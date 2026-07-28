Gisela Valcárcel y su emotiva reflexión por 28 de julio: “¡Que viva el Perú!"

A través de su cuenta de Instagram, Valcárcel presentó imágenes y fragmentos de sus viajes por la costa, la sierra y la selva, resaltando la diversidad cultural y la identidad peruana. En el video, la presentadora aparece luciendo trajes típicos y compartiendo momentos con distintos grupos de compatriotas, mientras alterna escenas emblemáticas de paisajes y tradiciones.
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En uno de los segmentos, la exconductora expresó: “Felices fiestas patrias mi querido Perú. Celebro nuestra historia en la pampa de la quinua. Celebro nuestra cultura, celebro nuestra gente y todo lo que nos une como peruanos”. Este mensaje, acompañado de imágenes alusivas a celebraciones y actos cívicos, busca fortalecer el sentimiento de unidad nacional en una fecha clave para el país.
La exconductora de televisión compartió un video en sus redes sociales, donde rememoró las razones para sentirse orgulloso de ser peruano en una fecha tan importante como esta | Instagram / Gisela Valcárcel
El texto que acompaña la publicación en Instagram refuerza la reflexión de Valcárcel sobre el significado de esta jornada: “¡Feliz 28 de Julio! Felices Fiestas Patrias.”
En su mensaje, la presentadora remarca la importancia de la memoria colectiva y de valorar la capacidad de superación del país: “Sentirnos orgullosos de quienes somos es recordar que la fortaleza de nuestro carácter nos ha permitido construir un país que siempre sabe levantarse, que aprende de sus desafíos y en el que podemos vivir en libertad”.
Gisela Valcárcel dedicó también unas palabras a la comunidad peruana que reside en el extranjero, subrayando el vínculo que mantienen con su país de origen: “Y a todos los compatriotas que viven lejos de nuestra tierra, les envío un abrazo apretado. ¡Que viva el Perú!”. El gesto fue recibido con mensajes de apoyo y gratitud por parte de sus seguidores, quienes compartieron sus propias impresiones sobre la fecha patria y el significado de la identidad nacional.
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La publicación de Valcárcel se suma a las expresiones de figuras públicas y ciudadanos que, en el aniversario de la independencia, promueven el reconocimiento de la diversidad cultural, el orgullo nacional y el sentido de pertenencia entre los peruanos, tanto en el país como en el exterior.
¿Por qué el 28 de julio es una fecha clave para todos los peruanos?
El 28 de julio marca el aniversario de la independencia de Perú, una fecha que convoca a la celebración nacional en cada rincón del país. La jornada conmemora la proclamación de la independencia en 1821 y se vive como una ocasión para recordar la historia, la cultura y los valores que unen a los peruanos. Además de los desfiles y actos cívicos, este día suele estar acompañado de mensajes de orgullo y unidad que circulan en redes sociales y medios de comunicación.
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En años de cambio de gobierno, como ocurre en 2026, el 28 de julio también incluye la ceremonia de toma de mando presidencial. Este año, Keiko Fujimori asumió la presidencia en una sesión solemne ante el Congreso, en cumplimiento de la tradición republicana. La asunción de Fujimori refuerza el sentido democrático y la renovación institucional, dándole un significado doble a la fecha. Así, la conmemoración se convierte en un símbolo de la continuidad histórica y del compromiso con el futuro del país.
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