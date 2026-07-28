José Balcázar da sus últimas declaraciones antes de dejar la presidencia del Perú y envía éxitos a Keiko Fujimori

José María Balcázar ofrece sus últimas declaraciones antes de dejar la presidencia del Perú. Renato Silva - Infobae
José María Balcázar ofreció sus últimas declaraciones antes de dejar la presidencia del Perú. Esto ocurrió a su salida de Palacio de Gobierno la mañana de este 28 de julio, fecha en la que Keiko Fujimori asumirá oficialmente la conducción del país.
En un breve contacto con la prensa, el saliente mandatario describió los momentos previos a la ceremonia de transferencia y brindó mensajes dirigidos tanto a la ciudadanía como a las autoridades entrantes.
Balcázar se aproximó a los medios congregados, entre ellos Infobae, en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. “Todos los peruanos estamos siguiendo el cambio de mando. Vamos a entregar dentro de unos minutos la banda”, indicó.
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Ante la consulta sobre si asistiría personalmente al Congreso de la República para entregar la banda presidencial, el jefe de Estado confirmó: “Sí, dentro de diez minutos estoy yendo allá. Primero voy a despedir mis ministros y luego cumplimos con ese encargo del Congreso de hacer las elecciones limpias, transparentes y hacer la transferencia como corresponde”.
El saliente mandatario subrayó la importancia de concluir el periodo presidencial con orden y transparencia, aspecto que destacó entre los logros de su gestión: “Las cantidad de obras que hemos hecho en pocos meses y sobre todo, devolver la pacificación y la entrega del mando como corresponde a los peruanos. Que no haya más en el futuro altibajos en la transmisión del mando”, señaló Balcázar en declaraciones recogidas por Infobae.
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Mensaje a Keiko Fujimori
Durante el contacto con la prensa, Balcázar ratificó que se dirigía al Congreso para realizar en persona la entrega de la banda presidencial a Keiko Fujimori.
“A la presidenta le deseamos todos los éxitos y que cuando tenga que entregar el mando, lo haga también de la forma pacífica y ordenada. Así tienen que aprender los peruanos a vivir en democracia”, expresó.
El presidente saliente insistió en la necesidad de una democracia inclusiva y orientada a la reconciliación nacional, enfatizando que esta debe sustentarse en la justicia: “Pero una democracia inclusiva y una democracia con reconciliación, pero con reconciliación, haciendo justicia”, afirmó.
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Transferencia presidencial
La transferencia de mando se realiza en el contexto de una jornada protocolar, en la que el saliente mandatario cumple con despedir a su gabinete antes de trasladarse al Congreso de la República. “Sí, sí, es cierto. Y en este momento estoy yendo. Estoy yendo al Congreso”, ratificó Balcázar ante los periodistas, según consignó Infobae.
La ceremonia de entrega de la banda presidencial representa un acto simbólico que, en palabras de Balcázar, busca consolidar un proceso democrático ordenado y sin sobresaltos, mensaje que reiteró a lo largo de sus declaraciones.
El presidente saliente expresó su deseo de que la próxima gestión respete los principios de paz y legalidad en futuras transiciones. “Que no haya más en el futuro altibajos en la transmisión del mando”, manifestó al hacer balance de su tiempo en el poder y de la importancia de mantener la estabilidad institucional.
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El contacto final de Balcázar con la prensa marcó el cierre de su administración y dará el paso a la asunción de Keiko Fujimori, quien recibió públicamente el respaldo del mandatario saliente para el inicio de su mandato.
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