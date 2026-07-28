Perú
GoogleAgregar Infobae en Google

José Balcázar da sus últimas declaraciones antes de dejar la presidencia del Perú y envía éxitos a Keiko Fujimori

La mañana de este 28 de julio, el saliente mandatario habló brevemente con medios en Palacio de Gobierno, anticipó su traslado al Parlamento y prometió una transición pacífica y ordenada

José María Balcázar ofrece sus últimas declaraciones antes de dejar la presidencia del Perú. Renato Silva - Infobae

Guardar

José María Balcázar ofreció sus últimas declaraciones antes de dejar la presidencia del Perú. Esto ocurrió a su salida de Palacio de Gobierno la mañana de este 28 de julio, fecha en la que Keiko Fujimori asumirá oficialmente la conducción del país.

En un breve contacto con la prensa, el saliente mandatario describió los momentos previos a la ceremonia de transferencia y brindó mensajes dirigidos tanto a la ciudadanía como a las autoridades entrantes.

Balcázar se aproximó a los medios congregados, entre ellos Infobae, en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. “Todos los peruanos estamos siguiendo el cambio de mando. Vamos a entregar dentro de unos minutos la banda”, indicó.

PUBLICIDAD

Ante la consulta sobre si asistiría personalmente al Congreso de la República para entregar la banda presidencial, el jefe de Estado confirmó: “Sí, dentro de diez minutos estoy yendo allá. Primero voy a despedir mis ministros y luego cumplimos con ese encargo del Congreso de hacer las elecciones limpias, transparentes y hacer la transferencia como corresponde”.

Hombre de traje azul y banda ceremonial, rodeado de militares y agentes de seguridad. Guardia de honor con casco y penacho sostiene bandera de Perú
José María Balcázar en ceremonia de salida de Palacio de Gobierno en Lima, rodeado de personal militar y agentes de seguridad. (Paula Elizalde)

El saliente mandatario subrayó la importancia de concluir el periodo presidencial con orden y transparencia, aspecto que destacó entre los logros de su gestión: “Las cantidad de obras que hemos hecho en pocos meses y sobre todo, devolver la pacificación y la entrega del mando como corresponde a los peruanos. Que no haya más en el futuro altibajos en la transmisión del mando”, señaló Balcázar en declaraciones recogidas por Infobae.

PUBLICIDAD

Mensaje a Keiko Fujimori

Durante el contacto con la prensa, Balcázar ratificó que se dirigía al Congreso para realizar en persona la entrega de la banda presidencial a Keiko Fujimori.

“A la presidenta le deseamos todos los éxitos y que cuando tenga que entregar el mando, lo haga también de la forma pacífica y ordenada. Así tienen que aprender los peruanos a vivir en democracia”, expresó.

El presidente saliente insistió en la necesidad de una democracia inclusiva y orientada a la reconciliación nacional, enfatizando que esta debe sustentarse en la justicia: “Pero una democracia inclusiva y una democracia con reconciliación, pero con reconciliación, haciendo justicia”, afirmó.

Imagen de archivo de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, tras recibir las credenciales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Lima, Perú. 15 julio 2026. REUTERS/Angela Ponce
Imagen de archivo de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, tras recibir las credenciales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Lima, Perú. 15 julio 2026. REUTERS/Angela Ponce

Transferencia presidencial

La transferencia de mando se realiza en el contexto de una jornada protocolar, en la que el saliente mandatario cumple con despedir a su gabinete antes de trasladarse al Congreso de la República. “Sí, sí, es cierto. Y en este momento estoy yendo. Estoy yendo al Congreso”, ratificó Balcázar ante los periodistas, según consignó Infobae.

La ceremonia de entrega de la banda presidencial representa un acto simbólico que, en palabras de Balcázar, busca consolidar un proceso democrático ordenado y sin sobresaltos, mensaje que reiteró a lo largo de sus declaraciones.

El presidente saliente expresó su deseo de que la próxima gestión respete los principios de paz y legalidad en futuras transiciones. “Que no haya más en el futuro altibajos en la transmisión del mando”, manifestó al hacer balance de su tiempo en el poder y de la importancia de mantener la estabilidad institucional.

El contacto final de Balcázar con la prensa marcó el cierre de su administración y dará el paso a la asunción de Keiko Fujimori, quien recibió públicamente el respaldo del mandatario saliente para el inicio de su mandato.

Temas Relacionados

José María BalcázarKeiko FujimoriCongreso del Perú28 de julioperu-politica

Más Noticias

Mario Hart hace inesperada confesión sobre Alejandra Baigorria: “Es la expareja que mejor se ha portado”

En una entrevista con Shirley Arica, el expiloto de carreras valoró la discreción de Baigorria tras la ruptura, aclaró rumores sobre su pasado sentimental y plantea someterse a una vasectomía

Mario Hart hace inesperada confesión sobre Alejandra Baigorria: “Es la expareja que mejor se ha portado”

Grupo 5 y Sonora Dinamita estrenan el ‘Versus internacional de la cumbia’ por Fiestas Patrias

La agrupación musical peruana y la colombiana unirán sus voces en una edición de lujo, donde la música es la protagonista

Grupo 5 y Sonora Dinamita estrenan el ‘Versus internacional de la cumbia’ por Fiestas Patrias

Futbolista con raíces peruanas anota golazo a Chelsea y rompe en llanto en amistoso internacional

El delantero nació en Australia, pero tiene ascendencia peruana y sueña con jugar por la selección

Futbolista con raíces peruanas anota golazo a Chelsea y rompe en llanto en amistoso internacional

Elmer Cuba en el MEF: estas son las 10 medidas que planteó hace menos de un mes si era nombrado ministro de Economía

El plan de Cuba prioriza crear una autoridad para El Niño, controlar el gasto estatal (CAS) y avanzar en reformas laboral y tributaria. Pero también habló de la pensión para los maestros y la situación de Petroperú, ¿Qué dijo?

Elmer Cuba en el MEF: estas son las 10 medidas que planteó hace menos de un mes si era nombrado ministro de Economía

Programación de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: partidos, horarios y canales TV

Japón, Polonia, Eslovenia, Italia, Estados Unidos, Turquía y Ucrania iniciarán su lucha rumbo a las semifinales. Conoce los detalles de la máxima competencia internacional

Programación de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: partidos, horarios y canales TV
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori se reunirá con presidentes extranjeros este 28 de julio antes de asumir la Presidencia, anuncia Carlos Espá

Keiko Fujimori se reunirá con presidentes extranjeros este 28 de julio antes de asumir la Presidencia, anuncia Carlos Espá

Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori EN VIVO: discurso completo, anuncios y análisis de la presidenta este 28 de julio

Keiko Fujimori EN VIVO: juramentación, Toma de mando y la agenda completa de su primer día como presidenta del Perú

Keiko Fujimori EN VIVO: horario, protocolo y todo lo que debes saber de la Toma de Mando este 28 de julio

Cardenal Castillo advierte situación “catastrófica”: “Grupos buscan que prime su ambición de poder absoluto”

ENTRETENIMIENTO

‘Chechito’ pide no olvidar la Teletón: “Es un evento que también une a los peruanos”

‘Chechito’ pide no olvidar la Teletón: “Es un evento que también une a los peruanos”

Vibra Perú: horarios, artistas, apertura de puertas y todo sobre el festival este 28 y 29 de julio

Gisela Valcárcel y su emotiva reflexión por 28 de julio: “¡Que viva el Perú!"

Expectativa por los looks de Keiko Fujimori en Fiestas Patrias: diseño de Yirko Sivirich se lucirá en la Parada Militar, no este 28

Bruno Pinasco reveló la condición que le puso a América TV para cerrar ‘Cinescape’: ¿Qué dijo?

DEPORTES

Futbolista con raíces peruanas anota golazo a Chelsea y rompe en llanto en amistoso internacional

Futbolista con raíces peruanas anota golazo a Chelsea y rompe en llanto en amistoso internacional

Programación de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: partidos, horarios y canales TV

Gino Vegas revela avances de castigos contra voleibolistas que rechazaron a la selección peruana: “He enviado los casos a consulta legal”

Sporting Cristal busca pase a los octavos de la Copa Sudamericana 2026: ¿qué resultados necesita frente Bragantino en Brasil?

Sporting Cristal vs Bragantino: día, hora y canal TV del ‘play offs’ vuelta por la Copa Sudamericana 2026