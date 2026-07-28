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Perfil y carrera de Rogers Valencia, quien será ministro de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno de Keiko Fujimori

Valencia regresa al gabinete tras haber dirigido anteriormente el Mincetur y el Ministerio de Cultura. Su trayectoria combina experiencia en la gestión pública, el ámbito académico y organizaciones vinculadas al desarrollo del turismo en el país

Durante su carrera, Valencia ha ocupado distintos puestos en el Ejecutivo y también ha desarrollado labores en el ámbito académico y en organizaciones del sector.
Durante su carrera, Valencia ha ocupado distintos puestos en el Ejecutivo y también ha desarrollado labores en el ámbito académico y en organizaciones del sector. Foto: Presidencia del Perú
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Rogers Valencia fue designado como nuevo titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para el gobierno de Keiko Fujimori. Con este nombramiento, volverá a ocupar una cartera que ya encabezó anteriormente y asumirá la conducción de las políticas vinculadas al turismo y al comercio exterior.

A lo largo de su trayectoria, Valencia ha desempeñado cargos en el Ejecutivo, además de desarrollar actividades en el ámbito académico y gremial. Su experiencia está ligada principalmente al sector turístico, donde ha participado tanto en la gestión pública como en organizaciones vinculadas a esta actividad.

Experiencia en el Mincetur y otros cargos públicos

Rogers Valencia ya estuvo al frente del Mincetur entre abril y diciembre de 2018, durante el gobierno de Martín Vizcarra. Tras su paso por esa cartera, fue nombrado ministro de Cultura, cargo que ejerció entre diciembre de 2018 y marzo de 2019.

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En una ceremonia oficial, Rogers Valencia Espinoza jura como nuevo Ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo, ante la Presidenta de la República. | Canal N

Antes de convertirse en ministro, también fue viceministro de Turismo desde septiembre de 2016. En ese periodo participó en iniciativas relacionadas con la competitividad del transporte aéreo y en coordinaciones con la Cancillería que contribuyeron al proceso para la exención de la visa Schengen para ciudadanos peruanos.

Prioridades para su nueva gestión

En declaraciones previas al inicio de funciones, Rogers Valencia señaló que uno de los primeros temas que buscará atender será el sistema de ingreso a Machu Picchu, con énfasis en la venta de entradas y el acceso de visitantes al sitio arqueológico.

El nuevo ministro indicó que su objetivo es modernizar el sistema de reservas digitales y reducir las largas filas registradas en el principal destino turístico del país. Asimismo, ha planteado la necesidad de fortalecer otros destinos nacionales y mejorar la infraestructura aeroportuaria en distintas regiones para impulsar el desarrollo del turismo.

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Valencia adelantó, antes de asumir el cargo, que una de sus primeras prioridades será abordar el sistema de acceso a Machu Picchu. Foto: EFE/ Paula Bayarte/Archivo
Valencia adelantó, antes de asumir el cargo, que una de sus primeras prioridades será abordar el sistema de acceso a Machu Picchu. Foto: EFE/ Paula Bayarte/Archivo

Formación y trayectoria en el sector turístico

Valencia nació en Cusco en 1959 y cursó estudios de turismo en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. En el ámbito académico también ha sido docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) e investigador de la Universidad de San Martín de Porres.

Además de su labor en el Estado, ha ocupado cargos en entidades vinculadas al sector turístico, entre ellos la presidencia de la Cámara Regional de Turismo del Cusco y la dirección del Instituto Cusqueño de Economía. También ha participado en la Asociación Civil Transparencia y ha desarrollado labores de asesoría a nivel internacional.

En una solemne ceremonia en el Congreso de la República, Keiko Fujimori ofrece su primer Mensaje a la Nación como Presidenta del Perú, en el marco de las Fiestas Patrias. En su discurso, saluda a las altas autoridades nacionales e internacionales presentes.

Todos los ministros del gobierno de Keiko Fujimori

  • Presidente del Consejo de Ministros: Luis Fernando Galarreta Velarde
  • Ministerio de Relaciones Exteriores: Alfonso Carlos Espa y Garcés-Alvear
  • Ministerio de Defensa: Rafael Jorge Belaúnde Llosa
  • Ministerio de Economía: Elmer Rafael Cuba Bustinza
  • Ministerio de Salud: Luis Williams Dyer Fernández
  • Ministerio de Educación: José Antonio Chang Escobedo
  • Ministerio de Energía y Minas: Guillermo Shinno Huamaní
  • Ministerio de Transportes: Rafael Rey Rey
  • Ministerio del Interior: César Augusto Astudillo Salcedo
  • Ministerio de Justicia: Ernesto Julio Álvarez Miranda
  • Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Maritza Ivonne Canales Martínez
  • Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Rogers Martín Valencia Espinoza
  • Ministerio de la Producción: Juan Carlos Requejo Alemán
  • Ministerio de Agricultura: Marco Antonio Vinelli Ruiz
  • Ministerio de Vivienda: Mauricio Fernando Arnillas Gonzales
  • Ministerio del Ambiente: Vladimir Huaroc Portocarrero
  • Ministerio de Trabajo: Juan Manuel Sheput Moore
  • Ministerio de la Mujer: María Magdalena Seminario Marón
  • Ministerio de Cultura: Alberto Ismael Beingolea Delgado

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