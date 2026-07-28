Defensoría del Pueblo supervisa protestas contra Keiko Fujimori: Qué está pasando en Cercado de Lima

Los manifestantes se concentran en la plaza de San Martín durante una protesta contra los resultados electorales, el día de la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa Keiko Fujimori en Lima, Perú, el 28 de julio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

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La Defensoría del Pueblo desplegó a su personal en el Cercado de Lima para supervisar las manifestaciones que se desarrollaron este 28 de julio, en medio de las protestas contra la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República. La entidad informó que verifica el respeto de los derechos fundamentales de los manifestantes y la actuación de las autoridades durante la jornada.

La presencia del organismo coincidió con una movilización que reunió a cientos de personas en el centro de la capital. Familiares de víctimas de las protestas de 2022 y 2023, organizaciones civiles, activistas, representantes de regiones y el excandidato Roberto Sánchez participaron en la marcha para expresar su rechazo al nuevo gobierno, mientras que dentro del Congreso también se registraron gestos de protesta de bancadas de oposición.

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La Defensoría “verifica el respeto de los derechos fundamentales de las personas manifestantes”

Los manifestantes se concentran en la plaza de San Martín durante una protesta contra los resultados electorales, el día de la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa Keiko Fujimori en Lima, Perú, el 28 de julio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo indicó que su personal permanecía desplegado en el Cercado de Lima realizando labores de supervisión mientras se desarrollaban las manifestaciones convocadas para la jornada de Fiestas Patrias.

Según explicó la institución, el objetivo principal fue verificar que se respete el ejercicio del derecho a la protesta y que las intervenciones de las autoridades se ejecuten dentro del marco constitucional y respetando los derechos humanos.

“El personal de la Defensoría del Pueblo se encuentra desplegado en el Cercado de Lima realizando labores de supervisión en el marco de las manifestaciones que se desarrollan de forma pacífica”, informó la entidad.

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Asimismo, precisó que la supervisión busca garantizar “el respeto de los derechos fundamentales de las personas manifestantes, así como supervisar que la actuación de las autoridades se realice conforme a la Constitución y los estándares de derechos humanos”.

La institución agregó que mantendría presencia permanente durante el desarrollo de la jornada con el propósito de contribuir a la protección de los derechos de quienes participan en las movilizaciones y favorecer que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica.

El despliegue ocurrió en una zona con fuerte presencia policial debido a las actividades oficiales por la toma de mando presidencial y a las convocatorias ciudadanas realizadas en distintos puntos del centro histórico de Lima.

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Manifestantes expresan rechazo al inicio del gobierno de Keiko Fujimori

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, sale del Congreso tras tomar posesión como nueva presidenta del país, en Lima (Perú), el 28 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Mientras se desarrollaba la supervisión de la Defensoría, cientos de manifestantes se concentraron inicialmente frente al Palacio de Justicia, a pocas cuadras del Congreso de la República, donde Keiko Fujimori prestó juramento como presidenta.

Posteriormente, la movilización avanzó hacia la Plaza San Martín, donde se registraron algunos enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional durante el desplazamiento de los participantes.

Entre los asistentes estuvieron familiares de personas fallecidas durante las protestas ocurridas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, integrantes de organizaciones civiles, colectivos de derechos humanos, activistas y delegaciones provenientes de regiones como Arequipa y Puno.

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También participó el excandidato presidencial Roberto Sánchez, quien disputó la segunda vuelta electoral frente a Fujimori y reiteró que no reconoce el resultado de los comicios. No obstante, manifestó que está dispuesto a dialogar con la nueva mandataria.

“Soy capaz de reunirme con cualquier diabla, con tal de lograr justicia para nuestro pueblo y si ahora es la ocasión que así sea”, declaró durante la movilización.

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Tania Pariona, explicó que su organización acompañó a familiares de víctimas de la violencia ocurrida en las protestas anteriores con el objetivo de respaldar su búsqueda de justicia.

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“Estamos acompañando a aquellas familias que siguen buscando justicia”, señaló durante la jornada.

Por su parte, Elizabeth Santisteban, hermana de Víctor Santisteban, quien falleció durante las manifestaciones registradas en Lima tras la crisis política de 2022, afirmó que decidió participar para expresar su rechazo al inicio del nuevo gobierno.

“Rechazamos este inicio de mandato, por eso estamos aquí todos los familiares, uniéndonos para alzar nuestra voz de protesta y decir que la señora Keiko no nos representa”, manifestó.

A la movilización también acudió la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, Jennie Dador, quien indicó que la organización realizaba una labor de observación sobre el ejercicio del derecho a la protesta durante las actividades desarrolladas en el centro de Lima.

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El rechazo al inicio del mandato también tuvo expresiones dentro del Congreso de la República. Durante la ceremonia de investidura, legisladores de la bancada de Ahora Nación permanecieron de espaldas mientras se desarrollaban algunos actos protocolares. Otros parlamentarios opositores asistieron con un crespón negro en el pecho como señal de protesta.

Asimismo, cuando Keiko Fujimori inició su primer mensaje a la Nación, los congresistas de Juntos por el Perú, agrupación liderada por Roberto Sánchez, abandonaron el hemiciclo junto a un grupo de legisladores de Ahora Nación, en señal de rechazo a la nueva administración.