Perú

Aprueban extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027: propuesta queda en manos del Pleno del Congreso

Pese al rechazo de distintos gremios, con 17 votos a favor, 3 en contra y una abstención, la Comisión de Energía y Minas aprobó la ampliación de la cuestionada medida

Guardar
Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó la extensión del Reinfo hasta diciembre del 2027. Canal N

La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó este martes la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida contó con el voto favorable de 17 integrantes frente a 3 oposiciones y una abstención, durante una sesión que se caracterizó por un debate polarizado y la presencia de mineros en los exteriores del Congreso.

El respaldo vino por parte de parlamentarios de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Somos Perú, Juntos por el Perú-Bloque magisterial y Podemos.

La iniciativa, aprobada en una sesión que se caracterizó por su carácter controversial, no solo busca prorrogar la vigencia del Reinfo, sino también restituir al registro a más de 50 mil operadores mineros excluidos en junio pasado por inactividad superior a un año.

Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, promovió la inclusión de excepciones que restringen el acceso a reincorporación en el Reinfo, refiriéndose explícitamente a personas con antecedentes penales por delitos asociados a la minería ilegal y a operarios sancionados por explotar recursos en zonas prohibidas. “Apoyamos la reincorporación solo para quienes realmente pueden completar este proceso, sin antecedentes ni sanciones graves”, sostuvo.

No obstante, la ampliación del Reinfo ha generado reacciones encontradas en el escenario político y social peruano. Mientras organizaciones como la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) exigían su aprobación y alertaban que un escenario contrario colocaría en situación irregular a miles de mineros artesanales que aún no completan el proceso de formalización, el sector empresarial y diversas asociaciones han mostrado un rechazo frontal a la iniciativa.

Comisión de Energía y Minas.
Comisión de Energía y Minas. | Congreso

A través de un comunicado firmado por Adex, Comex Perú, la Sociedad Nacional de Industrias, Confiep, la Sociedad Nacional de Pesquería y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, se exhortó al Congreso a no prorrogar el registro y fomentar una minería de pequeña escala realmente formal, alineada con estándares ambientales y laborales modernos. Dichos gremios advirtieron que una nueva ampliación del Reinfo podría representar “un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal” y abrir riesgos de sanciones internacionales, especialmente bajo la normativa de la Comunidad Andina (CAN).

Cabe mencionar que el Reinfo, creado para facilitar la transición de mineros informales hacia la legalidad, ha operado casi diez años en Perú. Sin embargo, solo el 2% de los 87 mil mineros inscritos logró completar la formalización. Mientras tanto, el 78% fue suspendido por irregularidades administrativas y omisiones, lo que, desde la perspectiva empresarial, evidencia una falta de eficacia del instrumento.

La Comunidad Andina ya sancionó al Estado peruano por las continuas prórrogas del Reinfo y requirió en octubre una “corrección inmediata del marco normativo”. Líderes indígenas, especialmente en regiones como Loreto, acudieron al organismo andino denunciando que el registro “sirve de escudo para operaciones ilegales que utilizan mercurio y afectan ríos y comunidades”

Temas Relacionados

ReinfoCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Ministro de Justicia señala que no respalda al jefe del INPE y qué aún se evalúa su continuidad tras ser implicado en sobornos

El ministro Walter Martínez negó apoyar a Iván Paredes, quien enfrenta medidas disciplinarias por presuntas coimas e incumplimiento de sus funciones

Ministro de Justicia señala que

Peruano que hoy representa a México, sigue brillando en el Mundial de Ajedrez como único latinoamericano en cuartos y figura clave en la India

El Gran Maestro consolidó una campaña sólida con triunfos ante Sarana y Harikrishna, resultado de un recorrido iniciado en su país de origen y sostenido con disciplina desde la formación escolar

Peruano que hoy representa a

MTC avanza con el tapiado de viviendas adquiridas en Lima Norte para la preparación de la obra del Anillo Vial Periférico

El Ministerio de Transportes intensifica acciones en Comas e Independencia, asegurando viviendas y retirando residuos para evitar ocupaciones ilegales

MTC avanza con el tapiado

Presidente José Jerí se compromete en mejorar equipamiento del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

Gobierno transitorio reconoce precariedad de los Bomberos Voluntarios y anuncia acciones para fortalecer su equipamiento y logística

Presidente José Jerí se compromete

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

El exalcalde de Lima propuso la creación de un Ministerio del Ser Humano y un aeropuerto internacional en Oxapampa con vuelos directos a Frankfurt. Las ideas sorprendieron a Augusto Peñaloza durante la entrevista

López Aliaga genera desconcierto al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Justicia señala que

Ministro de Justicia señala que no respalda al jefe del INPE y qué aún se evalúa su continuidad tras ser implicado en sobornos

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Aprueban extender el Reinfo hasta diciembre de 2027: propuesta queda en manos del Pleno del Congreso

Tomás Gálvez califica orden del PJ como ‘inconstitucional’, pero reconoce que debe ejecutarse: “Ella es la fiscal de la Nación titular”

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo en el ‘Miss

Karla Bacigalupo en el ‘Miss Universo 2025′: así fue su dura preparación para llegar al certamen de belleza

Shakira confiesa su fascinación por la época preinca: “Me encanta toda la cultura del Perú”

Concierto de Shakira en Lima: horarios, rutas de accesos y recomendaciones para ir a su show de hoy

Preliminar del Miss Universo 2025: cuándo y a qué hora ver la previa al certamen de belleza desde Perú

Luciano Mazzetti se enfrenta a concursante que intentó provocarlo en reality chileno: “No voy a entrar en ese juego”

DEPORTES

Eddie Fleischman elogió a jugador

Eddie Fleischman elogió a jugador tras el Perú vs Chile y lanzó duro comentario por la derrota: “Así es cuando se improvisa”

Gianluca Lapadula muestra su lado más solidario: hizo entrega de equipamiento médico al primer centro deportivo de Turín que lo albergó

“Quedó demostrado por qué Perú y Chile no clasificaron al Mundial 2026″, la dura crítica de la prensa chilena tras triunfo ante la ‘bicolor’

Perú sigue sin rumbo con interinato distinto: cayó 2-1 a manos de Chile desaprovechando ventaja en Sochi

Ayacucho FC exige fallo inmediato a la Comisión de Justicia por la polémica con Comerciantes Unidos: “Esperamos respuesta oportuna”