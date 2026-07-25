Shirley Arica revela que los rumores sobre Pablo Heredia iban más allá de Lesly Reyna: "No solo sería ella"

Shirley Arica se presenta en el set de Magaly Medina para hablar sobre la polémica entre Pablo Heredia y Lesly Reina. La modelo revela que ya conocía rumores de coqueteos entre ellos y defiende a Lesly, asegurando que no hizo nada malo. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Cuando Shirley Arica apareció en el set de ‘Magaly TV La Firme’ para hablar de su distanciamiento con Samahara Lobatón, otro frente se abrió en la conversación: el de Pablo Heredia y los rumores que, según la propia modelo, la rodearon desde que salió de ‘La Granja VIP’. Arica reveló que los comentarios sobre el actor no se limitaban a Lesly Reyna, sino que apuntaban a más mujeres, aunque en ese momento no contaba con evidencia suficiente para confrontarlo de manera directa.

La polémica con Lesly Reyna había estallado días antes, cuando la joven difundió presuntos mensajes en los que Heredia habría mostrado intención de verla mientras públicamente se acercaba a Shirley. El actor negó las acusaciones a través de un live en su cuenta de TikTok y anunció acciones legales. Pero la respuesta de Arica en el programa de Magaly Medina añadió una capa adicional al conflicto: ella ya sabía, o al menos había escuchado, que la situación era más amplia.

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Arica supo de los rumores al salir del reality, pero eligió no actuar sin pruebas

Shirley Arica relató que fue en una discoteca donde coincidió con Lesly Reyna y esta le contó lo que había ocurrido. Para la ‘Chica Realidad’, la joven no tuvo ninguna responsabilidad en el asunto. “Lesly no ha hecho nada malo, coincidimos en una discoteca, ella me contó lo que había pasado”, expresó Arica en ‘Magaly TV La Firme’.

Lo que sorprendió al programa fue su revelación siguiente: Lesly no era la única. Shirley admitió que, al abandonar el reality, ya había recibido comentarios sobre Pablo Heredia y otras mujeres, pero que la falta de pruebas la llevó a guardarse esa información y continuar el acercamiento con el actor.

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Shirley Arica reveló en Magaly TV La Firme que los rumores sobre Pablo Heredia no se limitaban a Lesly Reyna.

“Yo ya tenía rumores Magaly cuando salí del reality, ya me habían contado, pero no solamente de Lesly, otras más, sí. No había pruebas fehacientes que yo pudiera decir ‘ok’. Simplemente lo tomé como un rumor, le pregunté así deslizándola y me dijo que ‘no’. Pasa el tiempo y mira lo que sucede. Él está libre, puede hacer con su vida lo que le da la gana", declaró.

La modelo también cuestionó la versión que Heredia había dado públicamente, en la que señaló que su mánager, Ramiro Roca, habría armado la situación en su contra. Para Arica, esa explicación no tiene sustento. “Primero dijo que mi mánager lo ha sembrado, no sabía que mi mánager había cogido el celular de Pablo y le habría escrito. Ramiro son sus dedos. Yo creo que él debería hacerse cargo de lo que ha hecho”, afirmó.

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Shirley también aclaró que entre ella y el actor argentino nunca existió una relación oficial, pero que sí esperaba un mínimo de respeto por las conversaciones que habían tenido durante su convivencia en el reality. “Sí, pero ahí estamos viendo que no hay ningún tipo de respeto. Aquí la única mala del cuento soy yo, soy yo la que hace el problema, yo lo dejé, pobre hombre, que se había quedado por mí acá”, comentó con tono irónico.

Por qué Shirley decidió alejarse de Pablo Heredia antes de que estallara la polémica

Más allá de los rumores, Arica explicó que su decisión de distanciarse de Heredia respondió a señales que ella misma percibió durante el tiempo que se fueron conociendo. La modelo señaló que notó actitudes que no encajaban con lo que buscaba en una pareja, entre ellas, sentirse cuestionada por su manera de expresar sus emociones.

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La exchica reality confesó que su hija influyó en su decisión de continuar o no su relación con el actor argentino | TikTok

“Yo como mujer intuyo muchas cosas, me di cuenta de muchas cosas. No solamente los rumores, nos conocimos y me di cuenta de ciertas cosas que yo no quiero para mi vida (...) Sentirme juzgada siempre por alguien (...) Siempre minimizó mis sentimientos porque yo no soy una persona muy expresiva, eso no quiere decir que yo no sienta", comentó la modelo.

Esa combinación de rumores sin confirmar y actitudes que percibió en el trato cotidiano fue lo que, según ella, terminó por inclinar la balanza hacia el alejamiento definitivo.

Pablo Heredia anunció acciones legales, pero no por los coqueteos

Mientras Shirley hablaba en ‘Magaly TV La Firme’, Pablo Heredia ya había salido al frente desde su propio canal de TikTok para responder a Lesly Reyna. El actor aclaró el alcance exacto de la carta notarial que anunció: no la enviaría por las acusaciones de coqueteo, sino por una frase específica que Lesly habría atribuido a sus mensajes.

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Según Heredia, la joven afirmó que él le había escrito “te extraño”, algo que el actor negó de manera tajante y calificó de difamación. “La carta notarial no te va a llegar porque tú pienses que te estoy coqueteando, te va a llegar porque pusiste ‘te extraño’, en ningún momento lo puse y mostré todo el chat, lo puedo volver a mostrar de Instagram y WhatsApp. No te puse ‘te extraño’ porque no te lo pondría nunca, ahí sí es una difamación y mentira declarando tendenciosamente a tu favor cuando yo solo puse ‘dale, te quiero ver’“, sostuvo el actor en su transmisión en vivo.

Shirley Arica y Samahara Lobatón salieron juntas junto a Ale Fuller y Pablo Heredia, quienes fueron pareja en el pasado. Sin embargo, tras la difusión de imágenes de ‘Magaly TV La Firme’, la modelo dejó de seguir a su amiga y publicó un mensaje sobre la lealtad. ATV/ Magaly TV La Firme.

Heredia también compartió capturas de sus conversaciones en su canal de difusión para respaldar su versión y señaló que los mensajes difundidos por Lesly Reyna no mostraban el contexto completo del intercambio. Precisó además que, al enterarse de que esa información había llegado al entorno de Shirley Arica, le escribió directamente a la modelo para aclarar que sus invitaciones eran planes entre amigos, sin ninguna connotación romántica.

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