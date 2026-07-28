Keiko Fujimori se reunirá con presidentes extranjeros este 28 de julio antes de asumir la Presidencia, anuncia Carlos Espá

Carlos Espá fue anunciado como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores por Keiko Fujimori. (Foto: RPP)

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La presidenta electa Keiko Fujimori sostendrá este martes 28 de julio reuniones bilaterales con los mandatarios y representantes de los países que llegaron al Perú para participar en la ceremonia de juramentación presidencial, informó el designado ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

El futuro canciller brindó declaraciones a la prensa en los exteriores del Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería, antes de la llegada de Fujimori al recinto como parte de las actividades protocolares previas a la toma de mando para el periodo 2026-2031.

Espá señaló que existe disposición de distintos gobiernos para trabajar con el Perú en temas como desarrollo sostenible y seguridad ciudadana, y destacó los ofrecimientos de cooperación recibidos durante las reuniones previas con las delegaciones internacionales.

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“Estamos recibiendo ofrecimientos de apoyo concreto para poder dar resultados, porque la gente está buscando resultados, ya basta de promesas y ofrecimientos vacíos”, manifestó.

En ese sentido, indicó que la próxima administración buscará impulsar acciones para enfrentar problemas como la extorsión y la inseguridad ciudadana, además de prepararse ante la posible presencia del fenómeno de El Niño hacia finales de año.

Carlos Espá adelanta que buscarán fortalecer relaciones internacionales

El designado canciller afirmó que la política exterior del próximo gobierno estará orientada a generar acuerdos que permitan atender los principales desafíos del país.

Peru's President-elect Keiko Fujimori arrives at Torre Tagle Palace, on the day she will be sworn-in as the country's new president, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce

“Lo que queremos son resultados en la lucha contra la extorsión y la inseguridad ciudadana y también prepararnos para el fenómeno de El Niño”, sostuvo.

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Asimismo, resaltó la apertura de los gobiernos extranjeros para trabajar con el Perú y destacó que la Cancillería peruana cuenta con una trayectoria reconocida por su profesionalismo e institucionalidad a nivel regional e internacional.

“Al hacerme cargo de la Cancillería tengo la suerte de tener una Cancillería que tiene una política exterior reconocida a nivel internacional”, señaló.

Sobre las relaciones con México

Durante sus declaraciones, Carlos Espá también se refirió a la situación de las relaciones entre Perú y México y afirmó que la nueva gestión buscará restablecer la normalidad del vínculo bilateral en el menor plazo posible.

“Tenemos que tratar de normalizar las relaciones con México en el plazo más corto posible”, indicó.

El futuro canciller adelantó que uno de los temas que deberá ser evaluado por el próximo gobierno será el caso de la expremier de Pedro Castillo, Betssy Chávez, quien permanece refugiada en la Embajada de México en Perú desde noviembre de 2025, luego de que el país norteamericano le concediera asilo diplomático.

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Betssy Chávez aparece en una composición que la sitúa entre un hombre y una mujer, ambos vestidos formalmente, con un retablo artesanal peruano en el centro de la escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espá señaló previamente que la decisión sobre este caso deberá tomarse respetando los acuerdos internacionales vigentes. “Existe una convención, que es la Convención de Caracas del año 54 (Convención sobre asilo diplomático). Nosotros vamos a reunirnos en el Consejo de Ministros, vamos a tomar una decisión a ese respecto”, declaró.

Asimismo, aseguró que la administración de Keiko Fujimori actuará bajo los principios del derecho internacional y el cumplimiento de los tratados.

¿Por qué Perú y México rompieron relaciones diplomáticas?

La relación entre Perú y México se deterioró tras la crisis política generada por la salida de Pedro Castillo de la Presidencia en diciembre de 2022. El gobierno mexicano, encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la sucesión de Dina Boluarte y expresó su respaldo al exmandatario peruano, mientras que Lima consideró esas declaraciones como una injerencia en sus asuntos internos.

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El conflicto se agravó cuando el Congreso peruano declaró a López Obrador persona non grata por sus pronunciamientos sobre la política interna del país. Posteriormente, el Ejecutivo peruano retiró a su embajador en México y dejó la relación diplomática reducida al nivel de encargados de negocios.

Uno de los principales puntos de tensión fue también la postura de México frente al caso de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022 y fue detenido tras abandonar Palacio de Gobierno. Las autoridades mexicanas cuestionaron el proceso contra Castillo, mientras que el gobierno peruano defendió que se trató de un intento de golpe de Estado.

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La controversia volvió a escalar posteriormente por el asilo otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez, investigada por su presunta participación en el intento de ruptura del orden constitucional de 2022. El gobierno peruano consideró esta decisión como un acto inamistoso y anunció la ruptura formal de relaciones diplomáticas con México.