos que buscaban entregarle flores o estrechar su mano. Entre las escenas registradas durante el desplazamiento destacó el momento en que un ciudadano le ofreció una botella de agua. La presidenta la recibió, agradeció el gesto y tomó algunos sorbos antes de continuar su camino hacia Palacio de Gobierno.

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Seguridad reforzada acompañó el desplazamiento presidencial

Flores, aplausos y una botella de agua marcaron el regreso a pie de Keiko Fujimori hacia Palacio de Gobierno tras jurar al cargo. Difusión

El recorrido contó con un importante despliegue de la Policía Nacional y del personal encargado de la seguridad presidencial. Los agentes resguardaron el paso de la mandataria durante todo el trayecto con el propósito de mantener el orden entre la gran cantidad de personas que permanecía en las calles.

Según las imágenes difundidas durante la cobertura de la jornada, en algunos momentos se produjeron acercamientos de simpatizantes hacia la presidenta, situación que obligó a los equipos de seguridad a reorganizar el cordón de protección para garantizar el avance de la comitiva.

La circulación vehicular también recibió restricciones temporales en los alrededores de la Plaza Mayor debido al ingreso y salida de las delegaciones oficiales que participaron en las actividades posteriores a la juramentación.

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Palacio de Gobierno recibió a delegaciones internacionales

Tras ingresar a Palacio de Gobierno, Keiko Fujimori continuó con la agenda oficial prevista para su primer día como presidenta. Entre las actividades figuró un almuerzo de confraternidad con las autoridades extranjeras invitadas a la transmisión de mando.

Antes de la ceremonia en el Congreso, la mandataria sostuvo reuniones bilaterales en el Palacio de Torre Tagle con representantes de otros países. Posteriormente, las delegaciones se trasladaron a la sede del Ejecutivo para continuar con los encuentros diplomáticos.

Durante las siguientes horas continuó el ingreso de vehículos oficiales por los accesos cercanos a la Plaza Mayor. Entre las autoridades presentes figuraron el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; además del rey Felipe VI y otras delegaciones internacionales que participaron en las actividades oficiales.

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Gobierno prepara la juramentación del nuevo gabinete ministerial

Luis Galarreta será el próximo presidente del Consejo de Ministros, así lo anunció Keiko Fujimori| Foto: Andina

La agenda del Ejecutivo también incluyó la conformación del primer gabinete ministerial de la nueva administración, encabezado por Luis Galarreta. La ceremonia de juramentación quedó prevista para las horas posteriores al retorno de la presidenta a Palacio de Gobierno.

Entre los nombres adelantados para integrar el Consejo de Ministros figura Carlos Spad, propuesto para asumir la Cancillería. Según la información difundida durante la jornada, el futuro ministro participó previamente en reuniones con delegaciones internacionales desarrolladas en Torre Tagle.

También trascendió la incorporación del economista Elmer Cuba al sector Economía, uno de los ministerios con mayor expectativa tras el mensaje presidencial pronunciado ante el Congreso.

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Manifestantes se concentran en el Centro de Lima

Mientras las actividades oficiales continuaban dentro de Palacio de Gobierno, un grupo de personas se concentró en diferentes puntos del centro de Lima para expresar su rechazo a la asunción de Keiko Fujimori.

La presencia de manifestantes coincidió con el amplio operativo policial desplegado alrededor de la Plaza Mayor y las vías cercanas al Congreso de la República. Los agentes mantuvieron vigilancia en los accesos principales durante el desarrollo de las actividades protocolares y el desplazamiento de las autoridades nacionales e internacionales por la capital.