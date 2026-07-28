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Gisela Valcárcel y su emotiva reflexión por 28 de julio: “¡Que viva el Perú!"

La exconductora de televisión compartió un video en sus redes sociales, donde rememoró las razones para sentirse orgulloso de ser peruano en una fecha tan importante como esta

Collage con dos imágenes: Gisela Valcárcel en una multitud levantando el brazo y otra mujer con sombrero alimentando una cría de llama con biberón
Gisela Valcárcel celebra las Fiestas Patrias de Perú con una imagen que la muestra sonriente en una multitud y otra alimentando a una cría de llama. (Gisela Valcárcel )
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Gisela Valcárcel publicó un mensaje especial para sus seguidores en el Día de la Independencia de Perú, destacando un sentido homenaje a la historia y la cultura nacional. La exconductora de televisión difundió un video en sus redes sociales, en el que recorre recuerdos personales y experiencias vividas en distintas regiones del país, en el marco de las celebraciones del 28 de julio.

A través de su cuenta de Instagram, Valcárcel presentó imágenes y fragmentos de sus viajes por la costa, la sierra y la selva, resaltando la diversidad cultural y la identidad peruana. En el video, la presentadora aparece luciendo trajes típicos y compartiendo momentos con distintos grupos de compatriotas, mientras alterna escenas emblemáticas de paisajes y tradiciones.

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En uno de los segmentos, la exconductora expresó: “Felices fiestas patrias mi querido Perú. Celebro nuestra historia en la pampa de la quinua. Celebro nuestra cultura, celebro nuestra gente y todo lo que nos une como peruanos”. Este mensaje, acompañado de imágenes alusivas a celebraciones y actos cívicos, busca fortalecer el sentimiento de unidad nacional en una fecha clave para el país.

La exconductora de televisión compartió un video en sus redes sociales, donde rememoró las razones para sentirse orgulloso de ser peruano en una fecha tan importante como esta | Instagram / Gisela Valcárcel

El texto que acompaña la publicación en Instagram refuerza la reflexión de Valcárcel sobre el significado de esta jornada: “¡Feliz 28 de Julio! Felices Fiestas Patrias.”

En su mensaje, la presentadora remarca la importancia de la memoria colectiva y de valorar la capacidad de superación del país: “Sentirnos orgullosos de quienes somos es recordar que la fortaleza de nuestro carácter nos ha permitido construir un país que siempre sabe levantarse, que aprende de sus desafíos y en el que podemos vivir en libertad”.
Collage de tres imágenes de Gisela Valcárcel interactuando con personas y culturas peruanas, junto a un texto de Instagram sobre Fiestas Patrias
Gisela Valcárcel comparte en redes sociales un mensaje patriótico por el 28 de julio, junto a un collage con escenas que evocan la cultura peruana. (Gisela Valcárcel )

Gisela Valcárcel dedicó también unas palabras a la comunidad peruana que reside en el extranjero, subrayando el vínculo que mantienen con su país de origen: “Y a todos los compatriotas que viven lejos de nuestra tierra, les envío un abrazo apretado. ¡Que viva el Perú!”. El gesto fue recibido con mensajes de apoyo y gratitud por parte de sus seguidores, quienes compartieron sus propias impresiones sobre la fecha patria y el significado de la identidad nacional.

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La publicación de Valcárcel se suma a las expresiones de figuras públicas y ciudadanos que, en el aniversario de la independencia, promueven el reconocimiento de la diversidad cultural, el orgullo nacional y el sentido de pertenencia entre los peruanos, tanto en el país como en el exterior.

Dos mujeres sonríen a cámara; una con gafas de sol, otra con sombrero. Paquetes de comida, recipiente metálico y calle al fondo
Gisela Valcárcel posa sonriente junto a una mujer en el contexto de la celebración del 28 de julio en Perú, con productos envasados en primer plano. (Gisela Valcárcel )

¿Por qué el 28 de julio es una fecha clave para todos los peruanos?

El 28 de julio marca el aniversario de la independencia de Perú, una fecha que convoca a la celebración nacional en cada rincón del país. La jornada conmemora la proclamación de la independencia en 1821 y se vive como una ocasión para recordar la historia, la cultura y los valores que unen a los peruanos. Además de los desfiles y actos cívicos, este día suele estar acompañado de mensajes de orgullo y unidad que circulan en redes sociales y medios de comunicación.

Ilustración de la bandera peruana con el escudo, dos escudos de laureles, personas saludando, soldados, un jinete y fuegos artificiales.
La ilustración conmemora los 205 años de la independencia de Perú e integra la bandera y el escudo nacional junto a figuras históricas y peruanos que celebran. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En años de cambio de gobierno, como ocurre en 2026, el 28 de julio también incluye la ceremonia de toma de mando presidencial. Este año, Keiko Fujimori asumió la presidencia en una sesión solemne ante el Congreso, en cumplimiento de la tradición republicana. La asunción de Fujimori refuerza el sentido democrático y la renovación institucional, dándole un significado doble a la fecha. Así, la conmemoración se convierte en un símbolo de la continuidad histórica y del compromiso con el futuro del país.

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